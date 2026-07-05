رسانههای لبنان از حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان خبر دادند
رسانههای لبنان از حمله هوایی اسرائیل به منطقه میان کفرتبنیت و نبطیه الفوقا، در نزدیکی ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان، خبر دادند. ارتش اسرائیل هنوز واکنشی نشان نداده، اما پیشتر اعلام کرده بود به عملیات علیه شبکه تونلهای زیرزمینی حزبالله در این منطقه ادامه میدهد.
اروپا همزمان با تجربه شدیدترین موج گرمای ثبتشده در تاریخ خود، شاهد تشدید اختلافنظرها بر سر استفاده از سیستمهای سرمایشی است؛ موضوعی که از یک چالش فنی و بهداشتی فراتر رفته و به مناقشهای سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است.
روزنامه گاردین یکشنبه ۱۴ تیر گزارش داد کارشناسان سلامت خواستار گسترش دسترسی گروههای آسیبپذیر به سیستمهای سرمایشی، بهویژه در بیمارستانها، خانههای سالمندان، مدارس و وسایل حملونقل عمومی هستند، اما درباره استفاده گسترده از کولر در خانههای شخصی همچنان با احتیاط اظهار نظر میکنند.
هانس کلوگه، رییس دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت، گفت: «بخش عمده سرمایهگذاری اروپا بهدرستی صرف راهکارهای بلندمدتتری مانند ایجاد سایه، عایقبندی ساختمانها و راهاندازی مراکز خنککننده شده است، نه استفاده گسترده از سامانههای سرمایشی مکانیکی.»
او در عین حال با اشاره به آسیبپذیری برخی گروهها در برابر گرما تاکید کرد هر دو رویکرد، یعنی توسعه راهکارهای بلندمدت و استفاده هدفمند از سامانههای سرمایشی، جایگاه و نقش خود را دارند.
بر اساس یافتههای پژوهشها، تلاشها برای سازگاری بیشتر با گرما سبب شده میزان مرگومیر ناشی از موجهای گرما که دو دهه پیش «شدید» محسوب میشدند، حدود ۷۵ درصد کاهش یابد.
با این حال، شدت و فراوانی موجهای گرما در اروپا بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
سازمان جهانی بهداشت برآورد میکند طی چهار سال گذشته، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در اروپا بر اثر گرما جان خود را از دست دادهاند.
همچنین پیشبینی میشود موج گرمای بیسابقه ماه ژوئن امسال (۱۱ خرداد تا ۹ تیر)، هزاران و شاید دهها هزار قربانی بر جای گذاشته باشد؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از تلفات ناشی از گرما در ایالات متحده است.
برخی کارشناسان این تفاوت را تا حد زیادی به میزان استفاده از سیستمهای سرمایشی نسبت میدهند.
در حالی که حدود ۹۰ درصد خانههای آمریکا به کولر مجهز هستند، این میزان در بسیاری از کشورهای اروپایی بسیار پایینتر است.
رویکرد احزاب راستگرا
در روزهای اخیر، موضوع تهویه مطبوع به یکی از محورهای جدال سیاسی در اروپا تبدیل شده است. احزاب راستگرا دولتها و جریانهای حامی سیاستهای اقلیمی را متهم میکنند که به بهانه حفاظت از محیط زیست، مانع گسترش استفاده از کولر شدهاند.
مارک برنهارد، یکی از سخنگوهای حزب راستگرای «آلترناتیو برای آلمان»، پس از ثبت رکورد دمای هوا در آلمان، اعلام کرد این حزب اجازه نخواهد داد مردم «قربانی ایدئولوژی اقلیمی» شوند.
او گفت: «هیستری اقلیمی بهدلیل خطاهای ایدئولوژیک در ساختوساز، مانند خودداری از نصب سیستمهای تهویه مطبوع، به افزایش مرگومیر ناشی از گرما منجر شده است.»
این موضع در حالی مطرح میشود که همین حزب سال گذشته هشدارهای دولت درباره موجهای گرمایی را «هراسافکنی» توصیف کرده بود.
در فرانسه نیز حزب راستگرای اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن، گسترش استفاده از کولر را به یکی از محورهای برنامههای خود تبدیل کرده و همزمان از سیاستهای مقابله با تغییرات اقلیمی انتقاد میکند.
این مناقشه با اظهارنظر برخی چهرههای آمریکایی تشدید شده است. آنها کمبود کولر در اروپا را نشانه فقر، سیاستگذاری نادرست و مقررات بیش از حد توصیف کردهاند.
بودن یا نبودن؟ مساله این است
با وجود رواج گسترده استفاده از تهویه مطبوع در کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن و استرالیا، تنها حدود ۱۵ درصد از ۳.۵ میلیارد نفر ساکن مناطق گرم جهان به این فناوری دسترسی دارند.
آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرده است در صورت تداوم سیاستهای فعلی، تعداد دستگاههای تهویه مطبوع در جنوبشرق آسیا بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حدود ۹ برابر خواهد شد.
کارشناسان هشدار میدهند استفاده گسترده از کولر بدون هزینه نیست. تخلیه هوای گرم به خیابانها میتواند پدیده «جزیره گرمایی شهری» را تشدید کند و افزایش مصرف برق نیز خطر فشار بر شبکه و خاموشی را بالا ببرد.
در عین حال، با کاهش سهم سوختهای فسیلی در تولید برق اروپا، انتظار میرود اثرات اقلیمی استفاده از کولر در این قاره بهتدریج کاهش یابد.
آمارها حاکی از آن است که با گرمتر شدن اقلیم اروپا با سرعتی حدود دو برابر میانگین جهانی، استفاده از سامانههای سرمایشی در این قاره رو به افزایش است.
اکنون بیش از نیمی از خانوارهای ایتالیا و اسپانیا به سیستم تهویه مطبوع مجهز هستند. این رقم در فرانسه به ۲۴ درصد میرسد و در استانهای جنوبی به حدود ۴۸ درصد افزایش مییابد، در حالی که در شمال این کشور تنها حدود ۱۰ درصد از خانهها کولر دارند.
آلمان اما همچنان یکی از پایینترین نرخهای استفاده از سیستمهای سرمایشی در اروپا را دارد و تنها حدود ۶ درصد خانهها به کولر ثابت مجهز هستند. بسیاری از مالکان خانه در این کشور معتقدند حتی موج گرمای کمسابقه امسال نیز خرید کولر را از نظر اقتصادی توجیه نمیکند.
در سوی دیگر، برخی متخصصان خواستار نصب سیستمهای تهویه مطبوع در واحدهای مسکن اجتماعی شدهاند و میگویند شکاف میان کسانی که به سرمایش دسترسی دارند و کسانی که از آن محروماند، در حال افزایش است.
مسکن اجتماعی به واحدهای مسکونی یارانهای گفته میشود که دولت یا نهادهای عمومی برای اسکان خانوارهای کمدرآمد و افراد آسیبپذیر با اجاره کمتر از نرخ بازار فراهم میکنند.
کلوئی بریمیکومب، پژوهشگر اقلیم دانشگاه آکسفورد، گفت: «در موجهای گرما، بخش بزرگی از منابع انرژی و آب صرف خنک کردن مراکز داده میشود، در حالی که جان انسانها از هوش مصنوعی ارزشمندتر است؛ یا دستکم باید چنین باشد.»
گزارش گاردین در حالی منتشر شد که پیشبینیها از وقوع موج تازهای از گرمای شدید در اروپا طی روزهای آینده حکایت دارد.
برخی افراد با وجود آنکه مغزشان دچار تغییرات زیستی ناشی از بیماری آلزایمر میشود، از نظر ذهنی توانمند باقی میمانند. پژوهشی تازه از موسسه عصبشناسی هلند نشان میدهد این پدیده ممکن است به نحوه عملکرد گروه نادری از سلولهای مغزی، موسوم به «نورونهای نابالغ»، مرتبط باشد.
به گزارش پایگاه خبری ساینسدیلی، نتایج این پژوهش دیدگاه تازهای درباره «تابآوری شناختی» ارائه میکند؛ مفهومی که به توانایی مغز برای حفظ عملکرد طبیعی، حتی با وجود آسیبهای ناشی از آلزایمر، اشاره دارد.
یکی از پرسشهای اساسی در تحقیقات آلزایمر این است که چرا این بیماری افراد را به یک شکل تحت تاثیر قرار نمیدهد.
در حالی که بسیاری از مبتلایان با پیشرفت بیماری دچار افت حافظه و زوال عقل میشوند، گروهی دیگر با وجود بروز همان تغییرات آسیبشناختی در مغز، کاهش قابل توجهی در تواناییهای شناختی خود تجربه نمیکنند.
اوجنیا سالتا، نویسنده ارشد این پژوهش، گفت: «حدود ۳۰ درصد از سالمندانی که مغز آنها نشانههای آلزایمر را دارد، هرگز علائم زوال عقل را بروز نمیدهند. هنوز نمیدانیم دلیل این تفاوت چیست و این یکی از مهمترین معماهای پژوهشهای آلزایمر است.»
به گفته پژوهشگران، شناسایی عوامل محافظتکننده از مغز این افراد میتواند به توسعه روشهای درمانی جدید و حتی پیشگیری از زوال عقل کمک کند.
سالتا گفت: «اگر بفهمیم چه عواملی از این مغزها محافظت میکنند، میتوانیم از این دانش برای طراحی راهبردهای درمانی جدید بهره ببریم.»
آیا مغز سالمندان میتواند سلولهای آسیبدیده را جایگزین کند؟
یکی از فرضیهها این است که مغز افراد دارای تابآوری شناختی توانایی بیشتری برای ترمیم خود دارد.
این فرضیه بر پایه مفهوم «نورونزایی در بزرگسالی» شکل گرفته است؛ فرایندی که طی آن نورونهای جدید در مغز افراد بالغ تولید میشوند.
هرچند وقوع این پدیده در بسیاری از گونههای جانوری اثبات شده، درباره میزان یا حتی اصل وقوع آن در مغز انسان همچنان اختلافنظر وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه، پژوهشگران بافتهای مغزی اهدایی موجود در بانک مغز هلند را مطالعه کردند. این نمونهها متعلق به افراد سالم، مبتلایان به آلزایمر و همچنین افرادی بود که با وجود داشتن نشانههای آسیبشناختی بیماری، در طول زندگی هرگز به زوال عقل مبتلا نشده بودند.
این پژوهش بر بخش کوچکی از مرکز حافظه مغز متمرکز بود؛ ناحیهای که احتمال میرود در آن، نورونهای جدید شکل بگیرند.
محققان در این ناحیه نورونهای نابالغ را شناسایی کردند؛ سلولهایی که ویژگیهای نورونهای جوان را دارند، اما هنوز به بلوغ کامل نرسیدهاند.
سالتا گفت این سلولها حتی در مغز افرادی با میانگین سنی بیش از ۸۰ سال نیز در همه گروههای مورد بررسی مشاهده شدند.
راز تابآوری؛ تعداد نورونهای نابالغ یا عملکرد آنها؟
پژوهشگران دریافتند شمار نورونهای نابالغ در افراد دارای تابآوری شناختی تفاوت چشمگیری با مبتلایان به آلزایمر ندارد. تفاوت اصلی در نحوه عملکرد این سلولها بود.
به گفته سالتا، در افراد دارای تابآوری شناختی، این نورونها برنامههای زیستی مرتبط با بقا و مقابله با آسیب را فعال میکنند و در عین حال نشانههای التهاب و مرگ سلولی نیز در آنها کمتر دیده میشود.
بر پایه نتایج تحقیق، نقش نورونهای نابالغ احتمالا فراتر از جایگزینی سلولهای از دسترفته است.
سالتا افزود این سلولها ممکن است بافتهای اطراف را مورد حمایت قرار دهند و به حفظ عملکرد و جوان ماندن مغز کمک کنند؛ نقشی که او آن را به «کود برای باغی که بهتدریج در حال فرسوده شدن است» تشبیه کرد.
با وجود این، پژوهشگران تاکید کردند این فرضیهها هنوز نیازمند بررسی بیشتر است، زیرا مطالعه اخیر بر روی بافتهای اهدایی انجام شده و امکان مشاهده مستقیم عملکرد این سلولها در مغز افراد زنده وجود نداشته است.
به گفته نویسنده ارشد این مطالعه، تابآوری در برابر آلزایمر به احتمال زیاد تنها یک علت یا توضیح واحد ندارد.
ساینس دیلی در پایان نوشت اگرچه این پژوهش توضیح نمیدهد چرا نورونهای نابالغ در افراد دارای تابآوری شناختی رفتاری متفاوت دارند، اما میتوان آن را نشانهای از تغییر رویکرد در تحقیقات آلزایمر دانست.
این رویکرد جدید بهجای تمرکز صرف بر چگونگی آسیب رساندن بیماری میکوشد دریابد چرا برخی مغزها با وجود این آسیبها همچنان عملکرد خود را حفظ میکنند.
در حالی که شمار رسمی جانباختگان زلزلههای ویرانگر ونزوئلا به دو هزار و ۹۵۴ نفر افزایش یافته و بیش از ۴۱ هزار نفر همچنان مفقود هستند، بازماندگان و نیروهای داوطلب از تاخیر در رسیدن کمکها و کمبود تجهیزات سنگین برای آواربرداری انتقاد کردهاند.
خبرگزاری رویترز روز شنبه ۱۳ تیر گزارش داد شمار رسمی قربانیان دو زمینلرزه به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ که ۲۴ ژوئن [۳ تیر] سواحل ونزوئلا را لرزاند، به دو هزار و ۹۵۴ نفر رسیده است. دولت همچنین اعلام کرد بیش از ۱۶ هزار نفر بر اثر این فاجعه بیخانمان شدهاند و آمار غیررسمی افراد مفقود از ۴۱ هزار نفر فراتر رفته است.
به گفته مقامهای ونزوئلا، نزدیک به ۳۰ هزار نیروی دولتی در کنار سه هزار و ۲۸۱ امدادگر بینالمللی در عملیات جستوجو و امدادرسانی مشارکت دارند. با این حال، نیروهای داوطلب و ساکنان مناطق آسیبدیده میگویند ارسال غذا، دارو و تجهیزات سنگین با تاخیر انجام شده و همین موضوع روند نجات افراد گرفتار زیر آوار را کند کرده است.
رویترز در گزارشی از شهر لاگوایرا، یکی از آسیبدیدهترین مناطق زلزله، روایت خوان زاپاتا، یکی از بازماندگان، را منتشر کرده است. او که هنگام وقوع زلزله در آپارتمان طبقه پنجم خود بود، بر اثر شدت لرزشها زیر آوار گرفتار شد و پس از دو روز و هفت ساعت توسط امدادگران داوطلب نجات یافت.
زاپاتا گفت هنگام نجات به امدادگران گفته بود در طبقه پنجم زندگی میکند، اما آنها به او گفتهاند زیرزمین ساختمان قرار دارد؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده شدت فروریختن ساختمان بوده است. او اکنون با شکستگی چند دنده، جراحات متعدد و آسیبدیدگی پاها در بیمارستان صحرایی تحت درمان است. زاپاتا همچنین تلفن همراه و مدارک هویتی خود را از دست داده و هنوز نتوانسته با دخترش در آمریکا و خواهرش در کانادا تماس بگیرد.
پیتر هولز، مدیر پزشکی بیمارستان صحرایی که با هماهنگی وزارت خارجه آمریکا و چند سازمان امدادرسان در ونزوئلا فعالیت میکند، به رویترز گفت تاکنون حدود ۴۰۰ بیمار در این مرکز درمان شدهاند و شمار جراحیها تا پایان روز شنبه به حدود ۳۰ مورد خواهد رسید. به گفته او، این بیمارستان بهتدریج فعالیت خود را به پزشکان محلی واگذار خواهد کرد و در آینده به یک مرکز خدمات درمانی دائمی برای منطقه تبدیل میشود.
در مقابل، دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، انتقادها درباره کندی واکنش دولت را رد کرده و از استقرار گسترده نیروهای امدادی خبر داده است. اما بسیاری از داوطلبان، اعضای خانواده قربانیان و تیمهای امداد خارجی میگویند کمکهای اولیه دیر به مناطق زلزلهزده رسید و کمبود ماشینآلات سنگین همچنان عملیات جستوجو را با مشکل مواجه کرده است.
در مجتمع مسکونی ویرانشده «لوس کوکوس» در لاگوایرا، گروهی از داوطلبان به سرپرستی الکساندر دلگادو، معلم تربیت بدنی، همچنان به جستوجوی قربانیان ادامه میدهند. میگل پولئو، که برای یافتن دخترخوانده و خانواده او به این گروه پیوسته، گفت تاکنون تنها سگ آنها را زیر آوار پیدا کرده است و دیگر امیدی به زنده بودن اعضای خانواده ندارد.
پولئو با انتقاد از عملکرد دولت گفت برخلاف ادعای مقامهای رسمی، کمکها بهموقع نرسید و مردم عادی نخستین کسانی بودند که به یاری آسیبدیدگان شتافتند. او همچنین از حضور نیروهای پلیس در منطقه بدون مشارکت موثر در عملیات امداد انتقاد کرد و گفت تنها خواسته خانوادهها این است که پیکر قربانیان پیدا شود تا بتوانند آنها را به خاک بسپارند.
هزاران نفر در شهر ارفورت آلمان در اعتراض به برگزاری نشست سالانه حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) به خیابانها آمدند و همزمان با نزدیک شدن انتخابات ایالتی، مسیرهای منتهی به محل برگزاری این نشست را مسدود کردند.
معترضان که از اتحادیههای کارگری، گروههای جامعه مدنی و احزاب چپگرا بودند، همزمان با آغاز نشست دو روزه حزب آلترناتیو برای آلمان در ارفورت تجمع کردند. پلیس نیز با اعزام نیروهای کمکی از نقاط مختلف کشور، تدابیر امنیتی گستردهای را در محل اجرا کرد.
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۳ تیر گزارش داد معترضان که تحت نظارت نیروهای پلیس ضدشورش بودند، با نشستن در مسیر بزرگراهها و جادههای منتهی به مرکز همایشها، تلاش کردند راه دسترسی به محل نشست را مسدود کنند.
پلیس شمار شرکتکنندگان در تجمعهای اعتراضی در ارفورت و مناطق اطراف آن را حدود ۱۵ هزار نفر اعلام کرد.
گئورگ بکر، سخنگوی ائتلاف ضد آلترناتیو برای آلمان با نام «مقاومت»، گفت: «میخواهیم روشن کنیم که چنین چیزی را تحمل نخواهیم کرد ... فاشیسم در آلمان در حال گسترش است.»
نشست سالانه حزب آلترناتیو برای آلمان در حالی برگزار میشود که انتظار میرود آلیس وایدل و تینو کروپالا، رهبران مشترک این حزب، بار دیگر در سمت خود ابقا شوند.
این نشست همچنین پیش از انتخابات دو ایالت زاکسن-آنهالت و مکلنبورگ-فورپومرن برگزار میشود. انتخاباتی که حزب آلترناتیو برای آلمان امیدوار است زمینهساز نخستین حضورش در قدرت در سطح ایالتی و موفقیتهای بیشتر در سطح ملی باشد.
این حزب که بیش از یک دهه پیش تاسیس شد، با تکیه بر شعارهای ملیگرایانه، درخواست برای تشدید سیاستهای مهاجرتی و جلب آرای شهروندان ناراضی از عملکرد دولتها و سالها رکود اقتصادی، در نظرسنجیها با اختلاف از ائتلاف محافظهکار به رهبری فریدریش مرتس پیش افتاده است.
منتقدان، حزب آلترناتیو برای آلمان را به «ترویج سیاستها و دیدگاههای نژادپرستانه و مغایر با ارزشهای دموکراتیک آلمان» متهم میکنند و میگویند این حزب نظم قانون اساسی کشور را تهدید میکند.
احزاب اصلی آلمان نیز در چارچوب راهبرد موسوم به «دیوار آتش» هرگونه همکاری با این حزب را رد کردهاند. راهبردی که هدف آن منزوی کردن آلترناتیو برای آلمان و جلوگیری از حضور آن در دولتهای ائتلافی است.
رهبران این حزب اتهام مخالفت با بنیانهای دموکراتیک آلمان را رد میکنند.
آنها اوایل سال جاری نیز با حکم دادگاه، سازمان اطلاعات داخلی آلمان را ملزم کردند اجرای تصمیم پیشین خود مبنی بر طبقهبندی این حزب بهعنوان یک «گروه افراطی» را متوقف کند.
بر اساس تازهترین نظرسنجیها، حمایت از حزب آلترناتیو برای آلمان به ۲۹ درصد رسیده است، در حالی که میزان حمایت از ائتلاف محافظهکار دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی به رهبری فریدریش مرتس حدود ۲۲ درصد است.
این حزب همچنین اوایل سال جاری در دو انتخابات ایالتی در غرب آلمان نیز پیشرفت قابل توجهی داشت.
با این حال، بیشترین پایگاه رای آلترناتیو برای آلمان همچنان در ایالتهای شرق این کشور است. جایی که نظرسنجیها از بالاترین سطح نارضایتی رایدهندگان از احزاب سنتی حکایت دارند.
در ایالت زاکسن-آنهالت، جایی که تازهترین نظرسنجیها حمایت ۴۱ درصدی از آلترناتیو برای آلمان در برابر ۲۳ درصد برای حزب دموکرات مسیحی را نشان میدهند، این حزب به دنبال کسب اکثریت است و همچنین امیدوار است در ایالت مکلنبورگ-فورپومرن نیز به بزرگترین حزب تبدیل شود.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند شهر راهبردی کنستانتینوفکا در شرق این کشور همچنان در کنترل نیروهای اوکراینی است و ادعای روسیه را درباره تصرف این شهر رد کردند. روسیه گفته بود نیروهایش این شهر را تصرف کردهاند.
حملات تازه روسیه به مناطق مختلف اوکراین، شنبه ۱۳ تیر دستکم شش کشته و دهها زخمی بر جا گذاشت.
در حالی که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل شهر کنستانتینوفکا در شرق اوکراین را به دست گرفتهاند، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «البته که این درست نیست. این فقط یکی دیگر از دروغهای روسیه و تلاشی برای ساختن یک خبر است.»
او افزود: «اگر کنستانتینوفکا واقعا در کنترل روسیه بود، شاید پوتین مشکلی نداشت که آنجا با من دیدار کند تا راهی دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ پیدا کنیم.»
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین نیز اعلام کرد کنستانتینوفکا همچنان در کنترل نیروهای اوکراینی است.
کنستانتینوفکا جنوبیترین شهر از چهار شهر کلیدی است که خط دفاعی اصلی اوکراین برای حفظ منطقه صنعتی دونتسک را تشکیل میدهند.
به گفته تحلیلگران، تصرف کنستانتینوفکا میتواند به نیروهای روسیه امکان دهد از این شهر بهعنوان پایگاهی برای پیشروی به سمت شمال در امتداد این خط دفاعی استفاده کنند. محوری که اکنون به کانون اصلی عملیات نظامی روسیه تبدیل شده است.
روسیه پیش از این نیز بارها اعلام کرده بود بخشهایی از کنستانتینوفکا را در کنترل دارد. این شهر یکی از چندین شهر بهشدت مستحکم در منطقه دونتسک است که بخشی از آنچه اوکراین «کمربند دژها» مینامد، به شمار میرود.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در ویدیوهایی در حال بازدید از یک مقر فرماندهی و دریافت گزارش فرماندهان ارشد نظامی، تصرف این شهر را «یک دستاورد مهم راهبردی» توصیف کرد.
او همچنین گفت در واکنش به افزایش حملات دوربرد اوکراین، بهویژه علیه صنعت نفت روسیه، لازم است وسعت مناطق حائل امنیتی افزایش یابد.
والری گراسیموف، رییس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، در گزارشی به پوتین اعلام کرد نیروهای گروه جنوبی ارتش در حال ادامه عملیات تهاجمی برای «آزادسازی» کامل منطقه دونتسک هستند. منطقهای که بخشی از دونباس به شمار میرود و روسیه کنترل آن را یکی از اهداف اصلی جنگ اعلام کرده است.
گراسیموف گفت کنستانتینوفکا یکی از مهمترین مراکز دفاعی اوکراین در محور استحکامات اسلوویانسک-کراماتورسک-کنستانتینوفکا بود.
پوتین نیز این شهر را یک مرکز مهم صنعت و حملونقل در دونباس توصیف کرد.
وزارت دفاع روسیه تصاویری را در تلگرام منتشر کرد که به گفته این وزارتخانه، سربازان روس را در کنار ساختمانهای ویرانشده شهر و در حال برافراشتن پرچم روسیه نشان میدهد.
گراسیموف همچنین گفت نیروهای روسیه به شهر لیمان، در حدود ۷۰ کیلومتری شمال کنستانتینوفکا، نزدیک شدهاند و این شهر از نظر لجستیکی و راهبردی برای ادامه پیشروی اهمیت زیادی دارد.
یوگنی نیکیفوروف، فرمانده نیروهای شمالی روسیه اما به پوتین گفت ارتش این کشور هنوز بهطور کامل موفق نشده از حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی روسیه جلوگیری کند. حملاتی که موجب کمبود سوخت شدهاند.
پوتین در پاسخ گفت هرچه اوکراین حملات بیشتری علیه تاسیسات غیرنظامی روسیه انجام دهد، مسکو ناچار خواهد بود منطقه حائل بزرگتری در مناطق همجوار ایجاد کند.
نیکیفوروف همچنین از پیشروی نیروهای روسیه در مناطق مرزی خارکیف و سومی خبر داد. مناطقی که مسکو خواهان گسترش منطقه حائل در آنهاست.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، و دیگر مقامهای این کشور گفتهاند پیشروی روسیه در شرق اوکراین از ابتدای سال بهطور قابل توجهی کند شده و نیروهای اوکراینی حتی بخشی از مناطق را باز پس گرفتهاند.
پوتین این اظهارات را بخشی از «کارزار تبلیغاتی» کییف توصیف کرد.
همزمان با این تحولات، مقامهای اوکراینی اعلام کردند حمله گسترده روسیه با بمبهای هدایتشونده به مرکز شهر سومی دستکم چهار کشته، از جمله یک کودک، و ۲۷ زخمی بر جا گذاشت.
اوله هریهوروف، فرماندار منطقه، گفت یک ساختمان مسکونی بلند، یک فروشگاه و خیابانی شلوغ در مرکز شهر هدف قرار گرفتند.
به گفته او، یک دختر پنجساله و مادرش در این حمله جان باختند و در میان زخمیها یک نوجوان ۱۳ ساله نیز با وضعیت وخیم بستری است.
زلنسکی با انتشار تصاویری از محل حمله، از متحدان اوکراین خواست فشار بر روسیه را افزایش دهند تا به گفته او، «این ترور متوقف شود.»
در دیگر حملات جمعه، یک نفر دیگر نیز در نزدیکی شهر سومی کشته شد.
در منطقه دنیپروپتروفسک، بیش از ۵۰ حمله با پهپاد، توپخانه و بمب سه کشته و ۱۲ زخمی بر جا گذاشت.
در شهر زاپوریژیا نیز دو نفر کشته و ۲۱ نفر زخمی شدند و مقامهای محلی از ادامه حملات در شامگاه جمعه خبر دادند.
رویترز اعلام کرد امکان راستیآزمایی مستقل این گزارشها را نداشته است.
تلاشهای آمریکا برای پیشبرد مذاکرات صلح برای جنگ اوکراین در جریان درگیریهای ایران متوقف شده است، هرچند مسکو و کییف اعلام کردهاند در انتظار سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، دو مذاکرهکننده ارشد آمریکایی، هستند.