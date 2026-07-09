این روزنامه پنج‌شنبه ۱۸ تیر نوشت برآورد اسرائیل این است که جمهوری اسلامی قصد ندارد به درگیری نظامی بازگردد و در عوض می‌کوشد با طولانی کردن روند مذاکرات با واشینگتن، زمان بخرد.

در سوی دیگر، مقام‌های ارشد کاخ سفید نیز به‌دنبال ازسرگیری جنگ نیستند، اما واکنش احتمالی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، به تحولات اخیر همچنان نامشخص ارزیابی می‌شود.

اورشلیم‌پست افزود مقام‌های جمهوری اسلامی در موضع‌گیری‌های علنی خود به ترامپ توهین می‌کنند، خواستار ترور او می‌شوند، از لزوم گرفتن انتقام سخن می‌گویند، به تحریک نیروهای نظامی ایالات متحده دست می‌زنند و به نفتکش‌ها حمله می‌کنند .

در همین حال، پایگاه خبری والانیوز به نقل از یک منبع ارشد امنیتی گزارش داد اگر این روند از سوی حکومت ایران ادامه یابد، ممکن است کاسه صبر ترامپ لبریز شود.

۱۷ تیر، رییس‌جمهوری آمریکا در سخنانی در حاشیه اجلاس سران ناتو در ترکیه، از پایان آتش‌بس با حکومت ایران خبر داد و تاکید کرد باید «سرطان» را از میان برداشت.

ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را «بسیار خطرناک»، «شرور» و «بیمار» توصیف کرد و گفت حکومت ایران سال‌هاست او را در فهرست اهداف خود قرار داده است.

آمادگی اسرائیل برای آغاز مجدد جنگ

اورشلیم‌پست در ادامه گزارش داد مقام‌های اسرائیلی در انتظار واکنش جمهوری اسلامی به حملات اخیر هستند تا مشخص شود آیا موشک‌هایی به سوی اسرائیل شلیک خواهد شد یا خیر.

بر اساس این گزارش، اسرائیل برای احتمال ازسرگیری درگیری‌ها آماده است.

والانیوز نیز به نقل از یک منبع آگاه نوشت آمریکا پس از برقراری آتش‌بس، شمار نیروهای خود را در اسرائیل کاهش نداده و همچنان با همان آرایش نظامی پیشین مستقر است.

به گفته این منبع، حفظ این آرایش امکان گذار سریع «از صفر به صد» در عملیات نظامی را فراهم می‌کند، زیرا شرایط همچنان «شکننده و انفجاری» ارزیابی می‌شود.

اورشلیم‌پست همچنین گزارش داد بر اساس توافق‌هایی که با تامین‌کنندگان محلی و با میانجی‌گری وزارت دفاع و ارتش اسرائیل برای پشتیبانی از نظامیان آمریکایی انجام شده، این نیروها دست‌کم تا آغاز سال ۲۰۲۷ در اسرائیل باقی خواهند ماند.

۱۶ تیر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هشدار داد تضعیف حکومت ایران به معنای پایان تهدیدهای آن نیست.

او همانند ترامپ، جمهوری اسلامی را به «سرطان» تشبیه کرد و گفت: «زمانی که توده‌ای سرطانی را از بدن خارج می‌کنید، ممکن است دوباره بازگردد. اما از یک چیز مطمئن هستید: اگر آن را خارج نکنید، ممکن است جانتان را از دست بدهید.»

ادامه اختلافات بر سر حزب‌الله

اورشلیم‌پست در ادامه نوشت جمهوری اسلامی در پشت صحنه همچنان خواهان آن است که حزب‌الله نیز در توافق آتش‌بس تهران و واشینگتن گنجانده شود، اما این درخواست در شرایط فعلی با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبه‌رو شده است.

یک منبع ارشد امنیتی گفت: «در مقطع کنونی، فرصت‌های بسیار مهمی وجود دارد که فشار بر حزب‌الله را افزایش داده و نشان می‌دهد این سازمان شیعه تا چه اندازه در تنگنا قرار دارد.»

او اضافه کرد: «با وجود فشارهایی که حزب‌الله بر ساختار سیاسی [لبنان] وارد می‌آورد، رییس‌جمهوری لبنان عقب‌نشینی نکرده و همچنان با قاطعیت بر پیشبرد تفاهم‌نامه با اسرائیل پافشاری می‌کند.»

لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجی‌گری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند . این چارچوب به‌عنوان نخستین گام برای دستیابی به توافق‌های بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، ششم تیر با انتشار بیانیه‌ای، این توافق را «باطل و بی‌اعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.

نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزب‌الله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق می‌تواند به ایجاد شکاف میان لبنانی‌ها منجر شود.

او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد .