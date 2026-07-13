دادههای فلایترادار نشان میدهد هواپیمای ماهان ایر از فرودگاه الحدیده بلند شده و در حال بازگشت به تهران است.
پیشتر وزارت دفاع یمن اعلام کرد که به باند فرودگاه بینالمللی صنعا برای جلوگیری از فرود این هواپیمای ایرانی حمله کرده است.
در پی این حمله، هواپیمای ماهان مجبور به تغییر مسیر و فرود در فرودگاه الحدیده شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، مهدی محمد صادقی، شهروند ایرانی آمریکایی، به اتهام توطئه برای صادرات غیرقانونی قطعات الکترونیکی به جمهوری اسلامی و نقض تحریمهای آمریکا، مجرم شناخته شد.
براساس این گزارش، صادقی که در شرکت جهانی تجهیزات الکترونیکی «آنالوگ دیوایسز» فعالیت میکرد، متهم بود به یک شریک تجاری ایرانی برای دور زدن قوانین کنترل صادرات آمریکا کمک کرده است.
دادستانهای آمریکایی میگویند شرکت این شریک تجاری مستقر در تهران، سامانههای ناوبری مورد استفاده در برنامه پهپادی نظامی سپاه پاسداران را تولید میکند.
قیمت نفت پس از حملات جدید آمریکا به جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی مجدد بنادر ایران، بیش از چهار درصد افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام شاخص دوشنبه به بیش از ۸۰ دلار رسید.
اسکاینیوز گزارش داد همچنین بازده اوراق قرضه دوساله دولت بریتانیا امروز به بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته رسید.
بازار سهام آمریکا نیز در آغاز معاملات امروز با افت مواجه شد و شاخصهای اساندپی ۵۰۰ و نزدک هر دو کاهش یافتند.
آمریکا با حمله به بیش از ۲۰ شهر ایران در یکشنبهشب و روز دوشنبه، گام به گام وارد سومین جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی میشود. سپاه هم به چهار کشور عربی حمله موشکی کرد. ترامپ ساعاتی بعد گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار خواهد گرفت.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
در پی حملات ظهر دوشنبه آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ از اعمال مجدد محاصره بندرهای جنوب ایران خبر داد و گفت این کشور از این پس «نگهبان تنگه هرمز» خواهد بود. قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در مقابل گفت اجازه نمیدهد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند.
رییسجمهوری ایالات متحده، دوشنبه ۲۲ تیر در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران، باز خواهد ماند. ما در حال برقراری مجدد «محاصره ایران» هستیم.»
او افزود آمریکا در ازای تامین عبور امن کشتیهای باری، معادل ۲۰ درصد «عوارض» دریافت خواهد کرد. هرچند جزئیات بیشتری درباره این طرح و میزان جدی بودن آن ارائه نداد.
ترامپ نوشت: «در حال برقراری مجدد «محاصره ایران» هستیم؛ این عنوان به این دلیل انتخاب شده است که تنها از ورود یا خروج کشتیهای متعلق به ایران و یا مشتریان آن جلوگیری میکند. تمامی کشورهای دیگر از حق استفاده عادلانه و آزادانه از این تنگه برخوردار خواهند بود. از آنجا که نگهبانی از تنگه هرمز مستلزم تامین امنیت و ایمنی در این منطقه بسیار بیثبات جهان است، به عنوان یک اقدام عادلانه، ۲۰ درصد از هزینه تمامی محمولههای کشتیرانی برای جبران مخارج عملیاتی دریافت خواهد شد.»
همزمان با انتشار این پست، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، با انتشار ویدیویی از حملات روز یکشنبه ۲۱ تیر به مواضع نیروی دریایی جمهوری اسلامی در بندرعباس نوشت که با استفاده از چندین شهپاد (شناور هدایتپذیر از دور) انتحاری یک تاسیسات تعمیر و نگهداری زیردریایی و کشتی و سه شناور سطحی بدون سرنشین را هدف قرار داد.
طبق اعلام سنتکام این عملیات، توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتیهای تجاری را کاهش داد.
همزمان با این اظهار نظرها، ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا، در یک پیام ویدیویی اعلام کرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی «اجازه دخالت آمریکا در مدیریت تنگه هرمز را نخواهند داد» و با به گفته او «اختلال و ناامنی در عبور و مرور کشتیها از سوی ارتش آمریکا» بهشدت برخورد خواهند کرد.
او گفت: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هرگونه اختلال و ناامنی در عبور و مرور کشتیهای تجاری و نفتکشها از سوی ارتش آمریکا، خارج از مسیر تعیینشده و بدون مجوز نیروهای مسلح، با شدت برخورد میکنند.»
ذوالفقاری در پایان این پیام کوتاه مسئولیت افزایش تنش را متوجه آمریکا و کشورهایی دانست که با ارتش آمریکا همکاری میکنند.
رسانه آمریکایی اکسیوس، به نقل از یک منبع ارشد از کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت آمریکا موضوع دریافت احتمالی عوارض در ازای تامین امنیت تنگه هرمز را با متحدان خود در منطقه در میان نگذاشته است.
ادامه حملات متقابل در خلیج فارس
تازهترین دور حملات متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده که از سهشنبه ۱۶ تیر با شلیک سپاه به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز آغاز شد، تا ظهر دوشنبه ۲۲ تیر ادامه داشت.
خبرگزاری رسمی اردن، پترا، صبح دوشنبه به نقل از یک منبع نظامی در فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانههای پدافند هوایی اردن بامداد دوشنبه چهار موشک را که از خاک ایران وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رهگیری و منهدم کردند.
خبرگزاری مهر نیز نوشت که بامداد دوشنبه مواضعی در شهرهای بهبهان، اهواز، دزفول، امیدیه، ماهشهر، اندیمشک، آبادان و شادگان هدف قرار گرفت. همزمان با این حملات، یک مقر نظامی در شهرستان نائین استان اصفهان هدف حملات موشکی آمریکا قرار گرفت که به گفته استانداری اصفهان یک کشته بر جای گذاشت.
ظهر دوشنبه نیز گزارشهایی از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف بندرعباس و قشم منتشر شد. پس از آن استانداری هرمزگان حملات تازه آمریکا به مواضعی در اطراف این دو شهر را تایید کرد و کمی بعدتر، گزارشهای رسمی از حمله آمریکا به سه نقطه در شهرستان آبادان منتشر شد.
ارتش بحرین بعدازظهر دوشنبه با انتشار بیانیهای، از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مناطق غیرنظامی در این کشور خبر داد و افزود تمام این حملات رهگیری شدهند.
همزمان با این تحولات، سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا از شلیک سرنشینان یک قایق کوچک به یک نفتکش، در ۵۰ مایلی جنوب شهر عدن یمن خبر داد. در این خبر به جزئیاتی درباره قایقهای کوچک اشاره نشده است.
ترامپ: ۹۰ درصد مجتبی خامنهای به احتمال ۹۰ درصد از بین رفته است
ترامپ صبح دوشنبه، پیش از اینکه از بازگشت محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران در شبکههای اجتماعی بنویسد، در گفتوگو با فاکسنیوز با اشاره به تحولات ایران و تنگه هرمز گفت: «کنترل تنگه هرمز را به دست خواهیم گرفت.»
او در بخشی از این مصاحبه، جمهوری اسلامی را به نقض یادداشت تفاهم متهم کرد و گفت: «مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهیم گرفت و باید هزینه این کار به ما پرداخت شود. بابت حفاظت از این تنگه پول هم دریافت خواهیم کرد.»
ترامپ درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تاسیسات هستهای گفت: «آنها هیچ شانسی ندارند. ما کاملا آنها را تحت فشار گذاشتهایم. بیشتر تجهیزاتشان از بین رفته و سامانههای پدافند هواییشان نابود شدهاند. هر بار که یک پهپاد بفرستند، با قدرت پاسخ میدهیم و ضربه سنگینی وارد میکنیم.»
رییسجمهوری آمریکا مقامهای کنونی جمهوری اسلامی را «گروهی بد» خواند و بار دیگر به کشته شدن رهبران حکومت ایران اشاره کرد. او گفت: «علی خامنهای از بین رفت و مجتبی خامنهای نیز ۹۰ درصد از بین رفته است.»
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای این کشور یکشنبه با استفاده از چند شهپاد (شِناور هدایتپذیر از دور) تهاجمی، یک مرکز نگهداری زیردریایی و شناور در ایران را با موفقیت هدف قرار دادند.
بر اساس بیانیه سنتکام، سه شناور بدون سرنشین از نوع «کورسیر» در این عملیات به پایگاه دریایی بندرعباس حمله کردند.
سنتکام اعلام کرد این نخستین بار است که نیروهای آمریکایی از شهپادها در یک عملیات رزمی استفاده میکنند.
فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین گفت حملات شامگاه دوشنبه، توانایی جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتیهای تجاری را کاهش داده است.