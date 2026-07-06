به گزارش رویترز، تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی شهر کی‌یف، در کانال تلگرام خود اعلام کرد در این حملات دست‌کم سه نفر جان باخته‌اند. او پیش‌تر شمار مجروحان را هفت نفر اعلام کرده بود و گفت تنها در منطقه تاریخی پودیلسکی، چهار ساختمان مسکونی هدف حمله قرار گرفته‌اند.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، گفت نیروهای امداد در حال خارج کردن ساکنان از ساختمان‌هایی هستند که در حملات شبانه به‌شدت آسیب دیده‌اند. او اعلام کرد از یک ساختمان مسکونی در منطقه پودیلسکی که بخشی از آن فروریخته، ۱۵ نفر تخلیه شده‌اند؛ از جمله سه زن و شش کودک که از طبقات بالایی ساختمان به محل امن منتقل شدند.

به گفته تکاچنکو، سه ساختمان مسکونی دیگر نیز در منطقه دارنیتسکی در شرق کی‌یف هدف حمله قرار گرفتند. این منطقه پنج‌شنبه گذشته نیز در جریان یکی از بزرگ‌ترین حملات روسیه به پایتخت اوکراین آسیب دیده بود؛ حمله‌ای که در آن صدها پهپاد و ده‌ها موشک به سوی کی‌یف شلیک شد و دست‌کم ۳۰ نفر کشته شدند.

خبرنگاران رویترز در کی‌یف از وقوع چندین انفجار در داخل و اطراف شهر خبر دادند و اعلام کردند سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین برای رهگیری پهپادهای روسی فعال شده بودند.

تصاویر منتشرشده در کانال‌های غیررسمی تلگرام، آتش‌سوزی چندین برج مسکونی و یک ساختمان تجاری پس از اصابت موشک یا پهپاد را نشان می‌دهد. تصاویر دیگری نیز از خسارت گسترده به داخل ساختمان‌ها حکایت دارد.

همزمان، وبلاگ‌نویسان محلی از شهروندان خواستند به دلیل دود غلیظ ناشی از حملات، پنجره‌های خود را بسته نگه دارند. بسیاری از ساکنان نیز برای در امان ماندن از حملات، به ایستگاه‌های متروی کی‌یف و پارکینگ‌های زیرزمینی پناه بردند.

این حملات پس از آن انجام شد که ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، پیش‌تر درباره حمله قریب‌الوقوع روسیه به ساکنان کی‌یف هشدار داده بود.

