علیرضا اعرافی، امام‌جمعه قم، گفت کسانی که تصور می‌کنند مقاومت پایان یافته است، برداشت نادرستی از تحولات منطقه دارند، زیرا محور مقاومت همچنان زنده است و رویش‌های جدید آن در کشورهای مختلف منطقه آشکار خواهد شد.

اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه قم افزود ملت‌های منطقه بیش از گذشته به فرهنگ مقاومت گرایش پیدا کردند و این روند در آینده با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

او گفت قدرت آمریکا و اسرائیل رو به افول است و آینده منطقه به سود ملت‌های مسلمان و جریان مقاومت رقم خواهد خورد.