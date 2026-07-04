همزمان با آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، ایرانیان مقیم استرالیا، شنبه ۱۳ تیر با برگزاری تجمعی مقابل سفارت آمریکا در کانبرا، مخالفت خود را با هرگونه توافق و مشروعیت‌بخشی به جمهوری اسلامی اعلام خواهند کرد.

برگزارکنندگان این تجمع تاکید کرده‌اند هرگونه توافقی که مطالبات خانواده‌های دادخواه، زندانیان سیاسی و قربانیان سرکوب را نادیده بگیرد، با ارزش‌های آزادی‌خواهانه و دموکراتیک در تضاد است.

گزارش علیرضا محبی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال: