با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت سمیه آقایاری، شهروند ۴۴ ساله اهل سمیرم در استان اصفهان، خانواده او همچنان از محل نگهداری و وضعیت سلامتی‌اش بی‌اطلاع هستند و پیگیری‌هایشان به نتیجه نرسیده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران سوم اردیبهشت با یورش به منزل آقایاری او را بازداشت و تلفن همراه، کیس کامپیوتر، دوربین‌های مداربسته، دستگاه ماهواره و مقداری پول نقد را ضبط کردند.

بر اساس این گزارش، سمیه آقایاری به دلیل «انتشار مطالب سیاسی در شبکه‌های اجتماعی» بازداشت شده و بیش از دو ماه است در سلول انفرادی و تحت بازجویی قرار دارد. به گفته خانواده او، مراجعات به دادگستری و نهادهای قضایی تاکنون بی‌نتیجه بوده و تنها به آنان گفته شده است که او «تحت بازجویی» قرار دارد.