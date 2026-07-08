دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی: عبور کشتیها از تنگه هرمز تا تامین امنیت متوقف شود
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، حملات جمهوری اسلامی به چند کشتی تجاری در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار کاهش فوری تنشها شد.
دومینگز گفت تا زمانی که امنیت خدمه کشتیها تضمین نشود، دولتهای صاحب پرچم، مالکان کشتیها، شرکتهای کشتیرانی و دیگر نهادهای مرتبط باید از عبور دادن کشتیها و دریانوردان از تنگه هرمز و قرار دادن آنها در معرض خطر غیرضروری خودداری کنند.
او همچنین گفت حدود شش هزار دریانورد همچنان روی کشتیهایی ماندند که از آغاز بحران نتوانستند با امنیت خلیج فارس را ترک کنند. او از همه دولتهای درگیر خواست با خویشتنداری حداکثری، تنشها را فورا کاهش دهند و زمینه خروج امن کشتیهای گرفتار در خلیج فارس را فراهم کنند. دومینگز گفت امنیت دریانوردان باید در اولویت باشد.
تیم ملی انگلیس در آستانه دیدار حساس مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نروژ، بیش از هر چیز نگران مهار ارلینگ هالند است؛ مهاجمی که تاکنون هیچ تیمی نتوانسته او را در این جام متوقف کند.
آمار تقابل مدافعان انگلیس با ستاره نروژی نیز چندان امیدوارکننده نیست. مارک گوئهی که احتمالاً در قلب خط دفاعی سهشیرها به میدان خواهد رفت، در هفت رویارویی قبلی با هالند، هفت گل از او دریافت کرده است. این دو اکنون همتیمی هستند، اما بعید به نظر میرسد این موضوع باعث شود مهاجم نروژ در جدال جام جهانی با دوستش رحم کند.
گوئهی همچنین با خطر محرومیت روبهرو است. او به همراه دکلان رایس، نیکو اورایلی و جود بلینگام، در صورت دریافت کارت زرد مقابل نروژ، دیدار احتمالی نیمهنهایی را از دست خواهند داد.
در مقابل، ازری کونسا کارنامه بهتری برابر هالند دارد. مهاجم نروژ در پنج تقابل با مدافع استون ویلا تنها یک بار موفق به گلزنی شده و استون ویلا نیز سه دیدار اخیر خود برابر منچسترسیتی را با حضور این دو بازیکن با پیروزی پشت سر گذاشته است.
جان استونز، همتیمی چهار فصل اخیر هالند در منچسترسیتی، نیز یکی از گزینههای توماس توخل برای مهار این مهاجم است. استونز سابقه مهار هالند را در لیگ قهرمانان اروپا، زمانی که هر دو در منچسترسیتی حضور داشتند، در کارنامه دارد.
هالند تاکنون در هر چهار مسابقهای که در جام جهانی به میدان رفته، گلزنی کرده و با هفت گل یکی از مدعیان اصلی کسب کفش طلای مسابقات است. حالا بزرگترین چالش انگلیس در ورزشگاه هارد راک میامی، متوقف کردن مهاجمی است که این روزها تقریباً هیچ خط دفاعی نتوانسته او را مهار کند.
جام جهانی فوتبال بار دیگر تحت تاثیر نبوغ لیونل مسی قرار گرفت. در مرحله یکهشتم نهایی، آرژانتین تا دقیقه ۷۹ با نتیجه ۲ بر صفر از مصر عقب بود و در آستانه یک فاجعه قرار داشت، اما فوقستاره آرژانتینی کامبکی جنونآمیز را رقم زد.
پس از پاس گل مسی به رومرو و سپس گل تساویبخش خودش، فرناندز در وقتهای تلفشده گل صعود به یکچهارم نهایی را به ثمر رساند.
این درخشش خیرهکننده، رسانههای جهان را شگفتزده کرد. روزنامه «اکیپ» فرانسه از «معجزهشدگان نیل» نوشت و نشریه آرژانتینی «اوله» عملکرد مسی را «فرعونی» توصیف کرد. روزنامه «آاس» اسپانیا تیتر «زنده ماندند» را برگزید و «کوریره دلو اسپورت» ایتالیا نیز با تیتر «اوه خدای من»، این سناریو را غیرواقعی توصیف کرد.
«دیلی میل» نیز به اشکهای مسی پس از بازی پرداخت. فوقستاره آرژانتینی که در این دیدار یک ضربه پنالتی را از دست داده بود، گفت: «گریه کردم چون احساس میکردم با آن پنالتی بد، همتیمیهایم را ناامید کردهام. اما خوشبختانه خدا در پایان چیز خاصی برای من در نظر گرفته بود.»
در پی شدت گرفتن دوباره تنشها در منطقه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از پایان آتشبس با حکومت ایران خبر داد و تاکید کرد باید «سرطان» را از میان برداشت.
ترامپ چهارشنبه ۱۷ تیر در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه دیدارش با مارک روته، دبیرکل ناتو، در آنکارا، به حملات اخیر جمهوری اسلامی علیه کشتیهای تجاری در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: «از نظر من، آتشبس پایان یافته است. دیگر نمیخواهم با آنها سروکار داشته باشم.»
رییسجمهوری ایالات متحده افزود: «آنها میخواهند مذاکره کنند، اما از نظر من، ادامه تعامل با آنها فقط اتلاف وقت است.»
او ادامه داد: «ما گفتیم بروید مراسم تشییع خود را برگزار کنید، اما آنها بهجای آن، دیروز شروع به شلیک موشک به سمت شناورها کردند. به همین دلیل، دیشب بسیار سخت به آنها حمله کردیم.»
ترامپ مقامهای جمهوری اسلامی را «بسیار خطرناک»، «شرور» و «بیمار» توصیف کرد و گفت حکومت ایران سالهاست او را در فهرست اهداف خود قرار داده است.
پیشتر در ۱۶ تیر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هشدار داد تضعیف حکومت ایران به معنای پایان تهدیدهای آن نیست.
او همانند ترامپ، جمهوری اسلامی را به «سرطان» تشبیه کرد و گفت: «زمانی که تودهای سرطانی را از بدن خارج میکنید، ممکن است دوباره بازگردد. اما از یک چیز مطمئن هستید: اگر آن را خارج نکنید، ممکن است جانتان را از دست بدهید.»
این اظهارات پس از آن مطرح میشوند که شماری از مقامهای جمهوری اسلامی و حامیان حکومت در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، خواستار «گرفتن انتقام» و ترور ترامپ و نتانیاهو شدند.
در پی حملات جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز طی ۴۸ ساعت گذشته، تنشها در منطقه بار دیگر شدت گرفته است.
بامداد ۱۷ تیر، ارتش آمریکا به دهها هدف نظامی جمهوری اسلامی حمله کرد و سپاه پاسداران نیز از حمله به پایگاههای نظامی ایالات متحده در بحرین و کویت خبر داد.
ترامپ در ادامه اظهارات خود با اشاره به درگیریهای اخیر گفت: «هر بار که آنها حمله کنند، ما پاسخ خواهیم داد.»
او افزود پاسخ ایالات متحده به حملات جمهوری اسلامی «۲۰ برابر شدیدتر» بود.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را بهشدت محکوم کرد و گفت این حملات نشان میدهد تهران همچنان در پی تضعیف تلاشهای بینالمللی و منطقهای برای برقراری امنیت و صلح است.
دبیرکل ناتو در دیدار با ترامپ، از حملات اخیر آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی حمایت کرد و آن را «کاملا ضروری» توصیف کرد.
روته خطاب به رییسجمهوری آمریکا گفت: «این یک پاسخ بسیار قوی بود و من در این موضوع با شما همنظر هستم.»
دبیرکل ناتو همکاری نکردن برخی اعضای این ائتلاف با واشینگتن در جریان جنگ ایران را «موارد استثنایی» خواند و افزود پنج هزار هواپیما از فرودگاههای اروپا در حمایت از عملیات «خشم حماسی» به پرواز درآمدند و اروپا به سکویی بزرگ برای «نمایش و اعمال قدرت آمریکا» تبدیل شد.
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان واشینگتن و متحدان اروپاییاش در ناتو تبدیل شده است.
ترامپ در ماههای اخیر بارها اعضای ناتو را به حمایت ناکافی از ایالات متحده در جنگ با حکومت ایران متهم کرده است.