دولت آمریکا حملات هوایی به ایران را گسترش داده و از احتمال هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و مراکز راهبردی سخن گفته است، اما برخی تحلیلگران معتقدند بعید است افزایش فشار نظامی، جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش خواسته‌های واشینگتن کند و ممکن است دامنه جنگ گسترده‌تر شود.

خبرگزاری رویترز در یادداشتی تحلیلی با اشاره به فروپاشی توافق آتش‌بس موقتی که یک ماه پیش به دست آمد، نوشت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اکنون می‌کوشد تسلط جمهوری اسلامی را بر تنگه هرمز در هم بشکند و تهران را وادار به پذیرش مطالبات خود کند.

در این یادداشت که جمعه ۲۶ تیر منتشر شد، آمده است: «هرچند دو طرف تاکنون از بازگشت به جنگ تمام‌عیار خودداری کرده‌اند، امید به دستیابی سریع به راهی برای خروج از بحران کاهش یافته است. بحرانی که بار دیگر قیمت جهانی نفت را افزایش داده و بازارهای مالی را متلاطم کرده است.»

حملات متقابل، ۲۵ تیر وارد ششمین روز شد. همزمان، تهران نشانه‌هایی به دست داد که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت برق ایران، ممکن است از حوثی‌های یمن بخواهد تنگه باب‌المندب، یکی دیگر از گذرگاه‌های مهم انتقال نفت در ورودی دریای سرخ، را ببندند.

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