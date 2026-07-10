راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی باید ناچار شود به صدای مردم ایران گوش دهد و فشار جامعه جهانی برای پاسخگوکردن این حکومت در برابر سرکوب داخلی و بی‌ثبات‌سازی منطقه همچنان ادامه یابد.

چیکونی که از چهره‌های فعال پارلمان استرالیا در حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی است، گفت کانبرا از جمله به‌دلیل سابقه نقض حقوق بشر، سرکوب شهروندان و رفتار جمهوری اسلامی با مردم خود، «عمیقا» نگران عملکرد حکومت ایران است.

نگرانی کانبرا از سرکوب و بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی

او با اشاره به این‌که استرالیا، همانند بسیاری از کشورها و در حمایت از آمریکا و اسرائیل، اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده است، گفت کانبرا همچنان خواستار برقراری آتش‌بس است، اما هم‌زمان تاکید دارد هرگونه گفت‌وگو باید بر «حقوق، ارزش‌ها و آزادی‌هایی» متمرکز باشد که به‌گفته او زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته برخورداری از آن هستند.

چیکونی با یادآوری این‌که او چه در مجلس سنا و چه در رسانه‌ها، بارها خواستار نظارت و پاسخگویی بیشتر حکومت ایران شده است، گفت جامعه ایرانیان مقیم استرالیا مدت‌هاست خواستار پایان خشونت و افراط‌گرایی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران شده‌ و «اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به صدای مردم خود گوش دهد.»

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