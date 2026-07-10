بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، در گفت‌وگویی تلفنی بر ضرورت بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به میز مذاکرات برای اجرای تفاهم‌نامه امضاشده میان دو طرف تاکید کردند. آن‌ها این اقدام را زمینه‌ساز دستیابی به توافق نهایی، کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای دانستند.

دو وزیر همچنین با بررسی آخرین تحولات منطقه، بر ضرورت مهار تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تاکید کردند و از همه طرف‌ها خواستند دیپلماسی و گفت‌وگو را در اولویت قرار دهند.

وزیر خارجه مصر در این تماس بار دیگر حملات اخیر جمهوری اسلامی به شماری از کشورهای خلیج فارس و اردن را محکوم کرد و بر ضرورت احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی این کشورها و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس تاکید کرد.