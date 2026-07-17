شی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای، از کشورهای جهان خواست «فرصت تاریخی» هوش مصنوعی متن‌باز را مغتنم بشمارند.

او همچنین نسبت به شکل‌گیری «بی‌عدالتی‌های تاریخی جدید» ناشی از دسترسی نابرابر به این فناوری هشدار داد و متعهد شد به کشورهای در حال توسعه برای ایجاد توانمندی‌های هوش مصنوعی کمک کند.

به‌نوشته رویترز سخنان روز جمعه شی روشن‌ترین اظهار نظر درباره بلندپروازی چین برای شکل دادن به حکمرانی جهانی هوش مصنوعی محسوب می‌شود. او مدل‌های متن‌باز چین را نوعی کالای عمومی جهانی معرفی کرد و در مقطعی تعیین‌کننده از رقابت برای رهبری فناوری، پکن را به‌عنوان جایگزینی برای واشینگتن در جایگاهی ویژه‌ قرار داد.

شی با مقایسه اهمیت هوش مصنوعی با اختراع موتور بخار و برق، چشم‌اندازی ترسیم کرد که در آن چین فناوری و تخصص هوش مصنوعی را با کشورهای جنوب به اشتراک می‌گذارد و هم‌زمان رهبری تلاش‌های جهانی برای تدوین استانداردهای حاکم بر این فناوری نوظهور را بر عهده می‌گیرد.

این سخنرانی، ائتلاف هوش مصنوعی چین را رقیبی برای ابتکار بین‌المللی «پاکس سیلیکا» به رهبری آمریکا معرفی کرد؛ طرحی که هدف آن ایمن‌سازی زنجیره‌های جهانی تامین هوش مصنوعی و مواد معدنی حیاتی است، هرچند شی به‌طور مستقیم از واشینگتن نام نبرد.

رسانه‌های دولتی چین به‌طور فزاینده‌ای راهبرد هوش مصنوعی پکن را پاسخی به آنچه تلاش تحت رهبری آمریکا برای برپایی یک «پرده آهنین هوش مصنوعی» می‌نامند، معرفی کرده‌اند.

«یویوان تانتین»، حساب شناخته‌شده‌ای در شبکه‌های اجتماعی که با شبکه دولتی سی‌سی‌تی‌وی (CCTV) ارتباط دارد، در تفسیری که پنج‌شنبه منتشر شد، گفت چین از طریق «تجمیع توان همه بشریت و همه کشورها برای ایجاد یک زیست‌بوم هوش مصنوعی متن‌باز و همه‌جانبه» در پی ساختن «نظمی دیگر» است.

در شرایطی که مدل‌های هوش مصنوعی چینی با متن‌های باز، در رقابت با سامانه‌های اختصاصی شرکت‌های آمریکایی مانند اوپن‌ای‌آی (OpenAI) و آنتروپیک (Anthropic) به‌سرعت پیشرفت می‌کنند، کنفرانس جهانی هوش مصنوعی تغییر چشم‌انداز این حوزه را برجسته‌تر می‌کند.

استارتاپ مون‌شات‌ای‌آی (Moonshot AI) مستقر در پکن، جمعه مدل کیمی کی‌۳ (Kimi K3) را رونمایی کرد و آن را از نظر تعداد پارامترها بزرگ‌ترین مدل هوش مصنوعی باز جهان خواند. این رونمایی یک ماه پس از آن انجام شد که دولت آمریکا به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی، مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی آنتروپیک را به‌طور ناگهانی کنار گذاشت.

رویترز اوایل این ماه گزارش داد که پکن در حال بررسی اعمال محدودیت بر دسترسی خارجی به برخی از مدل‌های پیشرو هوش مصنوعی چین است؛ موضوعی که تنش فزاینده میان تبلیغ هوش مصنوعی متن‌باز از سوی این کشور و دستور کار روزبه‌روز سخت‌گیرانه‌تر امنیت ملی آن را برجسته می‌کند.

شی همچنین خواستار آن شد که سامانه‌های هوش مصنوعی تحت کنترل انسان باقی بمانند و کشورها برای مدیریت خطرات هوش مصنوعی، سازوکارهای هشدار زودهنگام و واکنش اضطراری ایجاد کنند. این روشن‌ترین اظهارات او تاکنون درباره ایمنی هوش مصنوعی بود.

رهبر چین همچنین خواستار اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از سناریوهای خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل شد و نسبت به خطرات سامانه‌های خودمختار هوش مصنوعی که می‌توانند از نظارت و کنترل انسانی بگریزند، هشدار داد.

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چین در حال قرار گرفتن در موقعیت «رهبری جهان» است

شی گفت چین آموزش‌های هوش مصنوعی ارائه خواهد کرد و با کشورهای عضو بریکس، آسه‌آن، آمریکای لاتین و اتحادیه آفریقا مراکز همکاری در حوزه هوش مصنوعی ایجاد خواهد کرد؛ اقدامی که دیپلماسی هوش مصنوعی چین را با بلوک‌های اصلی جنوب، جایی که پکن از پیش نفوذ قابل توجهی در آنها دارد، همسو می‌کند.

این سخنان یک روز پس از راه‌اندازی «سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی»، یا WAICO، مطرح شد؛ نهادی که چین آن را ایجاد کرده و ۲۹ کشور به عضویت آن درآمده‌اند.

شی این سازمان را «نقطه عطفی در تاریخ توسعه هوش مصنوعی جهان» خواند و گفت این نهاد پاسخی به مطالبات کشورهای جنوب جهانی برای مشارکت بیشتر در حکمرانی هوش مصنوعی است.

تحلیلگران گفتند زمان‌بندی این سخنرانی، آنچه را می‌توانست یک سخنرانی معمول درباره سیاست‌گذاری باشد، به بیانیه‌ای تبدیل کرد که پیشرفت‌های فناوری چین را به یک سکوی رسمی دیپلماتیک پیوند می‌زند.

به‌گفته تحلیلگران، این فشار نهادی بازتاب تلاش گسترده‌تر چین برای جلوگیری از آن است که در بخشی که به‌طور فزاینده‌ای تحت تاثیر شرکت‌های آمریکایی، محدودیت‌های صادراتی آمریکا و مشارکت‌های فناوری به رهبری واشینگتن شکل می‌گیرد، صرفا پذیرنده قواعد دیگران باشد.

جورج چن، رئیس بخش فعالیت‌های دیجیتال در شرکتی مشاوره‌ای، گفت: «پیام شی روشن است: چین نه در فناوری هوش مصنوعی و نه در استانداردهای آن از کسی پیروی نخواهد کرد. در عوض، چین قصد دارد در هر دو زمینه جهان را رهبری کند.»

چشم‌اندازهای رقیب

کنفرانس جهانی هوش مصنوعی، که تا ۲۹ تیر ادامه خواهد داشت، در شرایطی برگزار می‌شود که واشینگتن و پکن برای نخستین گفت‌وگوهای دولتی خود درباره هوش مصنوعی در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ آماده می‌شوند.

این دو قدرت هفته گذشته در نشستی که از سوی سازمان ملل درباره هوش مصنوعی برگزار شده بود، چشم‌اندازهای رقیبی ارائه کردند. مقام‌های آمریکایی استدلال کردند که مقررات بیش از حد می‌تواند نوآوری را محدود کند، در حالی که چین مدل‌های کم‌هزینه و متن‌باز خود را ابزاری برای کاهش شکاف جهانی در دسترسی به هوش مصنوعی معرفی کرد.

واشینگتن ۳۵ کشور را در حمایت از «بیانیه فرصت‌های هوش مصنوعی» گرد هم آورده است، در حالی که ۲۹ کشور به سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی به رهبری چین پیوسته‌اند.

یک فرد آگاه از موضع آمریکا به رویترز گفت قزاقستان تنها کشوری است که نام آن در فهرست اعضای هر دو ابتکار دیده می‌شود.

او استدلال کرد که این هم‌پوشانی محدود نشان می‌دهد بیشتر کشورهایی که با چارچوب واشینگتن هم‌سو هستند، از ابتکار رقیب پکن حمایت نکرده‌اند.

در کنار شرکت‌های فناوری پیشرو چین، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، قاسم ژومارت توکایف، رییس‌جمهوری قزاقستان، و آنوتین چارنویراکول، نخست‌وزیر تایلند، نیز از شرکت‌کنندگان کنفرانس جهانی هوش مصنوعی هستند.