وب‌سایت «تریدینگ‌کی» در تحلیلی نوشت خبرها درباره ادامه گفت‌وگوهای فنی میان آمریکا و جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ای، پس از میانجی‌گری قطر و پاکستان، نگرانی بازارها از وقوع جنگی گسترده را کاهش داده و به رشد قیمت بیت‌کوین و طلا کمک کرده است.

به نوشته این وب‌سایت، بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به سه درصد رشد کرد و به حدود ۶۳ هزار و ۸۲۰ دلار رسید و بهای هر اونس طلا نیز تا چهار هزار و ۱۲۶ دلار افزایش یافت.

تریدینگ‌کی همچنین پیش‌بینی کرد در نیمه دوم ژوییه، تمرکز بازارها از تحولات نظامی به آمار تورم آمریکا معطوف خواهد شد و در صورت کاهش تورم و افت قیمت نفت، بیت‌کوین و طلا می‌توانند به روند صعودی خود ادامه دهند.