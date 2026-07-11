بر اساس گزارش‌های منتشر شده از ونزوئلا، مقامات شنبه ۲۰ تیر اعلام کردند دست‌کم چهار هزار و ۱۱۸ نفر در این فاجعه جان باخته‌اند و بیمارستان‌ها، پناهگاه‌های موقت و گروه‌های امدادی، همچنان با نیازهای فزاینده پزشکی و اجتماعی روبه‌رو هستند.

آمارهای دولتی منتشرشده نشان می‌دهند از زمان وقوع زمین‌لرزه‌ها در عصر چهارشنبه سوم تیر به وقت محلی، دست‌کم ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر زخمی و ۱۷ هزار و ۹۰۷ نفر آواره شده‌اند.

دو زمین‌لرزه قدرتمند به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵، با فاصله تنها ۳۹ ثانیه از یکدیگر رخ دادند و بخش‌های وسیعی از ایالت ساحلی لا گوایرا را ویران کردند . زمین‌لرزه دوم، شدیدترین زلزله ثبت‌شده در ونزوئلا طی بیش از یک قرن بود.

خورخه رودریگز، رییس مجلس ملی ونزوئلا، آمار به‌روز قربانیان را در تلگرام اعلام کرد.

مقام‌ها گفتند هزاران نفر همچنان مفقودند و خانواده‌ها، با وجود پایان عملیات رسمی نجات، به جست‌وجو در میان ساختمان‌های فروریخته ادامه می‌دهند.

در مناطق به‌شدت آسیب‌دیده، بستگان قربانیان همچنان با دست آوارها را کنار می‌زنند، به این امید که اجساد اعضای مفقود خانواده خود را پیدا و دفن کنند.

تیم‌های بین‌المللی نجات نیز تمرکز خود را از تلاش برای یافتن بازماندگان به پشتیبانی از عملیات بازسازی و کمک به مقام‌های محلی برای جمع‌آوری سازه‌های ناپایدار تغییر داده‌اند.

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۱۹ تیر زمین‌لرزه‌ای به بزرگی سه، مرکز کاراکاس را لرزاند و باعث تخلیه احتیاطی چند ساختمان و نگرانی ساکنانی شد که پیش‌تر از فاجعه دو زلزله آسیب دیده‌اند.

خسارت قابل توجهی در پی این لرزش تازه گزارش نشده است.

نیاز گسترده به بازسازی و کمک‌های بشردوستانه

ابعاد بازسازی همچنان بسیار گسترده است. محله‌های مسکونی کاملی در لا گوایرا به‌شدت ویران شده‌اند و جاده‌ها، ساختمان‌های عمومی، زیرساخت‌های خدماتی و مراکز درمانی، به تعمیر یا جایگزینی نیاز دارند.

دفتر سازمان ملل برای کاهش خطر بلایا، خسارت مستقیم واردشده به خانه‌ها و زیرساخت‌ها را بر اساس ارزیابی‌های این سازمان، حدود ۳۷ میلیارد دلار برآورد کرده است. سازمان ملل خواستار تامین نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار بودجه اضطراری برای حمایت از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرد نیازمند کمک‌های بشردوستانه شده است.

هم‌زمان با ادامه امدادرسانی، نهادهای امدادی، بیمارستان‌های صحرایی، درمانگاه‌های سیار و آشپزخانه‌های عمومی در مناطق آسیب‌دیده ایجاد کرده‌اند.

دلسی رودریگز، رییس‌جمهوری موقت ونزوئلا، برای تامین هزینه بازسازی، خواستار دسترسی به دارایی‌های دولتی این کشور شده است که در خارج مسدود شده‌اند.

او این هفته گفت خواستار آزادسازی حدود ۳۰ تن طلای ونزوئلا شده که به دلیل تحریم‌ها در بریتانیا نگهداری می‌شود.

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دولت ونزوئلا از عملکرد خود در برابر این فاجعه دفاع می‌کند.

رودریگز این موضع را که بحران موجود نشان‌دهنده ناکارآمدی نهادهای دولتی است رد کرده و وعده داده است اقدامات بازسازی بدون بروز ناآرامی اجتماعی ادامه یابد.

با این حال، برخی ساکنان از آنچه واکنش کند دولت پیش از رسیدن کمک‌های بین‌المللی توصیف کرده‌اند، انتقاد می‌کنند.

مقام‌های بهداشتی اکنون بر خطرهایی تمرکز دارند که در پناهگاه‌های موقت در حال ظهورند. مکان‌هایی که هزاران آواره همچنان در آن‌ها زندگی می‌کنند.

سازمان بهداشت پان‌آمریکن اوایل این هفته هشدار داد ازدحام جمعیت، اختلال در خدمات درمانی و دسترسی محدود به آب پاک، احتمال شیوع بیماری‌ها را افزایش داده است.

این نهاد منطقه‌ای اعلام کرد در همکاری با وزارت بهداشت ونزوئلا در حال تقویت برنامه‌های واکسیناسیون و نظارت بر بیماری‌های تنفسی و گوارشی در پناهگاه‌های اضطراری است.

تیم‌های پزشکی فعال در کاتیا لا مار، از افزایش موارد اسهال و عفونت‌های پوستی و همچنین رشد تقاضا برای درمان بیماری‌های مزمن، از جمله دیابت و فشار خون بالا، خبر داده‌اند.

کارکنان بهداشتی می‌گویند بسیاری از آوارگان پس از آسیب دیدن خانه‌ها و درمانگاه‌های محلی، دسترسی منظم خود را به دارو از دست داده‌اند.

پیش از وقوع زمین‌لرزه‌ها، چند سازمان امدادی با محدودیت‌های دولتی یا اتهام فعالیت سیاسی روبه‌رو بودند. گروه‌های امدادی بین‌المللی اکنون می‌گویند با ادامه عملیات اضطراری، هماهنگی نزدیک‌تری با نهادهای دولتی برقرار شده است.

این فاجعه فشار بیشتری بر خدمات عمومی ونزوئلا وارد کرده است؛ خدماتی که سال‌هاست با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

نهادهای بشردوستانه می‌گویند با عبور از مرحله امدادرسانی اضطراری و آغاز بازسازی، حمایت پایدار بین‌المللی برای احیای نظام درمانی و ساخت دوباره خانه‌ها و زیرساخت‌های عمومی، ضروری خواهد بود.