مراسم یک‌هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای بدون حضور مجتبی خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. در این مراسم، نمایندگان گروه‌های شبه‌نظامی و نیابتی سپاه پاسداران و شماری از مقام‌های کشورهای همسایه حضور دارند، اما هیچ‌یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند.

گزارش اردوان روزبه، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، از واکنش رسانه‌های غربی به این مراسم