دو ماه پس از بازداشت سمیه آقایاری، خانواده او همچنان از وضعیتش بیاطلاع هستند
با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت سمیه آقایاری، شهروند ۴۴ ساله اهل سمیرم در استان اصفهان، خانواده او همچنان از محل نگهداری و وضعیت سلامتیاش بیاطلاع هستند و پیگیریهایشان به نتیجه نرسیده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران سوم اردیبهشت با یورش به منزل آقایاری او را بازداشت و تلفن همراه، کیس کامپیوتر، دوربینهای مداربسته، دستگاه ماهواره و مقداری پول نقد را ضبط کردند.
بر اساس این گزارش، سمیه آقایاری به دلیل «انتشار مطالب سیاسی در شبکههای اجتماعی» بازداشت شده و بیش از دو ماه است در سلول انفرادی و تحت بازجویی قرار دارد. به گفته خانواده او، مراجعات به دادگستری و نهادهای قضایی تاکنون بینتیجه بوده و تنها به آنان گفته شده است که او «تحت بازجویی» قرار دارد.
راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی باید ناچار شود به صدای مردم ایران گوش دهد و فشار جامعه جهانی برای پاسخگوکردن این حکومت در برابر سرکوب داخلی و بیثباتسازی منطقه همچنان ادامه یابد.
چیکونی که از چهرههای فعال پارلمان استرالیا در حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی است، گفت کانبرا از جمله بهدلیل سابقه نقض حقوق بشر، سرکوب شهروندان و رفتار جمهوری اسلامی با مردم خود، «عمیقا» نگران عملکرد حکومت ایران است.
نگرانی کانبرا از سرکوب و بیثباتسازی جمهوری اسلامی
او با اشاره به اینکه استرالیا، همانند بسیاری از کشورها و در حمایت از آمریکا و اسرائیل، اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده است، گفت کانبرا همچنان خواستار برقراری آتشبس است، اما همزمان تاکید دارد هرگونه گفتوگو باید بر «حقوق، ارزشها و آزادیهایی» متمرکز باشد که بهگفته او زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته برخورداری از آن هستند.
چیکونی با یادآوری اینکه او چه در مجلس سنا و چه در رسانهها، بارها خواستار نظارت و پاسخگویی بیشتر حکومت ایران شده است، گفت جامعه ایرانیان مقیم استرالیا مدتهاست خواستار پایان خشونت و افراطگرایی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران شده و «اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به صدای مردم خود گوش دهد.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، انجمن اروپایی پزشکی هستهای با استناد به تحریمهای بینالمللی و الزامات قانونی اتحادیه اروپا، ثبتنام و شرکت همه افراد دارای تابعیت ایرانی در کنگره این انجمن در وین را فارغ از محل اقامت آنان، ممنوع کرده است.
در نامه رییس مدیریت ارتباطات با مشتریان خارجی انجمن اروپایی پزشکی هستهای، موسوم به «EANM»، که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، آمده است که به دلیل «تحریمهای بینالمللی و الزامات قانونی»، امکان پذیرش شرکتکنندگان دارای تابعیت ایرانی وجود ندارد.
این انجمن اعلام کرده است اتحادیه اروپا مجموعهای از اقدامات محدودکننده علیه ایران اعمال کرده که شامل فهرستهای تحریمی افراد و نهادهای مشمول تحریم نیز میشود.
بر اساس این نامه، پذیرش افرادی که ممکن است مشمول این مقررات باشند، میتواند این سازمان را در معرض خطر نقض قوانین، مقررات و تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دهد.
این نهاد تصریح کرده است که بهمنظور رعایت کامل قوانین اتحادیه اروپا، ثبتنام و مشارکت تمام افراد دارای تابعیت ایرانی، بدون توجه به محل اقامت فعلی آنان، پذیرفته نخواهد شد.
انجمن اروپایی پزشکی هستهای همچنین تاکید کرده است این تصمیم «مبتنی بر ملاحظات شخصی نیست، بلکه برای پایبندی به چارچوبهای قانونی الزامآور اتحادیه اروپا اتخاذ شده است».
این تصمیم در حالی اعلام شده که متن نامه، هیچ تفاوتی میان شهروندان ایرانی مقیم ایران و ایرانیان دارای اقامت یا تابعیت کشورهای دیگر قائل نشده و صرف داشتن تابعیت ایرانی را مبنای عدم پذیرش در کنگره این انجمن در وین دانسته است.
در سالهای گذشته، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورها و نهادهای بینالمللی، تحریمهای گستردهای را علیه جمهوری اسلامی، مقامها و نهادهای وابسته به آن اعمال کردهاند.
اتحادیه اروپا در یکی از بستههای تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی، در واکنش به سرکوب و کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بهمنماه سال گذشته ۱۵ مقام حکومتی و امنیتی و شش نهاد را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم کرد.
این تصمیم در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا نهایی شد.
در تازهترین تحریمهای این اتحادیه، ۱۸ خرداد فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هرمزگان و دو فرد مرتبط با سیاستهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، تحریم شدند.
بروکسل این افراد را به مشارکت در اقداماتی متهم کرد که به گفته این اتحادیه، آزادی ناوبری و عبور کشتیها را از این آبراه راهبردی، مختل کرده است.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد با اعمال این تحریمهای تازه، شمار افراد مشمول این تحریم به ۲۶ نفر و شمار نهادهای تحریمشده به ۲۷ مورد رسیده است.
اتحادیه اروپا اسفند ۱۴۰۴ شماری از مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست تحریمهای خود افزود و یک ماه پیش از آن، در بهمنماه، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
سناتور راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال، با تایید اظهارات نخستوزیر استرالیا مبنی بر اینکه برای مرگ علی خامنهای عزاداری نخواهد شد، گفت علی خامنهای «سزاوار هیچ احترامی نیست.»
چیکونی گفت نباید برای فردی عزاداری کرد که «رنج و درد فراوانی به مردم خود تحمیل کرده» و «دهها هزار نفر از شهروندانش را به دلیل مطالبه آزادی قتلعام کرده است.» او افزود: «ما نباید در کنار تروریستها بایستیم.»
رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا همچنین گفت استرالیا همچنان عمیقا نگران اقدامات جمهوری اسلامی است و این اقدامات را محکوم میکند. او افزود باید اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند یا آن را توسعه ندهد.
چیکونی در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «به مبارزه ادامه دهید، زیرا حکومتهایی که مردم خود را سرکوب میکنند، سرانجام شکست میخورند.»
هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا دوشنبه در پیامی اختصاصی خطاب به مردم ایران که برای ایراناینترنشنال ارسال شد، نوشت: «مایلم پیامی برای مردم ایران داشته باشم و دوستی خود را با آنان ابراز کنم. مردم ایران دوستان و متحدان ما و مردم اسرائیل به شمار میآیند.»
نیومن با اشاره به تهدیدات جمهوری اسلامی افزود: «ما بهروشنی میان رژیم شرور و سرکوبگری که مردم ایران را تحت فشار قرار میدهد و به اسرائیل حمله میکند، و مردم ایران، تفاوت قائل هستیم.»
سفیر اسرائیل در استرالیا ادامه داد: «ما به مردم ایران اهمیت میدهیم، با رنجهای آنان همدردی میکنیم و برایشان آزادی واقعی و پایدار آرزو داریم.»
هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا دوشنبه در پیامی اختصاصی خطاب به مردم ایران که برای ایراناینترنشنال ارسال شد، گفت: «مایلم پیامی برای مردم ایران داشته باشم و دوستی خود را با آنان ابراز کنم. مردم ایران دوستان و متحدان ما و مردم اسرائیل به شمار میآیند.»
نیومن با اشاره به جمهوری اسلامی گفت: «ما بهروشنی میان رژیم شرور و سرکوبگری که مردم ایران را تحت فشار قرار میدهد و به اسرائیل حمله میکند، و مردم ایران، تفاوت قائل هستیم.»
سفیر اسرائیل در استرالیا در ادامه گفت: «ما به مردم ایران اهمیت میدهیم، با رنجهای آنان همدردی میکنیم و برایشان آزادی واقعی و پایدار آرزو داریم.»