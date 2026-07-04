طعنه قرآنی جمهوری اسلامی به عربستان سعودی در مراسم دفن خامنهای
همزمان با حضور نمایندگان عربستان سعودی در ۱۲ تیر در مراسم دفن علی خامنهای، آیاتی از سوره آلعمران پخش شد. این آیات به ماجرای جنگ بدر و پیروزی گروه اندک مسلمانان بر سپاه بزرگ کافران اشاره دارد.
آیه پخششده چنین مضمونی دارد: «به یقین، در رویارویی دو گروه با یکدیگر، برای شما نشانهای بود؛ گروهی در راه خدا میجنگیدند و گروه دیگر کافر بودند. کافران، مومنان را دو برابر شمار خود میدیدند و خدا هر که را بخواهد به یاری خود تایید میکند. بیگمان در این، برای اهل بصیرت عبرتی است.»