کلمبیا از همان دقایق ابتدایی بازی تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۱۴ با گل آریاس به برتری رسید تا نیمه نخست را با یک گل پیش بیفتد.

در نیمه دوم، کلمبیا بار دیگر در دقیقه ۵۶ توسط لوئیس دیاز به گل رسید، اما داور این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد. در ادامه نیز نماینده آمریکای جنوبی چندین موقعیت مناسب برای افزایش اختلاف ایجاد کرد، اما مهاجمان این تیم در باز کردن دوباره دروازه غنا ناکام ماندند.

شاگردان کارلوس کیروش در تیم ملی غنا نیز تلاش کرد در دقایق پایانی بازی را به تساوی بکشاند، اما موفق به شکستن خط دفاعی کلمبیا نشد تا مسابقه با همان تک‌گل نیمه نخست به پایان برسد.

کلمبیا با این پیروزی جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی را به دست آورد و در دور بعد به مصاف تیم ملی سوئیس خواهد رفت.

