مصر و قطر خواستار بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به مذاکرات شدند
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در گفتوگویی تلفنی بر ضرورت بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به میز مذاکرات برای اجرای تفاهمنامه امضاشده میان دو طرف تاکید کردند. آنها این اقدام را زمینهساز دستیابی به توافق نهایی، کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقهای دانستند.
دو وزیر همچنین با بررسی آخرین تحولات منطقه، بر ضرورت مهار تنشها و جلوگیری از گسترش درگیریها تاکید کردند و از همه طرفها خواستند دیپلماسی و گفتوگو را در اولویت قرار دهند.
وزیر خارجه مصر در این تماس بار دیگر حملات اخیر جمهوری اسلامی به شماری از کشورهای خلیج فارس و اردن را محکوم کرد و بر ضرورت احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی این کشورها و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس تاکید کرد.
اموس گیلاد، رییس پیشین بخش امنیتی-سیاسی وزارت دفاع اسرائیل و رییس موسسه سیاست و راهبرد دانشگاه رایشمن، گفت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به دلیل توان بالای پاسخگویی اسرائیل، به جای حمله به این کشور، حملات خود را بر کشورهای منطقه متمرکز کرده و همزمان در پی ایجاد شکاف میان آمریکا و کشورهای عربی است.
گیلاد در گفتوگو با رادیوی ۱۰۳ اسرائیل، در پاسخ به این پرسش که چرا جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر اسرائیل را هدف قرار نداده است، گفت: «تفاوتی وجود دارد؛ ما توانایی پاسخگویی فوقالعادهای داریم. آمریکاییها هم با قدرت پاسخ میدهند، اما کشورهای عربی به شکل فعال واکنش نشان نمیدهند.»
او افزود: «به نظر میرسد اکنون آنها بر پایگاههای آمریکا در کشورهای عربی تمرکز کردهاند؛ هم برای ایجاد اختلاف میان این کشورها و آمریکا و هم برای کشاندن آمریکا به رویارویی با ایران.»
رییس پیشین بخش امنیتی-سیاسی وزارت دفاع اسرائیل همچنین گفت برخلاف تصور رایج، محور اصلی تنش کنونی برنامه هستهای، موشکها یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نیست، بلکه بر سر کنترل تنگه هرمز شکل گرفته است. او گفت: «موضوع اصلی اکنون این است که چه کسی کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ایرانیها میخواهند کنترل تنگه را در دست داشته باشند تا هم منبع درآمد بزرگی از نفت خام باشد و هم به عنوان یک ابزار بازدارندگی از جمهوری اسلامی محافظت کند.»
گیلاد در پایان با تاکید بر اینکه تهدید جمهوری اسلامی علیه اسرائیل همچنان پابرجاست، گفت: «ایران یک هیولا است. تنها تهدید بسیار جدی علیه ما، ایران است. جمهوری اسلامی مصمم به نابودی اسرائیل است. این هدف از یک چشمانداز به یک برنامه تبدیل شده و برای اجرای آن راهبردی بر پایه سه لایه طراحی شده است: نیروهای نیابتی مانند حزبالله، توان موشکهای بالستیک و در نهایت برنامه هستهای.»
پس از پیروزی ۲ بر صفر فرانسه مقابل مراکش و صعود به مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، دیدیه دشان با تمجید از عملکرد کاپیتان تیمش، شایعات پیرامون او را رد کرد و گفت: «خیلی از مردم فکر میکنند کیلیان یک دیکتاتور است که فقط به خودش فکر میکند. نه، او کاملاً متمایل به دیگران و در خدمت تیم است.»
دشان با ابراز غرور از سومین صعود پیاپی به نیمهنهایی، تعهد دفاعی مهاجمان و منسجمتر شدن ساختار تیمی را از ویژگیهای اصلی فرانسه دانست و اشاره کرد که حریفان، هرچقدر هم تلاش کنند، «خطر میتواند از هر جایی شکل بگیرد.»
سرمربی فرانسه موفقیت تیمش را در یکدستی و همدلی تیمی توصیف کرد که در آن حتی بازیکنان نیمکتنشین نیز با تمام وجود از تیم حمایت میکنند، زیرا به باور او، «بازیکنان بهخوبی درک کردهاند که حضور در تیم فرانسه، بیش از هر چیز، همراه با وظایف و تعهد است. این پیراهن بالاتر از همهچیز قرار دارد.»
او با اشاره به بازی بعدی در ۱۴ ژوییه، همزمان با روز ملی فرانسه، این تورنمنت را یک ماموریت ملی برای شاد کردن مردم خواند و افزود: «ما این مسئولیت را داریم که به احساسات مردم پاسخ دهیم و هر کاری که میتوانیم برای تمام زنان، مردان و کودکانی که عاشق تیم فرانسه هستند و میخواهند پیروزی آن را ببینند، انجام دهیم.»
همزمان با ادامه گرمای هوا، شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال از بازگشت قطعیهای چندساعته برق و آب در شهرهای مختلف ایران خبر دادهاند. این گزارشها از شهرهایی مانند اسلامشهر، کرج، فردیس، شیراز، مسجدسلیمان و چند شهر خوزستان رسیده و برخی مخاطبان میگویند قطعیها در روزهای اخیر شدت گرفته است.
یکی از مخاطبان از اسلامشهر نوشت: «از ساعت ۲ صبح برق ما رفته و الان که ساعت ۵ صبح است، هنوز برق نداریم.» مخاطب دیگری نیز گفت: «بعد از زدن نیروگاه برق بوشهر، وضعیت بیبرقی بدتر شده است.»
بر اساس پیامهای دریافتی، در فردیس برق روز پنجشنبه در دو نوبت، از ساعت ۷ تا ۷:۵۰ صبح و از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲:۱۰ ظهر قطع شده است. مخاطبانی از کرج و شیراز نیز از قطع برق در پنجشنبه شب و بامداد جمعه خبر دادهاند.
چندین پیام از خوزستان نیز از آغاز دوباره خاموشیهای دو تا سهساعته همزمان با گرمای شدید حکایت دارد. یکی از مخاطبان نوشت: «از پنجشنبه دوباره قطعی دو ساعته برق در این گرمای طاقتفرسا شروع شده است.»
روزنامه اسرائیلهیوم گزارش داد دولت آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه در حال بررسی گزینههای موجود برای اقدام و همچنین امکان سرنگونی حکومت ایران و فراهم کردن شرایط لازم برای تحقق این هدف هستند، حتی اگر این روند طولانی باشد. این روزنامه نوشت یکی از نتیجهگیریهای اصلی این است که برای پیشبرد چنین هدفی باید محاصره اقتصادی ایران هرچه سریعتر از سر گرفته شود.
اسرائیلهیوم همچنین نوشت مقامهای دیپلماتیک غربی نسبت به «از بین رفتن خویشتنداری» و تلاشها برای آسیب رساندن به سرنوشت مقامهای جمهوری اسلامی که تفاهم با آمریکا را پیش بردند، از جمله مسعود پزشکیان و عباس عراقچی، هشدار دادهاند.
به نوشته این روزنامه، این مقامها معتقدند تلاشها برای آسیب رساندن به پزشکیان و عراقچی در جریان مراسم دفن علی خامنهای، نشاندهنده از بین رفتن خویشتنداری سپاه پاسداران در قبال آنها است.
یکی از مقامهایی که اسرائیلهیوم او را آگاه از تحولات داخلی ایران معرفی کرده، گفت اختلافات داخلی پس از امضای تفاهم با آمریکا شدت گرفته و فرماندهان سپاه پاسداران ممکن است کنترل رهبری غیرنظامی را در دست بگیرند و برای برکناری دولت مسعود پزشکیان اقدام کنند.
یک مقام آمریکایی به سیانان گفت همزمان با ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش با جمهوری اسلامی، واشینگتن در صورت لزوم آماده حمله نظامی است و فهرست اهداف را بهعنوان اهرم فشار حفظ کرده است. دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نیز درباره اقدامات آمریکا در خلیج فارس گفتوگو کردند.
یک مقام آمریکایی جمعه ۱۹ تیر به شبکه سیانان گفت تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی، پشت صحنه ادامه دارد و واشینگتن عامدانه پس از انجام حملات مکث کرده است تا از تشدید تنش جلوگیری کند و به دیپلماسی فرصت بدهد.
به گفته این مقام، آمریکا همچنان فهرست اهداف احتمالی خود را بهعنوان اهرم فشار حفظ کرده است.
چند مقام آمریکایی نیز به سیانان گفتند برای حملات احتمالی آمریکا در پنجشنبه آمادگیهایی انجام شده بود، اما در حال حاضر دیپلماسی در اولویت قرار دارد.
سیانان همچنین گزارش داد خدمه ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» که ۱۸ تیر در دریای عرب مستقر بود، جنگندهها را به تسلیحات مجهز کردند و خلبانان برای آمادگی به منظور انجام هرگونه حمله احتمالی، تمرینهایی انجام دادند.
بر اساس این گزارش، فرمانده ناو به هزاران نفر از خدمه گفت اوضاع در حال متشنجتر شدن است و آنان باید مانند همیشه آمادگی خود را حفظ کنند.
همزمان با آمادهسازی برای حملات احتمالی، خلبانان جنگندهها عملیات معمول دفاعی را نیز انجام دادند و پروازها در سراسر روز و شب انجام میشد.
ساعاتی پیش از این نیز سیانان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اسرائیل این هفته اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده است که نشان میدهد جمهوری اسلامی بهتازگی طرح مشخصی برای ترور ترامپ تهیه کرده است.
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ تیر به خبرنگاران گفته بود: «آنها میخواهند رهبر آمریکا، یعنی من، را از میان بردارند. نامم در همه فهرستهایشان هست. شاید خوششانسیام زیاد دوام نیاورد. آنها آدمهای شرور و بیماری هستند و باید این سرطان را ریشهکن کرد.»
در همین حال، دفتر نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد ترامپ شامگاه پنجشنبه در تماس تلفنی با نتانیاهو، درباره «اقدامات آمریکا در خلیج فارس» رایزنی کرده است.
بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو، دو طرف توافق کردند هماهنگی میان آمریکا و اسرائیل در جبهههای مختلف ادامه یابد.
در این بیانیه آمده است که ترامپ، نتانیاهو را در جریان اقدامات آمریکا در خلیج فارس قرار داد.
دفتر نخستوزیر اسرائیل افزود نتانیاهو در این تماس، خطرناک بودن اظهارات رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه و نزدیکان او علیه موجودیت اسرائیل را مطرح و بر ضرورت حفظ مناطق امنیتی در امتداد مرزهای اسرائیل تاکید کرد.
اردوغان که بهتازگی میزبان نشست سران ناتو در آنکارا بود، بارها اسرائیل را به تلاش برای تضعیف توافق آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی متهم کرده است.