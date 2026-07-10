دو مقام منطقهای به سیبیاس نیوز گفتند مقامهای ایرانی شنبه برای گفتوگو درباره وضعیت تنگه هرمز و اختلافات مربوط به مسیرهای کشتیرانی در آبهای سرزمینی دو کشور، به عمان سفر خواهند کرد.خبرگزاری دولتی ایرنا نیز اعلام کرد عباس عراقچی، شنبه ۲۰ تیرماه، در راس هیاتی دیپلماتیک به عمان سفر خواهد کرد.
شرکت دولتی انرژی هستهای روسیه، موسوم به «روساتم»، اعلام کرد در پی حملات اخیر به ایران، روند بازگشت نخستین گروه از کارکنان خود به محل ساخت واحدهای جدید نیروگاه هستهای بوشهر را متوقف کرده است.
به گزارش رسانههای روسیه، الکسی لیخاچف، رییس روساتم، جمعه ۱۹ تیر گفت: «چند ساعت پیش، نخستین گروه شامل شش نفر، سفر خود را به سمت محل پروژه آغاز کردند، اما پس از حملاتی که شب گذشته رخ داد، حرکت تیم ما در تهران متوقف شد.»
او افزود درباره گامهای بعدی «در آینده نزدیک» تصمیمگیری خواهد شد.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۱۸ تیر به نقل از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گزارش داد یک پرتابه آمریکایی به «حریم پیرامونی» نیروگاه اتمی بوشهر اصابت کرده است.
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
۱۷ تیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
او ۱۹ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال، بار دیگر بر خاتمه آتشبس تاکید کرد و در عین حال گفت واشینگتن به درخواست تهران، به مذاکرات ادامه خواهد داد.
تخلیه بیش از ۶۰۰ نیروی روساتم در پی جنگ
خبرگزاری رویترز نوشت روساتم که در حال ساخت دو واحد جدید در نیروگاه هستهای بوشهر است، پس از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بیش از ۶۰۰ تن از کارکنان خود را به روسیه منتقل کرد.
به گزارش رویترز، شماری از این کارکنان طی روزهای اخیر به تهران بازگشته بودند، اما ادامه سفر آنها به سمت نیروگاه بوشهر تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.
روساتم همچنین خبر داد تنها ۲۰ نفر از کارکنان خود را برای حفظ فعالیتهای عمرانی در محل پروژه نگه داشته و تاکید کرد توسعه نیروگاه بوشهر همچنان یکی از اولویتهای این شرکت به شمار میرود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۹ تیر با مقامهای روساتم در کالینینگراد دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ریانووستی، گروسی در حاشیه این دیدار گفت آژانس تاکنون حملهای به نیروگاه بوشهر را ثبت نکرده، اما وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد و از طرفهای درگیر خواسته است خویشتنداری کنند.
او پیشتر در خردادماه خبر داده بود آژانس توانسته به برخی مراکزی که از سوی تهران تعیین شدهاند، از جمله نیروگاه هستهای بوشهر و چند تاسیسات دیگر، دسترسی داشته باشد.
با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون به آژانس اجازه بازرسی از تاسیسات هستهای آسیبدیده در جریان جنگ را ندادهاند.
همچنین سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
طبق مطلبی که جمعه در وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا منتشر شد، ایالات متحده تحریمهای جدید مرتبط با ایران و یک مجوز عمومی صادر کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی، به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و مجتبی خامنهای در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
همچنین محمد دربانی، شکوفه رستمآبادی، محسن خندان، علیاصغر خندان، احمد و امیر نوایی لواسانی و زهرا سرشاری از افراد مرتبط با شرکتهای صرافی و تبادل ارز در ایران، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
شرکت تضامنی لواسانی و شرکا، شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکا، شرکت تضامنی محسن خندان و شرکا، شرکت سیدیام تریدینگ لیمیتد در هنگکنگ،شرکت نابا الزکی تجارت مواد اولیه با مسئولیت محدود در امارات متحده عربی و شرکت اسمارت گلوبال لیمیتد (با نام دیگر زیبا لیزر لیمیتد) نهادهایی هستند که در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی باید ناچار شود به صدای مردم ایران گوش دهد و فشار جامعه جهانی برای پاسخگوکردن این حکومت در برابر سرکوب داخلی و بیثباتسازی منطقه همچنان ادامه یابد.
چیکونی که از چهرههای فعال پارلمان استرالیا در حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی است، گفت کانبرا از جمله بهدلیل سابقه نقض حقوق بشر، سرکوب شهروندان و رفتار جمهوری اسلامی با مردم خود، «عمیقا» نگران عملکرد حکومت ایران است.
نگرانی کانبرا از سرکوب و بیثباتسازی جمهوری اسلامی
او با اشاره به اینکه استرالیا، همانند بسیاری از کشورها و در حمایت از آمریکا و اسرائیل، اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده است، گفت کانبرا همچنان خواستار برقراری آتشبس است، اما همزمان تاکید دارد هرگونه گفتوگو باید بر «حقوق، ارزشها و آزادیهایی» متمرکز باشد که بهگفته او زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته برخورداری از آن هستند.
چیکونی با یادآوری اینکه او چه در مجلس سنا و چه در رسانهها، بارها خواستار نظارت و پاسخگویی بیشتر حکومت ایران شده است، گفت جامعه ایرانیان مقیم استرالیا مدتهاست خواستار پایان خشونت و افراطگرایی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران شده و «اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به صدای مردم خود گوش دهد.»
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نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت برای بررسی پرونده هستهای جمهوری اسلامی، دیپلماسی را مسیر ترجیحی واشینگتن برای حلوفصل اختلافات با تهران دانست، اما هشدار داد در صورت ادامه تهدیدات حکومت ایران، ایالات متحده آن را پاسخگو خواهد کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه ۱۹ تیر برای بررسی پرونده هستهای حکومت ایران و روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ تشکیل جلسه داد.
در آغاز نشست، چین و روسیه به برگزاری جلسه رای مخالف دادند، سومالی و پاکستان رای ممتنع دادند و ۱۱ عضو دیگر از برگزاری آن حمایت کردند.
از آنجا که این رایگیری درباره یک موضوع آییننامهای بود، امکان استفاده از حق وتو وجود نداشت و نشست برگزار شد.
قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ توافق برجام را مورد تایید قرار داد و چارچوب لغو تحریمهای هستهای تهران و سازوکار بازگشت احتمالی آنها را تعیین کرد.
ششم شهریور ۱۴۰۴، آلمان، فرانسه و بریتانیا، موسوم به تروئیکای اروپایی، در واکنش به نقض تعهدات هستهای از سوی حکومت ایران، فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
در نهایت، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که در چارچوب برجام معلق شده بودند، از ششم مهر سال گذشته مجددا اعمال شدند. با این حال، چین و روسیه مشروعیت این تحریمها را زیر سوال بردهاند.
آژانس از برنامه هستهای تهران «آگاهی مستمر» ندارد
رزمری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در سیاست و برقراری صلح، در آغاز نشست به گزارش ۲۹ خرداد دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ پرداخت.
دیکارلو گفت آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از جنگ اخیر، بخش مهم دیگری از نظارت و اشراف خود بر برنامه هستهای ایران را از دست داده است.
او افزود آژانس اکنون دیگر از وضعیت همه تاسیسات هستهای اعلامشده جمهوری اسلامی، از جمله روند تولید و موجودی سانتریفیوژها، آگاهی مستمر ندارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پنجم تیر هشدار داده بود برای برنامه هستهای ایران به یک نظام راستیآزمایی بسیار قوی نیاز است.
نماینده آمریکا: به تهدیدات حکومت ایران پاسخ میدهیم
تامی بروس، نماینده ایالات متحده، با اشاره به تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن گفت: «رهبران ایران اکنون یک فرصت تاریخی برای دگرگون کردن کشور خود در اختیار دارند.»
بروس افزود «در دیپلماسی همچنان باز است و این مسیر، گزینه ترجیحی ماست.»
او در عین حال هشدار داد آمریکا حکومت ایران را بهدلیل نقض صلح و امنیت بینالمللی پاسخگو خواهد کرد.
نماینده آمریکا خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی افزود: «اگر به اهداف غیرنظامی یا کشتیها شلیک کنید، ما پاسخ خواهیم داد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۱۹ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال، بار دیگر بر پایان آتشبس با حکومت ایران تاکید کرد و در عین حال گفت واشینگتن به درخواست تهران، به مذاکرات ادامه خواهد داد.
فرانسه و آلمان: لغو تحریمها به اقدامات قابل راستیآزمایی تهران بستگی دارد
ژروم بونافون، نماینده فرانسه، ریشه بحران کنونی را در «شیوه رفتار تهران» دانست و گفت تهران بهطور مستمر تعهدات خود در چارچوب برجام را نقض کرده و مفاد تفاهم اخیر با آمریکا را نیز زیر پا گذاشته است.
او تفاهم تهران و واشینگتن را «نخستین گام مثبت» خواند و اضافه کرد دستیابی به توافق هستهای تا پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهم، پیششرط اساسی لغو تحریمهاست.
بونافون تاکید کرد پاریس همچنان متعهد است مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای شود.
ریکلف بوتین، نماینده آلمان، نیز گفت دستیابی به توافقی «قابل راستیآزمایی» که نگرانیهای فوری درباره فعالیتهای هستهای حکومت ایران را برطرف کند، ضروری است.
او افزود برلین آماده حمایت از لغو تحریمهای هستهای است، اما تنها در صورتی که تهران اقداماتی «ملموس و قابل راستیآزمایی» انجام دهد و اجرای کامل تعهدات خود ذیل پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را از سر بگیرد.
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۶ تیر در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای خاتمه معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرده بود.
بحرین: تهران از دیپلماسی برای خرید زمان استفاده میکند
جمال فارس الرویعی، نماینده بحرین، گفت منطقه بهدلیل اقدامات جمهوری اسلامی «یکی از خطرناکترین دورههای تشدید تنش در تاریخ معاصر» خود را تجربه کرده است.
او افزود تهران به تعهدات خود ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ و تفاهم اخیر با ایالات متحده پایبند نبوده است.
الرویعی هشدار داد: «برای ایران، دیپلماسی نه راهی برای حل اختلافات، بلکه ابزاری برای مدیریت بحران و خرید زمان است.»
او تاکید کرد اعتمادسازی مستلزم همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، توقف حملات منطقهای و پایان دادن به تهدیدات علیه کشتیرانی بینالمللی است.
شورای سردبیری روزنامه والاستریت ژورنال ۱۸ تیر در سرمقالهای نوشت حکومت ایران در اتلاف وقت «بهترین» است و از گفتوگوها برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند.
در این مقاله آمده است با گذشت ۲۰ روز از مهلت ۶۰ روزه تفاهم اخیر تهران و واشینگتن، مذاکرات هستهای عملا هنوز آغاز نشده و در مقابل، جمهوری اسلامی به اقدامات خود در تنگه هرمز ادامه داده و همزمان میلیاردها دلار نفت صادر کرده است.
انتقاد روسیه و چین از برگزاری نشست شورای امنیت
آنا اوستیگنیوا، نماینده روسیه، برگزاری این نشست را زیر سوال برد و گفت شورای امنیت صلاحیتی برای بررسی این موضوع ندارد.
او برخی اعضای شورای امنیت را متهم کرد که با «انگیزههای سیاسی» و «برخلاف مقررات»، خواستار بررسی دستورکارهایی شدهاند که « اساسا دیگر وجود ندارند».
او همچنین اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ را رد کرد، خروج آمریکا از برجام را عامل اصلی تضعیف برجام دانست و افزود بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز با حمایت از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، به وخامت اوضاع دامن زدهاند.
سون لی، نماینده چین، نیز با یادآوری مخالفت پکن با برگزاری نشست شورای امنیت، از تهران و واشینگتن خواست مذاکرات را از سر بگیرند، «عوامل مزاحم» را کنار بگذارند و به «نگرانیهای مشروع» یکدیگر بپردازند.
او گفت جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای برای خودداری از دستیابی به سلاح اتمی پایبند بماند، اما در عین حال از حق استفاده «صلحآمیز» از انرژی هستهای برخوردار است.
عاصم افتخار احمد، نماینده پاکستان، نیز تفاهم اخیر تهران و واشینگتن را «نقشه راهی قابل اتکا» برای حل اختلافات از مسیر دیپلماسی توصیف کرد و هشدار داد هرگونه وقفه در این روند، وضعیت را پیچیدهتر خواهد کرد.
شبکه سیانان ۱۹ تیر به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد همزمان با ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش با جمهوری اسلامی، واشینگتن در صورت لزوم آماده حمله نظامی است.
یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان اعلام کرد: «تصمیمگیری درباره امنیت ملی و سیاست خارجی لبنان باید فقط در بیروت و بدون دخالت خارجی انجام شود.»
به گزارش روزنامه النهار، او افزود: «تحت هیچ شرایطی نمیپذیریم که از خاک کشورمان برای تهدید امنیت هیچ کشور دوستی استفاده شود.»
وزیر خارجه لبنان تاکید کرد: «زمان آن رسیده که لبنان دیگر بهای جنگهایی را که انتخاب نکرده و درگیریهایی را که به آن تحمیل شده است، نپردازد.»