تیم ملی کلمبیا با پیروزی یک بر صفر مقابل غنا، به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد. شاگردان نستور لورنزو در تیم ملی کلمبیا با وجود خلق موقعیتهای متعدد، تنها با گل دنیل آریاس موفق به شکست حریف آفریقایی خود شدند.
کلمبیا از همان دقایق ابتدایی بازی تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۱۴ با گل آریاس به برتری رسید تا نیمه نخست را با یک گل پیش بیفتد.
در نیمه دوم، کلمبیا بار دیگر در دقیقه ۵۶ توسط لوئیس دیاز به گل رسید، اما داور این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد. در ادامه نیز نماینده آمریکای جنوبی چندین موقعیت مناسب برای افزایش اختلاف ایجاد کرد، اما مهاجمان این تیم در باز کردن دوباره دروازه غنا ناکام ماندند.
شاگردان کارلوس کیروش در تیم ملی غنا نیز تلاش کرد در دقایق پایانی بازی را به تساوی بکشاند، اما موفق به شکستن خط دفاعی کلمبیا نشد تا مسابقه با همان تکگل نیمه نخست به پایان برسد.
کلمبیا با این پیروزی جواز حضور در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی را به دست آورد و در دور بعد به مصاف تیم ملی سوئیس خواهد رفت.
تیم ملی کلمبیا با پیروزی یک بر صفر مقابل غنا، به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد. شاگردان نستور لورنزو در تیم ملی کلمبیا با وجود خلق موقعیتهای متعدد، تنها با گل دنیل آریاس موفق به شکست حریف آفریقایی خود شدند.
کلمبیا از همان دقایق ابتدایی بازی تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۱۴ با گل آریاس به برتری رسید تا نیمه نخست را با یک گل پیش بیفتد.
در نیمه دوم، کلمبیا بار دیگر در دقیقه ۵۶ توسط لوئیس دیاز به گل رسید، اما داور این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد. در ادامه نیز نماینده آمریکای جنوبی چندین موقعیت مناسب برای افزایش اختلاف ایجاد کرد، اما مهاجمان این تیم در باز کردن دوباره دروازه غنا ناکام ماندند.
شاگردان کارلوس کیروش در تیم ملی غنا نیز تلاش کرد در دقایق پایانی بازی را به تساوی بکشاند، اما موفق به شکستن خط دفاعی کلمبیا نشد تا مسابقه با همان تکگل نیمه نخست به پایان برسد.
کلمبیا با این پیروزی جواز حضور در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی را به دست آورد و در دور بعد به مصاف تیم ملی سوئیس خواهد رفت.
شبکه انبیسینیوز به نقل از یک مقام ایرانی و یک دیپلمات خاورمیانهای گزارش داد که انتظار نمیرود مجتبی خامنهای در مراسم تشییع پدرش، علی خامنهای، حضور یابد. به گفته منابع این شبکه، او در حملهای که به کشته شدن پدرش انجامید، بهشدت مجروح شده است.
بر اساس این گزارش، مجتبی خامنهای، ۵۶ ساله، که در ماه اسفند به عنوان جانشین علی خامنهای معرفی شد، از زمان آغاز جنگ تاکنون نه در انظار عمومی ظاهر شده و نه هیچ پیام صوتی منتشر کرده است.
انبیسینیوز همچنین به نقل از سه منبع آگاه نوشت که مجتبی خامنهای در حملهای که در آغاز جنگ به کشته شدن پدرش انجامید، بهشدت مجروح شده است. این منابع گفتهاند او از ناحیه صورت و بدن دچار سوختگی شده و یکی از پاهایش نیز بهگونهای آسیب دیده که چندین عمل جراحی روی آن انجام شده است. به گفته این منابع، میزان دقیق جراحات و تاثیر آنها بر توانایی او برای انجام وظایفش همچنان مشخص نیست.
وبسایت «کانورسیشن» در تحلیلی نوشت که هرچند حکومت ایران تلاش میکند کنترل تنگه هرمز را به اهرمی دائمی در مذاکرات تبدیل کند، اما بعید است بتواند بهطور دائمی از کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند، زیرا چنین اقدامی نه با حقوق بینالملل سازگار است و نه از نظر عملی قابل اجرا.
این وبسایت در تحلیلی به قلم جنیفر پارکر، استاد وابسته موسسه دفاع و امنیت دانشگاه استرالیای غربی، نوشت که تشدید دوباره تنشها میان حکومت ایران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز، نگرانیها درباره احتمال دریافت عوارض از کشتیهای عبوری را افزایش داده است. این گزارش میگوید جمهوری اسلامی از زمان حملات آمریکا و اسرائیل، بارها از تبدیل کنترل تنگه هرمز به بخشی دائمی از راهبرد خود سخن گفته و همین موضوع این نگرانی را ایجاد کرده که پس از پایان درگیریها، تهران برای حدود ۱۳۰ کشتی که روزانه از این آبراه عبور میکنند، عوارض تعیین کند.
بر اساس این تحلیل، با وجود تمایل [حکومت] ایران به ایجاد یک منبع درآمد پایدار، چنین اقدامی از نظر حقوقی و عملی با موانع جدی روبهرو است. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است و همه کشتیها از حق «عبور ترانزیتی» برخوردارند؛ حقی که کشورهای ساحلی نمیتوانند آن را تعلیق یا مشروط به پرداخت عوارض کنند. نویسنده همچنین تاکید میکند که تنگه هرمز برخلاف کانالهای سوئز و پاناما، یک کانال مصنوعی تحت کنترل یک کشور نیست، بلکه آبراهی گسترده است که مسیر اصلی عبور کشتیها نیز در آبهای عمان قرار دارد.
در این تحلیل آمده است که حتی اگر [حکومت] ایران بخواهد چنین عوارضی را اعمال کند، اجرای آن بدون استفاده مداوم از زور ممکن نخواهد بود. بر اساس این تحلیل، ایران در جریان جنگ با حملات پهپادی، موشکی، مینگذاری دریایی و هدف قرار دادن بیش از ۴۰ کشتی تجاری، توانست کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کند، اما ادامه چنین رویکردی در دوران صلح، [حکومت] ایران را با فشارهای دیپلماتیک، تحریمها و انتقادهای گسترده، حتی از سوی کشورهایی مانند چین، روبهرو خواهد کرد. نویسنده نتیجه میگیرد که تهران احتمالاً از توانایی خود برای مختل کردن کشتیرانی بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده خواهد کرد، اما این موضوع با توانایی اعمال کنترل دائمی و دریافت عوارض از کشتیهای عبوری تفاوت دارد.
ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد به هرگونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور، «قاطعانه و با نیرویی بیسابقه» پاسخ خواهد داد.
این هشدار ساعاتی پس از آن صادر شد که حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی تهدید کردند در صورت ادامه آنچه «نقض حریم هوایی یمن» از سوی عربستان خواندند، فرودگاهها و منافع حیاتی این کشور در خشکی و دریا را هدف قرار خواهند داد.
این تنش در حالی افزایش یافته که در روزهای اخیر، دولت یمن نیز جمهوری اسلامی را به نقض حاکمیت این کشور از طریق برقراری پرواز مستقیم به صنعا متهم کرده و حوثیها را «وابسته به پروژه ایران» خوانده است.
تیم ملی آرژانتین با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل کیپورد پس از ۱۲۰ دقیقه، راهی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی شد. کیپورد، که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکرد، با نمایشی فراتر از انتظار تا آخرین لحظات مدافع عنوان قهرمانی را به دردسر انداخت.
دیدار تیمهای ملی آرژانتین و کیپورد در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی جمعه شب در ورزشگاه هارد راک میامی برگزار شد؛ دیداری که در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی ۱-۱ به وقتهای اضافه کشیده شد و در نهایت با پیروزی ۳ بر ۲ آرژانتین به پایان رسید.
آرژانتین که به عنوان تیم نخست ردهبندی فیفا برابر کیپورد، تیم شصتوهفتم جهان، به میدان رفته بود، در نیمه نخست با وجود حملات فراوان بارها در شکستن مقاومت حریف ناکام ماند. سرانجام در دقیقه ۲۹، لیونل مسی قفل دروازه کیپورد را شکست و آرژانتین را پیش انداخت.
در نیمه دوم، کیپورد برخلاف جریان بازی در دقیقه ۵۹ با گل دروی دوارته کار را به تساوی کشاند تا یکی از شگفتیهای جام در آستانه رقم خوردن قرار گیرد. در ادامه، درخشش ووزینیا، دروازهبان کیپورد، بارها مانع گلزنی مهاجمان آرژانتین شد و بازی در پایان وقت قانونی با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.
تنها دو دقیقه از وقتهای اضافه گذشته بود که لیساندرو مارتینز در دقیقه ۹۲ گل دوم آرژانتین را به ثمر رساند، اما کیپورد بار دیگر تسلیم نشد و سیدنی لوپز در دقیقه ۱۰۲ با گلی تماشایی بازی را دوباره مساوی کرد.
در حالی که مسابقه به ضربات پنالتی نزدیک میشد، آرژانتین در دقیقه ۱۱۱ با پاس لیونل مسی و ضربه کریستین رومرو برای سومین بار از حریف پیش افتاد. کیپورد در دقایق پایانی چند فرصت خطرناک برای جبران داشت، اما دروازهبان آرژانتین با چند واکنش تعیینکننده مانع از گلزنی این تیم شد.
بدین ترتیب، مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی ۳ بر ۲ به مرحله یکهشتم نهایی صعود کرد و حریف مصر شد؛ تیمی که ساعاتی پیش با برتری در ضربات پنالتی برابر استرالیا جواز حضور در این مرحله را به دست آورده بود.
هرچند کیپورد از ادامه رقابتها بازماند، اما نخستین حضور خود در جام جهانی را با نمایشی فراتر از انتظار و به یادماندنی به پایان رساند؛ تیمی که تا آستانه حذف مدافع عنوان قهرمانی پیش رفت و یکی از شگفتیسازان این دوره از مسابقات لقب گرفت.