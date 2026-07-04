به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، مقام‌های این کشور برآورد می‌کنند شورای صلح ظرف دو تا سه ماه آینده حماس را ناقض توافق اعلام کند. این اقدام می‌تواند زمینه ازسرگیری عملیات نظامی اسرائیل در مناطق تحت کنترل حماس را فراهم کند.

یک مقام سیاسی به کانال ۱۲ اسرائیل گفت: «نیکلای ملادنوف، فرستاده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه، حدود دو ماه پیش نیز قصد داشت حماس را ناقض توافق اعلام کند، اما به درخواست میانجی‌ها این تصمیم به تعویق افتاد تا فرصت بیشتری برای اجرای توافق داده شود.»

بر اساس این گزارش، اگر در رفتار حماس تا ماه سپتامبر تغییری ایجاد نشود، شورای صلح ممکن است حماس را ناقض توافق اعلام کند و در نتیجه، دامنه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه گسترش یابد.