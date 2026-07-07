مقامهای ونزوئلا اعلام کردند شمار جانباختگان دو زمینلرزه این کشور به ۳۵۳۵ نفر رسیده است. همچنین بیش از یک هفته پس از وقوع این فاجعه مرگبار، نزدیک به ۱۸ هزار نفر همچنان بیخانمان هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خورخه رودریگز، رییس پارلمان ونزوئلا، شامگاه دوشنبه ۱۵ تیر گفت بر اساس تازهترین آمار رسمی، ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر در این زمینلرزهها زخمی شده و ۱۷ هزار و ۸۵۴ نفر خانههای خود را از دست دادهاند.
این دو زمینلرزه با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵، سوم تیر تنها در فاصله چند ثانیه از یکدیگر رخ دادند و کاراکاس و مناطق ساحلی اطراف آن را لرزاندند.
آمار جدید از ابعاد گسترده فاجعه در کاراکاس و لا گوایرا، منطقهای ساحلی که بیشترین آسیب را در زلزله دیده است، حکایت دارد.
معاونت اجتماعی ریاستجمهوری ونزوئلا اعلام کرد دستکم ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر در ۸۰ مرکز اسکان موقت در کاراکاس و لا گوایرا مستقر شدهاند.
این در حالی است که انتقادها از عملکرد حکومت ونزوئلا در قبال این بحران بالا گرفته و شماری از شهروندان واکنش دولت را «دیرهنگام و ناکافی» توصیف کردهاند.
سازمانهای امدادرسان بینالمللی، از جمله کمیته بینالمللی نجات، نیز از واکنش دولت انتقاد کردهاند.
در سوی دیگر، دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، از عملکرد دولت در مدیریت این فاجعه دفاع کرد و گفت نیروهای امنیتی «بلافاصله» پس از وقوع زمینلرزهها به نقاط آسیبدیده اعزام شدند.
او همچنین از تشکیل یک یگان نظامی جدید برای کمک به مدیریت بحرانها و بلایای طبیعی در آینده خبر داد.
هشدار درباره مخاطرات بهداشتی در مناطق زلزلهزده
مائوریسیو سرپا کالدرون، مشاور مرکز عملیات اضطراری سازمان بهداشت پانآمریکا در واشینگتن، درباره افزایش مخاطرات بهداشتی در محلهای اسکان موقت شهروندان زلزلهزده ونزوئلایی هشدار داد.
او در مصاحبه با رویترز گفت: «یکی از پیامدهای زلزله ایجاد پناهگاهها یا اردوگاههای موقت است. خطرهای بهداشتی در این مکانها به ازدحام جمعیت، تهویه محدود، اختلال در دسترسی به آب آشامیدنی سالم، مشکلات آب و بهداشت، و مدیریت نامناسب مواد غذایی و پسماندها مرتبط است.»
او افزود اولویتهای فوری در شرایط کنونی شامل مقابله با عفونتهای تنفسی، اسهال، بیماریهای پوستی، عفونت زخمها، تب دنگی و بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن مانند کزاز، سرخک، سرخجه، دیفتری، سیاهسرفه و فلج اطفال است.
در شهر لا گوایرا، خبرنگاران رویترز ۱۵ تیر شاهد انتقال تابوتها با کامیون و فعالیت نیروهای پزشکی قانونی بودند. همزمان، ماشینآلات در محوطهای باز که با صلیبهای سفید مشخص شده بود، برای دفن جانباختگان گور حفر میکردند.
روزنامه اسپانیایی ال پائیس نیز با انتشار تصاویری گزارش داد برخی از قبرها با نام جانباختگان و برخی دیگر تنها با شماره علامتگذاری شدهاند.
کالدرون در ادامه مصاحبه خود گفت سازمان بهداشت پانآمریکا و سازمان بهداشت جهانی برای کمک به مدیریت شمار بالای جانباختگان، دستورالعملهای فنی و کیسههای مخصوص حمل اجساد را در اختیار مقامهای ونزوئلا قرار دادهاند.
همچنین سه کانتینر سردخانهای برای نگهداری اجساد در بندر لا گوایرا و دو کوره جسدسوزی در نقاط دیگر فراهم شده است.
او افزود مقامهای بهداشتی ونزوئلا در حال بررسی اجرای کارزارهای هدفمند واکسیناسیون در پناهگاههای موقت هستند.
سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد در هماهنگی با حکومت ونزوئلا، همچنان در حال گسترش عملیات امدادرسانی است.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، ۱۵ تیر به خبرنگاران گفت: «برخی تیمهای جستوجو و نجات همچنان در مناطق آسیبدیده مستقر هستند و در همین حال، تیمهای تخصصی مهندسی و نیروهای پشتیبانی پزشکی بیشتری در حال رسیدن به این مناطقاند.»
وبسایت ارمنیوز به نقل از یک منبع آمریکایی در دفتر امور اروپا و اوراسیا در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز در روزهای اخیر و پس از رایزنیهای واشینگتن با شماری از کشورهای اروپایی، به دستور کار نشست ناتو در آنکارا افزوده شده است.
به گفته این منبع، پیشنهاد آمریکا بر حفاظت از کشتیهای تجاری، تبادل هشدارهای دریایی، هماهنگی در مقابله با تهدیدهای احتمالی و اشتراکگذاری اطلاعات متمرکز است.
این منبع افزود طرح پیشنهادی شامل استقرار دائمی نیروهای ناتو در خلیج فارس نیست و واشینگتن ترجیح میدهد ماموریتهای دریایی کشورهای اروپایی با پشتیبانی ناتو در حوزه فرماندهی، نظارت و تبادل اطلاعات انجام شود تا احتمال رویارویی مستقیم با سپاه پاسداران در تنگه هرمز کاهش یابد.
ارمنیوز همچنین با اشاره به گزارشی از روزنامه «نشنال» نوشت بریتانیا و فرانسه در حال آمادهسازی یک ماموریت چندملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند که با هماهنگی عمان و با نقش محوری ناوهای جنگی دو کشور اجرا خواهد شد.
این رسانه به نقل از یک منبع فرانسوی نزدیک به نهادهای امنیت دریایی گزارش داد پاریس در حال تدوین سازوکاری برای هماهنگی میان ناتو، ماموریت اروپایی و فرماندهیهای دریایی فعال در منطقه است تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، میان شرکتهای کشتیرانی، بیمه و نیروهای دریایی ارتباط سریع برقرار شود.
ارمنیوز نوشت انتظار میرود نشست ناتو در آنکارا چارچوبی محدود برای هماهنگی امنیت دریایی در تنگه هرمز تصویب کند؛ چارچوبی که هدف آن تقویت امنیت عبور کشتیهای تجاری بدون گسترش حضور نظامی ناتو در خلیج فارس است.
انتقاد از نحوه تامین هزینههای مراسم تشییع علی خامنهای به یکی از محورهای اصلی پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال تبدیل شده است. آنها میگویند در حالی که بسیاری از خانوادهها با افزایش هزینههای زندگی روبهرو هستند، حکومت میلیاردها تومان صرف نمایش تابوتی کرده که معلوم نیست چه چیزی در آن قرار دارد.
بهاران آزادی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
انتخاب فرانسوا لتکسیه فرانسوی بهعنوان داور دیدار آرژانتین و مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، خشم و نگرانی گستردهای را در میان هواداران و رسانههای آرژانتینی برانگیخته است.
کاربران در شبکههای اجتماعی با اشاره به رقابت دیرینه دو کشور، این تصمیم را یک «توطئه» آشکار برای حذف آلبیسلسته و هموار کردن مسیر قهرمانی فرانسه میدانند.
ریشه اصلی این بدبینی به «پرونده پرستیانی» بازمیگردد؛ جایی که لتکسیه در لیگ قهرمانان اروپا، بازی بنفیکا و رئال مادرید را بهدلیل توهینهای نژادپرستانه جیانلوکا پرستیانی، بازیکن آرژانتینی بنفیکا، به وینیسیوس جونیور متوقف کرد؛ ماجرایی که در نهایت به محرومیت ششجلسهای پرستیانی منجر شد.
رسانه آرژانتینی جنته دو سالتا (Gente de Salta) برای انتخاب لتکسیه تیتر زد: «بدترین انتخاب ممکن؛ یک تیم داوری فرانسوی با سابقهای جنجالی برای بازی با مصر انتخاب شد.»
اکنون لتکسیه در اولین تجربه جام جهانی خود، زیر ذرهبین شدید رسانههای آمریکای جنوبی قرار دارد و آرژانتینیها شدیداً نگران قضاوت او هستند.
این سومین قضاوت لتکسیه در این جام است. او پیشتر دیدار ساحل عاج و اکوادور و همچنین مسابقه کیپورد و عربستان سعودی را سوت زده بود.