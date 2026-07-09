سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور بامداد پنجشنبه ۱۸ سه موشک بالستیک، یک موشک کروز و ۱۰ پهپاد جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت شناسایی و با موفقیت رهگیری و منهدم کردند.

سخنگوی وزارت دفاع کویت افزود گروه بازرسی و خنثی‌سازی مواد منفجره وابسته به مهندسی نیروی زمینی نیز به چندین گزارش درباره بقایای ناشی از عملیات رهگیری رسیدگی کرده است.

او تاکید کرد نیروهای مسلح کویت با آمادگی کامل و به‌طور مستمر به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد تا امنیت کشور و سلامت شهروندان و ساکنان آن حفظ شود.