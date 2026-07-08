آمار تقابل مدافعان انگلیس با ستاره نروژی نیز چندان امیدوارکننده نیست. مارک گوئهی که احتمالاً در قلب خط دفاعی سه‌شیرها به میدان خواهد رفت، در هفت رویارویی قبلی با هالند، هفت گل از او دریافت کرده است. این دو اکنون هم‌تیمی هستند، اما بعید به نظر می‌رسد این موضوع باعث شود مهاجم نروژ در جدال جام جهانی با دوستش رحم کند.

گوئهی همچنین با خطر محرومیت روبه‌رو است. او به همراه دکلان رایس، نیکو اورایلی و جود بلینگام، در صورت دریافت کارت زرد مقابل نروژ، دیدار احتمالی نیمه‌نهایی را از دست خواهند داد.

در مقابل، ازری کونسا کارنامه بهتری برابر هالند دارد. مهاجم نروژ در پنج تقابل با مدافع استون ویلا تنها یک بار موفق به گلزنی شده و استون ویلا نیز سه دیدار اخیر خود برابر منچسترسیتی را با حضور این دو بازیکن با پیروزی پشت سر گذاشته است.

جان استونز، هم‌تیمی چهار فصل اخیر هالند در منچسترسیتی، نیز یکی از گزینه‌های توماس توخل برای مهار این مهاجم است. استونز سابقه مهار هالند را در لیگ قهرمانان اروپا، زمانی که هر دو در منچسترسیتی حضور داشتند، در کارنامه دارد.

هالند تاکنون در هر چهار مسابقه‌ای که در جام جهانی به میدان رفته، گلزنی کرده و با هفت گل یکی از مدعیان اصلی کسب کفش طلای مسابقات است. حالا بزرگ‌ترین چالش انگلیس در ورزشگاه هارد راک میامی، متوقف کردن مهاجمی است که این روزها تقریباً هیچ خط دفاعی نتوانسته او را مهار کند.