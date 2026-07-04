به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، مقامهای این کشور برآورد میکنند شورای صلح ظرف دو تا سه ماه آینده حماس را ناقض توافق اعلام کند. این اقدام میتواند زمینه ازسرگیری عملیات نظامی اسرائیل در مناطق تحت کنترل حماس را فراهم کند.
یک مقام سیاسی به کانال ۱۲ اسرائیل گفت: «نیکلای ملادنوف، فرستاده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه، حدود دو ماه پیش نیز قصد داشت حماس را ناقض توافق اعلام کند، اما به درخواست میانجیها این تصمیم به تعویق افتاد تا فرصت بیشتری برای اجرای توافق داده شود.»
بر اساس این گزارش، اگر در رفتار حماس تا ماه سپتامبر تغییری ایجاد نشود، شورای صلح ممکن است حماس را ناقض توافق اعلام کند و در نتیجه، دامنه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه گسترش یابد.
همزمان با آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، ایرانیان مقیم استرالیا، شنبه ۱۳ تیر با برگزاری تجمعی مقابل سفارت آمریکا در کانبرا، مخالفت خود را با هرگونه توافق و مشروعیتبخشی به جمهوری اسلامی اعلام خواهند کرد.
برگزارکنندگان این تجمع تاکید کردهاند هرگونه توافقی که مطالبات خانوادههای دادخواه، زندانیان سیاسی و قربانیان سرکوب را نادیده بگیرد، با ارزشهای آزادیخواهانه و دموکراتیک در تضاد است.
چین اعلام کرد فعالیت گشت جدیدی از گارد ساحلی این کشور در آبهای شرق تایوان آغاز شده است. اقدامی که در ادامه تشدید اختلافات بر سر حاکمیت بر این جزیره و با وجود اعتراض تایوان و نگرانی برخی کشورهای غربی، انجام میشود.
پکن شنبه ۱۳ تیر اعلام کرد یک گشت جدید گارد ساحلی را در شرق تایوان به کار گرفته است. این گشت جایگزین ناوگروهی شده که حضور آن در سواحل شرقی تایوان با اعتراض تایپه و ابراز نگرانی برخی پایتختهای غربی روبهرو شده بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش چین تقریبا هر روز در اطراف تایوان فعالیت میکند. جزیرهای که پکن آن را بخشی از قلمرو خود میداند.
چین در سالهای اخیر به طور فزاینده از گارد ساحلی برای پیشبرد ادعاهای ارضی خود استفاده کرده است. اقدامی که تایوان آن را «استفاده ابزاری از قانون» برای ایجاد مبنای حقوقی بهمنظور اقدامات پکن توصیف میکند.
گارد ساحلی چین در بیانیهای اعلام کرد این ناوگان مامور انجام «گشتهای اجرای قانون» در منطقه خواهد بود و این گشتها را در آنچه «آبهای تحت صلاحیت چین» خواند، تقویت خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است گارد ساحلی «قاطعانه از حاکمیت سرزمینی و حقوق و منافع دریایی چین» حفاظت خواهد کرد.
گارد ساحلی تایوان اعلام کرد دو شناور چینی را زیر نظر دارد و دو شناور خود را نیز از پیش برای همراهی و نظارت بر آنها اعزام کرده است.
بر اساس این اعلامیه، دو شناور چینی تا اواسط صبح ۱۳ تیر در فاصله ۵۴ مایل دریایی شرق شهر هوالین، محل استقرار یکی از پایگاههای مهم هوایی تایوان، قرار داشتند، اما هنوز وارد آبهای محدودشده نشده بودند.
گارد ساحلی تایوان تاکید کرد: «ما به استفاده از همه اقدامات لازم برای بیرون راندن قاطعانه شناورهای چینی که آبهای ما را مورد مزاحمت قرار میدهند ادامه میدهیم، از حاکمیت ملی دفاع میکنیم و امنیت حوزههای دریایی کشور را حفظ خواهیم کرد.»
این دومین بار در حدود یک ماه گذشته است که چین شناورهای گارد ساحلی خود را به آبهای شرق تایوان اعزام میکند. اقدامی که خطر تشدید اختلافات دیپلماتیک را به همراه دارد.
آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا به این شرایط واکنش نشان دادهاند.
چین اعلام کرد نخستین عملیات در ماه ژوئن در واکنش به اعلام ژاپن و فیلیپین درباره آغاز مذاکرات رسمی برای تعیین مرزهای دریایی میان دو کشور انجام شد. مذاکراتی که پکن معتقد است به آبهای مورد ادعای چین در شرق تایوان مربوط میشود.
تایوان نیز ۱۰ تیر اعلام کرد شناورهای این کشور در آبهای شرق جزیره باید هرگونه درخواست گارد ساحلی چین را برای سوار شدن به کشتیها یا بازرسی آنها نادیده بگیرند و در صورت لزوم، شناورهای گارد ساحلی تایوان برای جلوگیری از چنین اقداماتی وارد عمل خواهند شد.
چین هیچ یک از ادعاهای حاکمیتی تایوان را به رسمیت نمیشناسد.
در مقابل، تایوان میگوید چین هیچ حقی برای ادعای حاکمیت یا اعمال صلاحیت بر این جزیره و آبهای اطراف آن ندارد.