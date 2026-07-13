خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۲ تیر در گزارشی نوشت که اوکراین در طول بیش از چهار سال جنگ با روسیه، به‌شدت به انواع مختلف سامانه‌های بدون سرنشین متکی بوده است.

این کشور سالانه میلیون‌ها پهپاد تولید می‌کند و نیروهای اوکراینی هر روز هزاران حمله پهپادی انجام می‌دهند.

حملات پهپادی اوکراین به روسیه در هفته‌های اخیر، شدت، تنوع و گستردگی بیشتری پیدا کرده است.

سفارش خرید پهپاد برای اوکراین شامل پهپادهای «شرایک» است که شرکت بزرگ اوکراینی اسکای‌فال تولید می‌کند.

این پهپادها به نرم‌افزار شرکت فناوری دفاعی آمریکایی اوتریون مجهز هستند که برای ردیابی و اصابت خودکار به اهداف متحرک در مرحله پایانی پرواز، طراحی شده است.

لورنتس مایر، مدیرعامل اوتریون، وجود این قرارداد را تایید کرد و گفت ارزش آن حدود ۹۰ میلیون یورو، معادل ۱۰۳ میلیون دلار، است و هزینه آن را «یک کشور اروپایی» تامین می‌کند.

مایر به رویترز گفت بخشی از پهپادها پیش‌تر به دولت اوکراین تحویل داده شده‌اند و بقیه نیز قرار است در سال جاری ارسال شوند.

اسکای‌فال مشارکت آلمان در این خرید را تایید کرد، اما گفت نمی‌تواند درباره جزییات قرارداد اظهار نظر کند.

وزارت دفاع آلمان با استناد به ملاحظات امنیت عملیاتی، از اظهارنظر خودداری کرد.

وزارت دفاع اوکراین نیز حاضر به اظهارنظر نشده است.

این در حالی است که ران بوسو، تحلیلگر حوزه انرژی، در تحلیلی برای رویترز نوشت توسعه پهپادهای ارزان‌قیمت و تولید انبوه آن‌ها، به تغییر معادلات جنگ‌های مدرن منجر شده و زیرساخت‌های حیاتی انرژی را به یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.

جلب توجه پنتاگون به پهپاد شرایک

شرایک، پهپادی کم‌هزینه که از سال ۲۰۲۳ در اوکراین به کار گرفته شده، اخیرا در خارج از این کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.

نسخه‌ای از این پهپاد با نام «شرایک ۱۰-اف» که اسکای‌فال با همکاری شرکت بریتانیایی اسکای‌کاتر تولید کرده، به‌تازگی در نخستین مرحله یک رقابت تحت مدیریت پنتاگون در صدر جدول قرار گرفت.

این رقابت بخشی از طرحی ۱.۱ میلیارد دلاری برای خرید صدها هزار پهپاد تهاجمی است.

اوتریون اعلام کرد نرم‌افزار این شرکت در چند نمونه شرکت‌کننده در این رقابت استفاده شده است.

مایر گفت اوتریون در همکاری با چند تولیدکننده سخت‌افزار و با تامین مالی چند دولت غربی، امسال در مجموع به تامین ۱۰۰ هزار پهپاد برای اوکراین کمک می‌کند.

این رقم شامل قراردادی ۵۰ میلیون دلاری با پنتاگون برای تامین ۳۳ هزار پهپاد نیز می‌شود که به گفته مایر، به اوکراین تحویل داده شده‌اند.

بریتانیا هم ماه گذشته اعلام کرد امسال در چارچوب یک بسته مالی گسترده‌تر به ارزش ۷۵۲ میلیون پوند، معادل ۱.۰۱ میلیارد دلار، ۱۵۰ هزار پهپاد در اختیار اوکراین قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، اعضای ناتو هفته گذشته اعلام کردند طی پنج سال آینده، ۴۰ میلیارد دلار برای توسعه سامانه‌های مقابله با پهپادها سرمایه‌گذاری خواهند کرد و تا پایان سال ۲۰۲۷، شمار اپراتورهای آموزش‌دیده پهپادی را پنج برابر افزایش خواهند داد.

فناوری‌های در حال توسعه در این حوزه شامل رادارهای پیشرفته، سامانه‌های اخلال در ارتباطات، پهپادهای رهگیر، سلاح‌های لیزری و سامانه‌های موشکی ویژه‌ای است که برای منهدم کردن پهپادها پیش از رسیدن به هدف طراحی شده‌اند.