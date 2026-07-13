آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد
وزارت کشور بحرین اعلام کرد که آژیر خطر در این کشور بهدلیل «پیشبینی حملات خصمانه» به صدا درآمده است.
وزارت کشور بحرین همچنین از شهروندان و ساکنین این کشور خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن بروند.
وزارت کشور بحرین اعلام کرد که آژیر خطر در این کشور بهدلیل «پیشبینی حملات خصمانه» به صدا درآمده است.
وزارت کشور بحرین همچنین از شهروندان و ساکنین این کشور خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن بروند.
نور نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از «شروع حملات گسترده موشکی و پهپادی ایران علیه پایگاهها و شناورهای آمریکا» خبر داد.
نور نیوز نوشت که این حملات در پاسخ به جملات بامداد دوشنبه آمریکا انجام میشوند.
بر اساس این گزارش، حملات از پایگاههای پرتاب موشک در نقاط مختلف غرب و مرکز ایران علبه مواضع نظامی آمریکا در منطقه در جریان است.
یک مقام نظامی به نور نیوز گفت: «عملیات موشکی و پهپادی که از دقایقی قبل آغاز شده، علیه اهدافی است که پس از جابهجایی های اخیر دشمن در ۴۸ ساعت گذشته شناسایی شده است.»
کانال تلگرامی صابرین نیوز هم گزارش داد: «شلیک همزمان چندین فروند موشک بالستیک از نقاط مختلف غرب و مرکز کشور، مواضع نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داد.»
صابرین نیوز همچنین نوشت دهها فروند پهپاد انتحاری، بهسوی اهداف نظامی آمریکا در منطقه پرتاب شد.
روزنامه هاآرتص به نقل از مقامهای دفاعی اسرائیل گزارش داد که با تشدید رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی، شکافی در اولویتهای راهبردی دو متحد آشکار شده است؛ واشینگتن بر امنیت تنگه هرمز تمرکز دارد، در حالی که تلآویو برنامه هستهای حکومت ایران را تهدید اصلی میداند.
همزمان با تشدید درگیری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، مقامهای دفاعی اسرائیل از آنچه «فاصله گرفتن اولویتهای راهبردی» واشینگتن و تلآویو در قبال ایران میدانند، ابراز نگرانی کردهاند. به گزارش روزنامه هاآرتص، این مقامها معتقدند دولت آمریکا در شرایط کنونی تمرکز خود را بر بازگشایی تنگه هرمز و حفاظت از کشتیرانی بینالمللی گذاشته، در حالی که از دید اسرائیل، برنامه هستهای ایران همچنان مهمترین تهدید راهبردی است.
هاآرتص به نقل از مقامهای دفاعی اسرائیل نوشت که واشینگتن در قبال پرونده هستهای ایران، همان میزان قاطعیتی را که برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی نشان میدهد، از خود بروز نداده است؛ موضوعی که از نگاه ارتش اسرائیل اهمیت بسیار بیشتری دارد.
بر اساس این گزارش، همزمان [حکومت] ایران روند بازسازی برخی از تاسیسات هستهای آسیبدیده در حملات پیشین را آغاز کرده است؛ موضوعی که بر نگرانیهای دستگاه امنیتی اسرائیل افزوده است.
تلآویو: نه آمریکا و نه ایران خواهان جنگ فراگیر نیستند
به نوشته هاآرتص، ارزیابی غالب در ارتش اسرائیل و نهادهای امنیتی این کشور آن است که تنشهای محدود میان تهران و واشینگتن احتمالاً برای مدتی ادامه خواهد یافت، زیرا هیچیک از دو طرف تمایلی به بازگشت به یک جنگ تمامعیار ندارند.
یک منبع دفاعی اسرائیلی به این روزنامه گفت دو طرف ترجیح میدهند «درگیری را مدیریت کنند»؛ به این معنا که از طریق حملات پراکنده و درگیریهای کوتاهمدت، بدون ورود به جنگی گسترده مانند عملیاتهای اسرائیل و آمریکا علیه ایران در اوایل سال جاری میلادی، سطح تنش را کنترل کنند.
در همین چارچوب، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که از زمان برقراری آتشبس ماه آوریل، سطح آمادگی نیروهای خود را در بالاترین حد حفظ کرده است. هاآرتص مینویسد نیروی هوایی اسرائیل همچنان در حالت آمادهباش کامل قرار دارد و هم برای ماموریتهای دفاعی و هم تهاجمی آماده است؛ بهویژه در سناریویی که ایران تصمیم بگیرد با شلیک موشک، اسرائیل را مستقیماً وارد رویارویی کنونی با آمریکا کند.
چرا جمهوری اسلامی تاکنون اسرائیل را هدف قرار نداده است؟
یکی از پرسشهای اصلی که به نوشته هاآرتص ذهن مقامهای اطلاعاتی اسرائیل را به خود مشغول کرده، این است که چرا جمهوری اسلامی تاکنون در پاسخ به حملات آمریکا، اسرائیل را هدف قرار نداده است.
ارزیابی ارتش اسرائیل این است که این رویکرد، تصمیمی حسابشده از سوی تهران است تا واکنش خود به حملات آمریکا را از سیاستش در قبال اسرائیل جدا نگه دارد.
مقامهای دفاعی اسرائیل به هاآرتص گفتهاند تا زمانی که اسرائیل بهطور آشکار در حملات آمریکا مشارکت نکند، جمهوری اسلامی ترجیح میدهد پاسخهای خود را صرفا متوجه اهداف و منافع آمریکا در خاورمیانه کند.
در عین حال، ارتش اسرائیل این خویشتنداری را ناشی از ضعف یا ناتوانی نظامی [حکومت] ایران نمیداند. به باور مقامهای اسرائیلی، تهران عامدانه توان نظامی خود را برای زمانی حفظ کرده که خود آن را مناسب بداند؛ از جمله در صورتی که بار دیگر درگیری گستردهای در جبهه لبنان آغاز شود.
هشدار درباره احتمال تغییر محاسبات تهران
هاآرتص مینویسد با وجود این ارزیابیها، مقامهای دفاعی اسرائیل هشدار دادهاند اگر فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی به سطحی برسد که موجودیت حکومت را تهدید کند، تهران ممکن است محاسبات خود را تغییر دهد و مستقیما اسرائیل را وارد این رویارویی کند.
به نوشته این روزنامه، مقامهای ارشد دفاعی اسرائیل اتفاقنظر دارند که هرگونه حمله مستقیم [حکومت] ایران به اسرائیل، با پاسخ نظامی تلآویو روبهرو خواهد شد.
با این حال، برخی از این مقامها نسبت به میزان اثربخشی چنین پاسخی تردید دارند. به گفته چند مقام دفاعی که هاآرتص با آنها گفتوگو کرده، حتی یک حمله گسترده تلافیجویانه از سوی اسرائیل نیز ممکن است نتواند توازن راهبردی بلندمدت میان [حکومت] ایران و اسرائیل را به شکل اساسی تغییر دهد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر حفاظت از تنگه هرمز، حملات به اهداف نظامی ایران و امنیت کشتیرانی بینالمللی متمرکز بوده است؛ موضوعی که به نوشته هاآرتص، از نگاه مقامهای اسرائیلی با مهمترین اولویت امنیتی تلآویو، یعنی مهار برنامه هستهای ایران، فاصله گرفته است.
شبکه خبری فاکس یکشنبه گزارش داد که سرویس مخفی ایالات متحده «در واکنش به گزارشهای مربوط به ادعای توطئه ترور» حکومت ایران علیه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در جریان سفر هفته گذشته او به ترکیه اعلام کرد که مسایل اطلاعاتی را تایید یا در مورد آنها اظهار نظر نمیکند.
با این حال، سرویس مخفی ایالات متحده تاکید کرد که مقامات «برای اجرای مؤثر عملیات حفاظتی خود، اطلاعات را در سطح جهانی جمعآوری میکنند.»
سخنگوی سرویس مخفی به فاکس گفت: «مهمترین مسئولیت ما، حفاظت از رییسجمهور و همه افراد تحت حفاظت ماست.»
واکنش سرویس مخفی ایالات متحده پس از آن انجام شد که کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد یک سرویس اطلاعاتی غربی به واشینگتن در مورد چنین توطئهای هشدار داده است.
جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در گفتوگو با شبکه خبری «اندیتیوی» هند گفت آتشبس میان جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا از ابتدا پایدار نبود، زیرا در تهران «هیچ مرکز قدرت واحدی» وجود ندارد که بتواند آن را اجرا کند.
به گفته او، حملات آمریکا و اسرائیل بخش بزرگی از رهبران ارشد جمهوری اسلامی را از میان برده و خلا قدرتی ایجاد کرده است و اکنون میان جناح غیرنظامی حکومت و سپاه پاسداران رقابت وجود دارد.
بولتون افزود ادامه حملات آمریکا، واکنش به نقض مکرر تفاهمنامه از سوی جمهوری اسلامی و اخلال در کشتیرانی در خلیج فارس بوده است.
او ادعای جمهوری اسلامی درباره کنترل تنگه هرمز را چالشی علیه آزادی کشتیرانی دانست.
بولتون با اشاره به اینکه در حکومت جمهوری اسلامی نشانههایی از فروپاشی داخلی مشاهده میشود، برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی را «نمایشی سازماندهیشده» توصیف کرد.
او افزود بحرانهایی مانند کمبود شدید آب، مشکلات اقتصادی و نارضایتی گسترده جوانان همچنان پابرجاست و این نمایشها تغییری در این واقعیات ایجاد نمیکند.
بولتون همچنین گفت تندروهای جمهوری اسلامی بر این باورند که زمان به سود آنهاست و تا انتخابات میاندورهای آمریکا میتوانند از شرایط به نفع خود استفاده کنند، و گفت آنها تصور میکنند دونالد ترامپ به دلیل نگرانی از افزایش قیمت بنزین و پیامدهای انتخاباتی، از ورود به یک درگیری نظامی تازه خودداری خواهد کرد.
۷۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری معدن زغالسنگ طزره (از زیرمجموعههای شرکت زغالسنگ البرز شرقی) در استان سمنان در جریان اعتصابی دو روزه خواستار پرداخت فوری مطالبات معوقه، اجرای تعهدات پیمانکاران قبلی و بهبود وضعیت ایمنی و رفاهی خود شدند.
خبرگزاری ایلنا نوشت کارگران پیمانکاری این معدن در جریان اعتصاب دو روزه خود، شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ تیر، با ابراز نگرانی از تاخیر در پرداخت دستمزد خردادماه، خواستار ثبات در فرآیندهای مالی این واحد معدنی جهت پیشگیری از انباشت معوقات مزدی در ماههای آینده شدند.
اعتصاب کارگران پیمانکاری معدن طرزه در شرایطی یکشنبه ادامه یافت که کارفرما روز قبل از آن، بخشی از بدهیهای بیمهای خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته بود.
به نوشته ایلنا، در پی این اقدام، مشکل خدمات درمانی دفترچههای بیمه کارگران به صورت موقت مرتفع شد اما کارگران خواستار حل ریشهای مشکلات بیمه تکمیلی خود هستند.
این خبرگزاری اشاره کرد که بخش دیگری از مشکل کارگران، مربوط به طلب سنوات پرداختنشده پیمانکار سابق است.
کارگران همچنین خواستار ورود مستقیم مسئولان شرکت ذغالسنگ البرز شرقی برای نظارت بر تامین تجهیزات ایمنی باکیفیت و حفظ سلامت جان معدنکاران هستند.
اعتصاب و تجمع جمعی از کارگران بخش کارخانه و ماشینآلات راهآهن در کرج
کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، گزارش داد که جمعی از کارگران بخش کارخانه و ماشینآلات راهآهن در کرج روزهای شنبه و یکشنبه، در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها، معوقات مزدی و حق بیمه، دست از کار کشیدند و تجمع کردند.
به گفته این کارگران، در جریان تجمع شنبه، «نیروهای انتظامی و مسئولان مربوطه» با حضور در محل، از کارگران خواستند برای پرداخت مطالبات خود تا یکشنبه فرصت بدهند اما با عملی نشدن این وعده، کارگران یکشنبه نیز بار دیگر برای ادامه اعتراضات خود تجمع کردند. در این روز نیز برخی مسئولان محلی و مدیران مربوطه از کارگران خواستند چند روز دیگر به مسئولان فرصت دهند.
بر اساس این گزارش، کارگران معترض اعلام کردهاند که از سال ۱۴۰۳ تاکنون، حق بیمه ۱۴ ماه آنان پرداخت نشده و علاوه بر آن، مطالباتی از جمله حقوق معوقه و مزایایی مانند عیدی نیز همچنان پرداخت نشده است.
آنها همچنین میگویند در پاسخ به پیگیریهایشان، به آنان اعلام شده که راهآهن تنها مطالبات پیمانکار را پرداخت میکند و مسئولیتی در قبال مطالبات مستقیم کارگران نمیپذیرد.
در سالیان اخیر، اعتراضها و اعتصابهای کارگری در مناطق مختلف ایران روندی رو بهرشد داشته است. پرداخت نشدن بهموقع دستمزدها و حق بیمه مهمترین دلیل این اعتراضها و اعتصابهای کارگری بوده است.
اخراج کارگران، سطح پایین دستمزدها، و خصوصیسازی واحدهای صنعتی از دیگر دلایل این اعتراضها و اعتصابها محسوب میشوند.