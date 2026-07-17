ششمین شب حملات آمریکا؛ حمله به زیرساختهای نظامی، برق و حملونقل در ایران
ششمین شب پیاپی حملات آمریکا به ایران با هدف قرار گرفتن دهها موضع نظامی، زیرساختهای برق و چند پل در جنوب کشور همراه شد. همزمان، کویت، بحرین و قطر از حملات، انفجارها و افزایش سطح تهدید امنیتی خبر دادند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد ششمین موج حملات آمریکا به ایران ساعت ۹:۴۰ پنجشنبه شب به وقت شرق آمریکا [۵:۱۰ صبح جمعه تهران] پایان یافت. به گفته این فرماندهی، جنگندهها، پهپادها و ناوهای آمریکایی با مهمات هدایتشونده دقیق، دهها هدف نظامی را در ایران مورد حمله قرار دادند.
سنتکام اعلام کرد سامانههای دیدهبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساختهای لجستیکی نظامی و توانمندیهای دریایی ایران از جمله اهداف این عملیات بودهاند. این فرماندهی گفت حملات با دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای تضعیف بیشتر توان نظامی جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن تهران در قبال حملات اخیر به کشتیهای تجاری انجام شده است.
بر اساس اعلام سنتکام، بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و در وضعیت آمادگی کامل قرار دارند.
سنتکام پیشتر اعلام کرده بود موج تازه حملات ساعت دو بعدازظهر پنجشنبه به وقت شرق آمریکا، برابر با ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران، آغاز شده است.
دونالد ترامپ نیز در بخشی از سخنرانی زنده خود خطاب به مردم آمریکا گفت کشورش در ایران به «دستاوردهای بزرگی» رسیده است و افزود نتایج این اقدامات «خیلی، خیلی زود» آشکار خواهد شد. او جزئیات بیشتری درباره این دستاوردها ارائه نکرد.
ششمین شب پیاپی حملات آمریکا به ایران با هدف قرار گرفتن دهها موضع نظامی، زیرساختهای برق و چند پل در جنوب کشور همراه شد. همزمان، کویت، بحرین و قطر از حملات، انفجارها و افزایش سطح تهدید امنیتی خبر دادند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد ششمین موج حملات آمریکا به ایران ساعت ۹:۴۰ پنجشنبه شب به وقت شرق آمریکا [۵:۱۰ صبح جمعه تهران] پایان یافت. به گفته این فرماندهی، جنگندهها، پهپادها و ناوهای آمریکایی با مهمات هدایتشونده دقیق، دهها هدف نظامی را در ایران مورد حمله قرار دادند.
سنتکام اعلام کرد سامانههای دیدهبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساختهای لجستیکی نظامی و توانمندیهای دریایی ایران از جمله اهداف این عملیات بودهاند. این فرماندهی گفت حملات با دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای تضعیف بیشتر توان نظامی جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن تهران در قبال حملات اخیر به کشتیهای تجاری انجام شده است.
بر اساس اعلام سنتکام، بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و در وضعیت آمادگی کامل قرار دارند.
سنتکام پیشتر اعلام کرده بود موج تازه حملات ساعت دو بعدازظهر پنجشنبه به وقت شرق آمریکا، برابر با ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران، آغاز شده است.
دونالد ترامپ نیز در بخشی از سخنرانی زنده خود خطاب به مردم آمریکا گفت کشورش در ایران به «دستاوردهای بزرگی» رسیده است و افزود نتایج این اقدامات «خیلی، خیلی زود» آشکار خواهد شد. او جزئیات بیشتری درباره این دستاوردها ارائه نکرد.
حمله به پلها در هرمزگان و افزایش شمار قربانیان خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد بامداد جمعه شش پل در شهرستان خمیر استان هرمزگان در جریان حملات آمریکا آسیب دیدهاند.
بر اساس اعلام استانداری هرمزگان، پل گریوه در محور بندرعباس–خمیر–لار، پل واقع در مسیر پس از روستای لاتیدان، معروف به کلمتلی، دو پل در محور کهورستان–لار، پل نیمهکاره محور بندر خمیر–کشار–بندرعباس و پل روستای مارو هدف قرار گرفتهاند.
آمار قربانیان این حملات در ساعات نخست چند بار تغییر کرد. استانداری هرمزگان ابتدا اعلام کرد حمله به پلهای کهورستان و گریوه دو کشته و چهار زخمی بر جای گذاشته است. رسانههای حکومتی ایران سپس شمار کشتهها را سه نفر و تعداد مجروحان را ۹ نفر اعلام کردند.
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تازهترین آمار، شمار کشتهشدگان حملات به پلهای بندر خمیر را هفت نفر و تعداد مجروحان را ۹ نفر اعلام کرد. این آمار بهطور مستقل قابل راستیآزمایی نیست.
استانداری هرمزگان ابتدا اعلام کرده بود محور بندرعباس–خمیر–لار و جاده کشار–کهورستان تا اطلاع ثانوی مسدود شدهاند و از شهروندان خواسته بود از تردد در این مسیرها خودداری کنند. این نهاد بعدتر گفت تردد در محورهای آسیبدیده برقرار شده، اما با کندی انجام میشود.
باشگاه خبرنگاران، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، نیز گزارش داد «ایستگاه انشعاب راهآهن» بندرعباس هدف حمله قرار گرفته و دو نفر در این حمله مجروح شدهاند.
پیش از تایید رسمی این حملات، شهروندان با انتشار ویدیوهایی از هدف قرار گرفتن پل کهورستان در بندر خمیر خبر داده بودند. شهروندان همچنین گزارشهایی درباره حمله به فرودگاه ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان منتشر کردند، اما مقامهای رسمی تا آن زمان جزئیاتی در این زمینه ارائه نکرده بودند.
آسیب به شبکه برق در جنوب ایران وزارت نیروی جمهوری اسلامی اعلام کرد حملات آمریکا به بندرعباس به بخشی از خطوط انتقال برق آسیب رسانده و موجب قطع برق در برخی مناطق شده است.
شرکت توانیر نیز گفت کارکنان صنعت برق در حال رفع اتصالیها، ترمیم خطوط آسیبدیده و بازگرداندن پایداری شبکه در مناطق جنوبی کشور هستند. این شرکت وعده داد اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت شبکه برق و روند بازسازی را منتشر کند.
در همین حال، شرکت مهندسی آب و برق کیش گزارشها درباره حمله آمریکا به تاسیسات برق این جزیره را رد کرد. این شرکت گفت قطعی برق در بخشی از شهرک نوبنیاد یک ناشی از نقص فنی در شبکه توزیع بوده و پس از چند ساعت برطرف شده است.
به گفته مقامهای محلی کیش، جریان برق اکنون در تمامی محلههای این جزیره بهطور پایدار برقرار است.
حملات به بوشهر، اهواز و لرستان رسانههای ایران پنجشنبه شب از شنیده شدن صدای ۱۲ انفجار در بوشهر خبر دادند. فرماندار بوشهر بعدتر اعلام کرد این شهر بامداد جمعه برای دومین بار طی چند ساعت هدف حمله آمریکا قرار گرفته و دستکم یک نفر مجروح شده است.
محمد مظفری گفت وضعیت فرد مجروح از سوی نیروهای امدادی و درمانی پیگیری میشود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر نیز اعلام کرد نقطهای در شهرستان دشتی هدف حمله قرار گرفته است. جزئیات بیشتری درباره ماهیت هدف یا خسارتهای احتمالی منتشر نشد.
در خوزستان، رسانههای ایرانی و شهروندان از شنیده شدن چند انفجار شدید در اهواز خبر دادند. پیامهای شهروندی حاکی از آن بود که حوالی ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳:۳۰ دستکم دو انفجار مهیب، از جمله در محدوده سهراهی تپه، شنیده شده است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان بعدتر تایید کرد نقاطی در اطراف اهواز از سوی نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفتهاند، اما درباره اهداف، خسارتها یا تلفات احتمالی توضیح بیشتری نداد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان نیز اعلام کرد آمریکا نقطهای در بخش ویسیان شهرستان چگنی را هدف قرار داده است. سعید پورعلی گفت جزئیات این حمله پس از انجام بررسیهای دقیق اعلام خواهد شد.
شهروندان همچنین از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان شهر قدس، اراک، فریدونکنار و بروجرد خبر دادند. بر اساس پیامهای رسیده به ایران اینترنشنال، صدای جنگنده حدود ساعت ۲۱:۱۰ در شهر قدس شنیده شد و یک شهروند در اراک نیز از حرکت احتمالی جنگندهها به سوی تهران یا کرج خبر داد. ایران اینترنشنال نتوانسته است این گزارشهای شهروندی را مستقلاً تایید کند.
حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران، ارتش کویت اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هستند.
ستاد کل ارتش کویت گفت صداهای انفجار شنیدهشده در این کشور ناشی از رهگیری اهداف مهاجم بهوسیله سامانههای پدافندی بوده است. ارتش از شهروندان خواست دستورالعملهای ایمنی صادرشده از سوی مقامهای مسئول را رعایت کنند.
وزارت کشور بحرین نیز اعلام کرد آژیرهای هشدار در سراسر این کشور به صدا درآمده و از شهروندان و ساکنان خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین محل امن بروند.
این هشدار پس از آن صادر شد که جمهوری اسلامی اعلام کرده بود پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را هدف حمله قرار داده است. مقامهای بحرینی در آن زمان درباره علت به صدا درآمدن آژیرها یا خسارتهای احتمالی جزئیات بیشتری منتشر نکردند.
رویترز نیز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد چندین صدای انفجار در دوحه، پایتخت قطر، شنیده شده است. دولت قطر همزمان پیام هشدار امنیتی برای تلفنهای همراه شهروندان و ساکنان ارسال کرد.
وزارت کشور قطر اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در این کشور بالا است و از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی در خانه یا مکانهای امن بمانند و تنها دستورالعملهای مقامهای رسمی را دنبال کنند.
آمریکا یک نفتکش را در خلیج فارس بازرسی کرد ارتش آمریکا در تحولی دیگر اعلام کرد تفنگداران دریایی یگان اعزامی یازدهم روز ۱۶ ژوئیه [۲۵ تیر] با اجرای عملیات هلیبرن، نفتکش «امتی ون یائو» را در خلیج فارس بازرسی کردند.
به گفته ارتش آمریکا، هدف از این عملیات اطمینان از اجرای کامل محاصره دریایی ایران بوده است. واشینگتن پیشتر اعلام کرده بود این نفتکش قصد داشته محاصره دریایی ایران را نقض کند.
تاکنون اطلاعات بیشتری درباره محل ثبت، مالکیت، محموله یا مقصد نهایی این نفتکش منتشر نشده است.
وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایراناینترنشنال، از اعلام زمان مشخص برای رسیدگی به پروندههای معطلمانده ویزای مهارتی ایرانیان خودداری کرد و همچنین بهطور مستقیم توضیح نداد که آیا اتباع ایران نسبت به سایر ملیتها تحت بررسیهای امنیتی یا هویتی بیشتری قرار میگیرند یا خیر.
وزارت کشور استرالیا روز جمعه ۲۶ تیر، در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره تاخیر طولانی در صدور ویزاهای مهارتی برای متقاضیان ایرانی، اعلام کرد همه متقاضیان ویزا، صرفنظر از تابعیت، باید پیش از صدور ویزا تمامی شرایط تعیینشده در قوانین مهاجرتی استرالیا را احراز کنند.
این وزارتخانه در پاسخ خود تاکید کرد که مدت زمان رسیدگی به درخواستها به عواملی از جمله پیچیدگی هر پرونده، کامل بودن مدارک، حجم درخواستها، اولویتهای تعیینشده در دستورالعملهای وزیر و ظرفیت برنامه مهاجرتی استرالیا بستگی دارد.
وزارت کشور استرالیا همچنین اعلام کرد که راستیآزمایی سوابق تحصیلی و شغلی متقاضیان و دریافت تاییدیه از نهادهای بیرونی در زمینه سلامت، سوابق کیفری و ملاحظات امنیتی میتواند روند بررسی پروندهها را طولانیتر کند. با این حال، این وزارتخانه بهطور مستقیم پاسخ نداد که آیا این بررسیها برای شهروندان ایرانی گستردهتر یا متفاوت از سایر ملیتها انجام میشود یا خیر.
این وزارتخانه همچنین به پرسش ایراناینترنشنال درباره علت تاخیر در رسیدگی به پرونده متقاضیان ایرانی که هنگام ثبت درخواست در داخل خاک استرالیا حضور داشتهاند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.
پاسخ وزارت کشور استرالیا پس از آن ارائه شد که ایران اینترنشنال به تصاویر تجمعهای اعتراضی متقاضیان ایرانی مقابل سفارت استرالیا در تهران، نامهها، مکاتبات رسمی با وزارت کشور استرالیا، اسناد مربوط به پروندهها و پیامهای شماری از متقاضیان داخل و خارج از استرالیا دسترسی پیدا کرد و درباره علت تاخیر در رسیدگی به ویزاهای مهارتی زیرگروههای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۹۱ از این وزارتخانه توضیح خواست.
اسناد و مکاتباتی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته نشان میدهد شماری از پروندهها، با وجود تکمیل تمام مراحل اصلی از جمله ارزیابی مهارت، انجام معاینات پزشکی و ارائه اطلاعات بیومتریک، بیش از دو سال و در برخی موارد بیش از ۳۰ ماه بدون تعیین تکلیف باقی ماندهاند.
در ماههای اخیر نیز گروهی از متقاضیان ایرانی دو تجمع اعتراضی مقابل سفارت استرالیا در تهران برگزار کردهاند و خواستار شفافسازی درباره علت این تاخیرها و تعیین وضعیت پروندههای خود شدهاند. ایران اینترنشنال به تصاویر این تجمعها و همچنین نامهها و مکاتبات متقاضیان با نهادهای استرالیایی دسترسی پیدا کرده است.
وزارت کشور استرالیا در بخش دیگری از پاسخ خود به سیاست محدودیت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی نیز اشاره کرد و گفت «دستور کنترل ورود» که مانع ورود دارندگان ویزای توریستی زیرگروه ۶۰۰ با گذرنامه ایرانی از خارج از استرالیا میشود، شش ماه اعتبار دارد.
این محدودیت از ۲۶ مارس ۲۰۲۶ اجرایی شده و حتی افرادی را که پیش از آن موفق به دریافت این ویزا شده بودند نیز دربر گرفته است.
دولت استرالیا هنگام اجرای این سیاست اعلام کرده بود که این تصمیم ممکن است حدود ۶۱ هزار دارنده ویزای موقت در خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس اعلام وزارت کشور، ادامه اجرای این محدودیت پس از پایان دوره ششماهه، مستلزم اتخاذ تصمیم قانونی جدید و احراز منافع ملی خواهد بود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گزارش داد در جریان ششمین موج حملات آمریکا به مواضعی در ایران، بامداد جمعه در استان هرمزگان، شش پل در شهرستان خمیر هدف گرفته شده است.
بر اساس اعلام استانداری هرمزگان، پل گریوه در محور بندرعباس–خمیر–لار، پل پس از روستای لاتیدان (کلمتلی)، دو پل در محور کهورستان–لار، پل نیمهکاره محور بندر خمیر–کشار–بندرعباس و پل روستای مارو آسیب دیدهاند.
استانداری هرمزگان اعلام کرد تردد در این محورها برقرار است، اما با کندی انجام میشود.
دونالد ترامپ با انتشار اسناد محرمانهای که به گفته او از دخالت چین در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ حکایت دارد، بار دیگر اظهارات خود درباره امنیت انتخابات آمریکا را تکرار کرد؛ اظهاراتی که به نوشته رویترز با ارزیابی رسمی جامعه اطلاعاتی آمریکا در تضاد است.
به گزارش رویترز، رییسجمهوری آمریکا پنجشنبه شب (به وقت شرق آمریکا) در یک سخنرانی ۲۵ دقیقهای اعلام کرد اسناد اطلاعاتی محرمانهای را از طبقهبندی خارج کرده است که به گفته او نشان میدهد چین در انتخابات آمریکا مداخله کرده و به اطلاعات ۲۲۰ میلیون پرونده ثبتنام رایدهندگان آمریکایی، شامل نام، نشانی و سایر اطلاعات مورد استفاده در ثبتنام، دست یافته است.
ترامپ همچنین گفت برخی اعضای جامعه اطلاعاتی آمریکا عمدا اطلاعات مربوط به فعالیتهای چین را پنهان کردهاند و مانع اطلاعرسانی درباره ابعاد این اقدامات شدهاند.
رییسجمهوری آمریکا با این اقدام تلاش کرد موضوع امنیت انتخابات را بار دیگر به یکی از محورهای اصلی کارزار سیاسی خود در آستانه انتخابات میاندورهای ماه نوامبر تبدیل کند؛ انتخاباتی که جمهوریخواهان برای حفظ اکثریت خود در کنگره با رقابت دشواری روبهرو هستند.
اما به نوشته رویترز، اظهارات ترامپ با گزارش رسمی جامعه اطلاعاتی آمریکا که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، مغایرت دارد. در آن گزارش تصریح شده بود هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد هیچ دولت یا بازیگر خارجی توانسته یا حتی تلاش کرده باشد جنبههای فنی انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰، از جمله ثبتنام رایدهندگان، برگههای رای، شمارش آرا یا نتایج نهایی را تغییر دهد.
این ارزیابی در دوره مدیریت جان رتکلیف بر اداره اطلاعات ملی آمریکا تهیه شده بود؛ فردی که در آن زمان از منصوبان ترامپ بود و اکنون ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را بر عهده دارد.
نگرانی در کاخ سفید و واکنش چین منابع آگاه به رویترز گفتند پیش از سخنرانی ترامپ، شماری از مقامهای کاخ سفید نسبت به انتشار این اسناد ابراز نگرانی کرده بودند، زیرا معتقد بودند اطلاعات ارائهشده میتواند برداشتهای نادرستی ایجاد کند.
به گزارش رویترز، موضع تند ترامپ علیه چین همچنین میتواند روابط دو کشور را که پس از جنگ پرهزینه تجاری سال گذشته تا حدی به ثبات رسیده، بار دیگر دچار تنش کند؛ آن هم در شرایطی که ترامپ امیدوار است در ماه سپتامبر با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، برای گفتوگو درباره روابط تجاری دیدار کند.
سفارت چین در واشینگتن نیز پیش از آغاز سخنرانی ترامپ، این ادعاها را رد کرد. لیو چانگ، سخنگوی سفارت چین، گفت: «چین هرگز در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا دخالت نکرده و هرگز نیز چنین کاری نخواهد کرد.»
اسناد منتشرشده با اظهارات ترامپ همخوانی ندارند ترامپ همچنین اعلام کرد اسناد دیگری را منتشر میکند که به گفته او «آسیبپذیریهای تکاندهنده زیرساخت انتخاباتی آمریکا» را نشان میدهد.
اما رویترز گزارش داد بررسی اسناد منتشرشده نشان میدهد بسیاری از آنها نهتنها از «ادعاهای رییسجمهوری حمایت نمیکنند، بلکه برخی دقیقا نتیجهای خلاف گفتههای او دارند.»
یکی از اسناد سازمان سیا که ماه گذشته میلادی تهیه شده، درباره انتخابات ونزوئلاست و ارتباطی با انتخابات آمریکا ندارد. در سند دیگری نیز تصریح شده است که دستکاری سامانههای شمارش آرا در مقیاسی که بتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد، بسیار دشوار است.
سند دیگری که توسط سازمان سیا تهیه شده، به فعالیتهای اطلاعاتی چین علیه کارزار انتخاباتی جو بایدن اشاره میکند، اما در همان حال تاکید دارد که پکن در آن زمان قصد نداشت بهصورت مخفیانه برای تغییر نتیجه انتخابات آمریکا دخالت کند، هرچند احتمال داده شده بود ممکن است بعدا تصمیم خود را تغییر دهد.
دموکراتها: «ادعاهای ترامپ ساختگی است» مارک وارنر، نایبرییس دموکرات کمیته اطلاعات سنا، در واکنش به سخنان ترامپ گفت «ادعاهای او» درباره چین «کاملا ساختگی» است.
او تاکید کرد همه نهادهای اطلاعاتی آمریکا اتفاقنظر داشتهاند که چین حتی برای تغییر یک رای در انتخابات ۲۰۲۰ نیز تلاشی نکرده است.
پیش از سخنرانی ترامپ نیز اعضای دموکرات کمیته دائمی اطلاعات مجلس نمایندگان در نامهای به سرپرست اداره اطلاعات ملی و مدیران افبیآی، سیا و آژانس امنیت ملی هشدار دادند اجازه ندهند رییسجمهوری از دستگاههای اطلاعاتی برای پیشبرد «ادعاهای نادرست درباره امنیت انتخابات» استفاده کند.
در اقدامی کمسابقه، دو شبکه از سه شبکه بزرگ تلویزیونی آمریکا به همراه شبکه سیانان تصمیم گرفتند سخنرانی زنده ترامپ را در ساعات پربیننده از شبکه اصلی خود پخش نکنند.
اختلاف نظر حتی در میان جمهوریخواهان ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ تلاش کرده است نقش دولت فدرال در مدیریت انتخابات را افزایش دهد؛ موضوعی که طبق قانون اساسی آمریکا عمدتا در اختیار دولتهای ایالتی است.
او همچنین جمهوریخواهان کنگره را برای تصویب لایحه «SAVE America Act» تحت فشار قرار داده است؛ طرحی که ارائه کارت شناسایی عکسدار برای رای دادن، اثبات تابعیت آمریکا هنگام ثبتنام و اشتراکگذاری اطلاعات ثبتنام رایدهندگان با دولت فدرال را الزامی میکند.
دموکراتها و گروههای مدافع حق رای میگویند تقلب انتخاباتی در آمریکا بسیار نادر است و این قانون میتواند مشارکت رایدهندگان واجد شرایط را محدود کند.
در عین حال، برخی رهبران جمهوریخواه نیز از ترامپ خواستهاند به جای بازگشت مداوم به انتخابات ۲۰۲۰، بر مسائل اقتصادی و دغدغههای روزمره آمریکاییها، از جمله افزایش هزینههای زندگی، تمرکز کند.
جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، گفت تمرکز او و بیشتر همکارانش بر انتخابات میاندورهای سال ۲۰۲۶ است، نه بازنگری در شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰.
نگرانی دموکراتها از انتخابات پیشرو به گزارش رویترز، جمهوریخواهان در حالی به استقبال انتخابات میاندورهای میروند که محبوبیت ترامپ کاهش یافته و نارضایتی عمومی از جنگ با ایران و افزایش قیمت انرژی بر فضای سیاسی آمریکا سایه انداخته است.
دموکراتها برای بازپسگیری اکثریت مجلس نمایندگان تنها به کسب سه کرسی جمهوریخواهان نیاز دارند، هرچند رقابت برای تصاحب اکثریت سنا در ایالتهای متمایل به جمهوریخواهان دشوارتر خواهد بود.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، نیز اعلام کرد حزب دموکرات خود را برای احتمال تلاش کاخ سفید جهت تاثیرگذاری بر انتخابات نوامبر آماده میکند.
او گفت: «آنها میدانند که نمیتوانند در یک انتخابات منصفانه پیروز شوند، بنابراین بعید نمیدانیم برای رسیدن به هدف خود هر کاری انجام دهند.»
سنتکام اعلام کرد ساعت ۹:۴۰ شب به وقت شرق آمریکا، ششمین موج حملات این کشور به ایران پایان یافت. به گفته این فرماندهی، جنگندهها، پهپادها و ناوهای آمریکایی با استفاده از مهمات دقیق، دهها هدف نظامی از جمله سامانههای دیدهبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساختهای لجستیکی نظامی و توانمندیهای دریایی ایران را هدف قرار دادند.
سنتکام افزود این ششمین شب پیاپی حملات آمریکا به ایران بوده و این عملیات با دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای تضعیف بیشتر توان نظامی ایران و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال حملات اخیر به کشتیهای تجاری انجام شده است. این فرماندهی همچنین اعلام کرد بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و در آمادگی کامل قرار دارند.