آژیر هشدار حمله در بحرین دوباره فعال شد
وزارت کشور بحرین حدود ساعت ۱۱ ظهر به وقت منامه اعلام کرد که آژیر هشدار حمله در این کشور فعال شده است.
این وزارتخانه از شهروندان خواست به مناطق امن بروند و نکات ایمنی را رعایت کنند.
وزارت کشور بحرین حدود ساعت ۱۱ ظهر به وقت منامه اعلام کرد که آژیر هشدار حمله در این کشور فعال شده است.
این وزارتخانه از شهروندان خواست به مناطق امن بروند و نکات ایمنی را رعایت کنند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سفیر بریتانیا در تهران را پنجشنبه ۱۸ تیر احضار کرده است تا به آنچه «اتهامهای مضحک و ساختگی» درباره دخالت تهران در فعالیتهای ضدامنیتی در بریتانیا خواند، اعتراض کند.
در این بیانیه آمده است که بریتانیا باید «میزبانی و حمایت» از شبکهها در خاک این کشور را متوقف کند و در رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی تجدیدنظر کند.
این اقدام پس از آن انجام شد که بریتانیا سهشنبه کاردار جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. این احضار در پی محکومیت دو شهروند رومانی به زندان به دلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، صورت گرفت.
بریتانیا اعلام کرده است این حمله به نمایندگی از جمهوری اسلامی انجام شده است.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا در بیروت، بر ضرورت تثبیت آتشبس در جنوب لبنان و فشار بر اسرائیل برای توقف اقدامات نظامی تاکید کرد.
او همچنین خواستار توقف بمباران، انفجارها و عملیات تخریب و خاکبرداری نیروهای اسرائیلی در شهرها و روستاها شد.
میشل عیسی پس از این دیدار گفت سفر رییسجمهوری لبنان به واشینگتن در این مقطع اهمیت ویژهای دارد و نشاندهنده توجه دونالد ترامپ به لبنان و تلاش او برای تحقق امنیت و ثبات در این کشور است.
او افزود یک هیات نظامی آمریکایی طی روزهای آینده برای هماهنگی درباره اجرای توافقهای مربوط به مناطق آزمایشی به بیروت میرود.
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت نخست دونالد ترامپ، خبر داد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با مشکلات سلامتی دستوپنجه نرم میکند.
فلین پنجشنبه ۱۸ تیر در جریان سخنرانی در نشست «بنیاد ائتلاف کره-آمریکا» در سئول گفت جامعه بینالمللی باید خود را برای سناریوهای احتمالی پس از پایان سلسله حاکم بر کره شمالی آماده کند.
اظهارات او در شرایطی مطرح شد که طی سالهای اخیر، بارها گزارشها و گمانهزنیهایی درباره وضعیت سلامتی کیم منتشر شده، اما بهدلیل انزوای کره شمالی و محدود بودن دسترسی به اطلاعات، تایید مستقل این گزارشها ممکن نبوده است.
خبرگزاری رویترز ۱۷ فروردین به نقل از سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی گزارش داد بر اساس «اطلاعات موثق»، دختر رهبر کره شمالی بهعنوان جانشین پدرش و رهبر آینده کشور انتخاب شده است.
فلین پیشتر در حوزههای اطلاعاتی و عملیات ویژه ارتش آمریکا فعالیت کرده و ریاست «آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا» را بر عهده داشته است.
فلین نخستین مشاور امنیت ملی دولت اول ترامپ بود، اما کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار، در پی جنجالهای مربوط به تماسهایش با سفیر روسیه و تحقیقات درباره ارتباط با مسکو، از سمت خود کنارهگیری کرد.
مخالفت ضمنی فلین با دستیابی سئول به سلاح هستهای
فلین در ادامه سخنان خود، به بحثهای مطرحشده در کره جنوبی درباره لزوم دستیابی به سلاح هستهای اشاره کرد و گفت: «اگر من هم در موقعیت شما بودم، شاید میخواستم از توانمندی هستهای برخوردار باشم.»
او در عین حال تاکید کرد: «آنچه کره جنوبی و کل منطقه واقعا به آن نیاز دارند، چتر هستهای قدرتمند ایالات متحده است.»
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا غنیسازی اورانیوم را اقدامی «بسیار خطرناک» توصیف کرد و هشدار داد اتخاذ چنین رویکردی میتواند به تشدید تنشها میان کشورهای منطقه بینجامد.
روزنامه «چوسون ایلبو» کره جنوبی ۱۸ تیر در تفسیر این اظهارات نوشت فلین در واقع از سئول خواسته است به بازدارندگی هستهای آمریکا اعتماد کند، زیرا توسعه برنامه هستهای بومی کره جنوبی میتواند به گسترش تسلیحات اتمی و افزایش تنشها در منطقه منجر شود.
فلین همچنین بر ضرورت جلوگیری از انتقال فناوری هستهای کره شمالی به ایران، پاکستان، سوریه و دیگر کشورها تاکید کرد.
۱۱ اردیبهشت، بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، اعلام کرد پیونگیانگ طی چهار دهه گذشته بهصورت گامبهگام توان موشکی و بخشی از زیرساختهای نظامی جمهوری اسلامی، از جمله موشکهای بالستیک، را ارتقا داده است.
۱۴ خرداد، رهبر کره شمالی با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانیمدت با درندهترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هستهای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگیانگ تاکید کرد.
تمجید از پیمان دفاع متقابل کره جنوبی و آمریکا
در نشست سئول، لیم هو یونگ، رییس بنیاد ائتلاف کره-آمریکا، گفت پیش از امضای پیمان دفاع متقابل کره جنوبی و آمریکا در سال ۱۹۵۳، شبهجزیره کره طی بیش از ۷۰ سال شاهد شش جنگ بود.
او افزود در هفت دهه پس از شکلگیری این ائتلاف، هیچ جنگی در شبهجزیره کره رخ نداده و همین ثبات، زمینهساز توسعه اقتصادی و گذار به دموکراسی شده است.
لیم تاکید کرد اعتماد مهمترین رکن هر ائتلاف است و حتی در صورت بروز اختلاف، طرفها باید با گفتوگوی صادقانه مسائل را حلوفصل کنند.
سه سال و نیم پس از نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ که با پیروزی ۲ بر صفر فرانسه به پایان رسید، تیم ملی مراکش خود را برای رویارویی دوباره با خروسها، این بار در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند؛ دیداری حساس که شیرهای اطلس نمیخواهند با حس انتقامجویی وارد آن شوند.
مراکش پس از صعود راحت از مرحله گروهی، هلند را در ضربات پنالتی شکست داد و سپس با پیروزی ۳ بر صفر مقابل کانادا به این مرحله رسید. محمد وهبی، سرمربی مراکش، درباره بازی با کانادا گفت: «این یک بازی با بلوغ بالا، انعطافپذیری فراوان و آرامش زیاد بود. وقتی مسابقهای سخت را ۳ بر صفر میبرید، یک موفقیت بزرگ است.»
وهبی که پس از جام ملتهای آفریقا هدایت مراکش را بر عهده گرفت، خاطره حسرتبار نیمهنهایی ۲۰۲۲ را به یاد دارد: «من با افسوس از آن بازی خارج شدم؛ با خودم گفتم حیف شد، میتوانستیم کارهای بیشتری انجام دهیم. فرصتهایی داشتیم و یک پنالتی هم برای ما گرفته نشد. مهمترین چیز این است که روز جمعه هیچ حسرتی نداشته باشیم.»
با این حال، او بحث انتقام را رد میکند: «من این ایده را دوست ندارم. بحث انتقام مطرح نیست. ما میخواهیم برنده شویم، چون میخواهیم در نیمهنهایی باشیم؛ همین و بس. این همان ذهنیتی است که باید داشته باشیم؛ نباید به حضور در یکچهارم نهایی قانع شویم.»
او با تمجید از قدرت فرانسه افزود: «فرانسه تیمی کامل با خط دفاعی مستحکم و بازیکنانی با سرعت بالا در خط حمله است. اما بارها گفتهام و باز هم میگویم: هیچتیمی شکستناپذیر نیست؛ نه آنها، نه ما و نه هیچ تیم دیگری.»
عزالدین اوناهی، هافبک ۲۶ ساله مراکش که در دیدار سال ۲۰۲۲ نیز حاضر بود، با سرمربی خود همعقیده است: «ما به جزئیات کوچک باختیم. آن شکست درسهای زیادی به ما آموخت، اما به معنای آن نیست که با روحیه انتقامجویی وارد زمین شویم؛ این ذهنیت ما نیست.»
بازیکن باشگاه خیرونا در نهایت تاکید کرد: «وقتی میدانید قرار است در یکچهارم نهایی جام جهانی مقابل فرانسه، یکی از بهترین تیمهای جهان، بازی کنید، انگیزه خودبهخود وجود دارد. مقابل فرانسه، کوچکترین اشتباهات فورا مجازات میشوند و ما باید در بالاترین سطح خود باشیم.»
خبرگزاری رسمی قطر (قنا) گزارش داد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور، شامگاه چهارشنبه در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ضمن محکوم کردن حملات به شناورها در تنگه هرمز، بر ضرورت پایبندی همه طرفها به گفتوگو و دیپلماسی و اجرای یادداشت تفاهم تاکید کرد.
بر اساس این گزارش، نخستوزیر قطر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز را، با وجود فضای کاهش تنش و تلاشهای دیپلماتیک، محکوم کرد و گفت این اقدامات اعتماد را تضعیف میکند، امنیت کشتیرانی بینالمللی را به خطر میاندازد و به تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات منطقهای آسیب میزند.
نخستوزیر و وزیر خارجه قطر در پایان بار دیگر حمایت دوحه از تلاشها برای مهار تنشها و دستیابی به توافقی جامع با هدف تقویت امنیت، ثبات و صلح پایدار در منطقه را اعلام کرد.