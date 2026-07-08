دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت جمهوری اسلامی درخواست کرده بود وقفهای در درگیریها ایجاد شود تا بتواند مراسم تشییع جنازه علی خامنهای را برگزار کند. او افزود که با این درخواست موافقت شد، اما پس از آن دو موشک شلیک شد.
ترامپ گفت: «آنها درخواست یک وقفه کردند. میخواستند برای مراسم تشییع جنازه خامنهای بروند. من گفتم این فرصت را به آنها بدهید. و آنها دو موشک شلیک کردند. منظورم این است که این دیوانهوارترین کار بود.»
رییسجمهوری آمریکا افزود: «ما میتوانستیم آنها را بکشیم؛ بنابراین فکر میکنم باید از این زاویه هم به موضوع نگاه کرد.»
او همچنین گفت جمهوری اسلامی درخواست کرده بود که آمریکا آنها را نکشد و افزود: «ما گفتیم قرار نیست شما را بکشیم. هیچ کاری نکردیم. در واقع، ما امنیت آنها را هم تامین کردیم.»