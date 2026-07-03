استرالیا ۱(۲)-(۴)۱ مصر؛ صعود دراماتیک یاران صلاح به یکهشتم نهایی جام جهانی
تیم ملی فوتبال مصر در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی پس از تساوی یک بر یک در وقت قانونی، در ضربات پنالتی چهار بر دو برابر استرالیا به پیروزی رسید و راهی مرحله یکهشتم نهایی شد.
گل مصر را امام عاشور در دقیقه ۱۳ به ثمر رساند و محمد هانی در دقیقه ۵۵ به اشتباه دروازه شاگردان حسام حسن را باز کرد.
این نتیجه در حالی رقم خورد که تونی پاپوویچ، سرمربی استرالیا، در تصمیمی غیرمنتظره متئو رایان، دروازهبان باتجربه تیم خود را در آخرین دقیقه بازی در وقت قانونی جانشین پاتریک بیچ کرد تا در ضربات پنالتی درون دروازه قرار بگیرد اما گلر پیشین برایتون نتوانست هیچ ضربه پنالتی را مهار کند.
تیم ملی فوتبال کرواسی با شکست ۲ بر یک مقابل پرتغال در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی در تورنتو، وداعی تلخ و دراماتیک با این رقابتها داشت.
در دقیقه ۱۳+۹۰، یوشکو گواردیول موفق شد گل تساوی کرواسی را به ثمر برساند و تیمش را غرق در شادی کند، اما این خوشحالی با دخالت کمکداور ویدیویی (VAR) دیری نپایید.
اسپن اسکاس، داور نروژی مسابقه، پس از بازبینی صحنه، گل را به دلیل آفساید ماریو پاشالیچ، پاسدهنده گل، مردود اعلام کرد.
نکته شگفتانگیز این بود که سنسور هوشمند تعبیهشده داخل توپ نشان داد توپ در مسیر خود برخوردی بسیار جزئی با موهای ایگور ماتانوویچ داشته است. همین تماس میکروسکوپی باعث شد پاشالیچ در موقعیت آفساید قرار بگیرد.
ماتانوویچ نیز پس از بازی تایید کرد که برخورد خفیف توپ با موهایش را حس کرده بود؛ اتفاقی که در نهایت، تکنولوژی را به عامل حذف کرواسی تبدیل کرد.
به گزارش رسانههای کانادا به نقل از پلیس این کشور، ایرج مظفری، کاپیتان پیشین تیم ملی والیبال ایران، با ۱۰ فقره اتهام آزار جنسی در کانادا روبهرو شده است که بیشتر آنها به دختران نوجوان مربوط میشود.
به نوشته سیبیسی، پلیس کانادا اعلام کرد مظفری ۵۷ ساله، بنیانگذار و سرمربی باشگاه والیبال «توپ و تور» در شمال ونکوور، با سه فقره اتهام «مداخله جنسی با فرد زیر ۱۶ سال»، دو فقره اتهام «لمس یک فرد کمسنوسال با انگیزه جنسی» و پنج فقره اتهام «تجاوز یا تعرض جنسی» روبهرو شده است.
به گفته پلیس، این اتهامها بین ژانویه سال ۲۰۱۶ تا دسامبر سال ۲۰۲۴ در شمال ونکوور رخ داده است.
چهار نفر از پنج شاکی این پرونده، در زمان وقوع این اتهامها، زیر ۱۸ سال سن داشتند.
مظفری پس از مهاجرت به کانادا، باشگاه «توپ و تور» را در شمال ونکوور تاسیس کرد.
او با قید وثیقه و با شروطی آزاد شده است؛ از جمله اینکه حق مربیگری در هیچ رشته ورزشی را ندارد، نباید در جایگاههای نظارتی یا مورد اعتماد برای افراد زیر ۱۸ سال قرار بگیرد و باید مدارک سفر خود را تحویل دهد.
تجاوز و آزار جنسی از سوی ورزشکاران ایرانی پیش از این نیز خبرساز بوده است.
در یک نمونه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، حکم چهار سال حبس دو عضو تیم ملی دوومیدانی ایران به اتهام تجاوز گروهی در کرهجنوبی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
دو متهم دیگر این پرونده تبرئه شدند و مجوز خروج از این کشور را دریافت کردند.
این پرونده در ارتباط با مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در شهر گومی بود؛ جایی که چهار عضو کاروان ایران به اتهام تجاوز گروهی به یک زن ۲۰ ساله بازداشت شدند.
بر اساس رای دادگاه بدوی، دو دونده ایرانی به نامهای «م.ک» و «ح.ر» قربانی را در یک بازار شبانه ملاقات کرده و به هتل محل اقامت خود کشاندند. دادگاه تایید کرد که این دو نفر بهصورت مشترک و برخلاف میل قربانی، به او تجاوز کردند.
دادگاه با در نظر گرفتن عواملی چون «شدت پایین استفاده از زور» و «نداشتن سابقه کیفری»، مجازات آنها را به چهار سال حبس کاهش داد. حکمی که رسانههای کرهای آن را به دلیل عذرخواهی نکردن متهمان، بسیار سبک ارزیابی کردند.
تیم ملی فوتبال سوئیس با پیروزی دو بر صفر برابر الجزایر به دور یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
در این دیدار که بامداد جمعه ۱۲ تیر در ونکوور کانادا برگزار شد، بریل امبولو در نیمه نخست و دن اندویه در آغاز نیمه دوم برای سوئیس گلزنی کردند.
گرگور کوبل، دروازهبان سوئیس، با دو مهار موفق در بسته ماندن دروازه تیمش نقش موثری ایفا کرد. در سوی دیگر، لوکا زیدان، دروازهبان الجزایر، نیز در این مسابقه دو مهار موفق داشت.
این چهارمین جام جهانی پیاپی است که سوئیس به مرحله یکهشتم نهایی صعود میکند.
سوئیس سهشنبه ۱۶ تیر در ونکوور به مصاف برنده دیدار کلمبیا و غنا خواهد رفت. کلمبیا و غنا قرار است شامگاه ۱۲ تیر در کانزاسسیتی آمریکا با یکدیگر روبهرو شوند.
سوئیسیها امیدوارند برای نخستین بار از سال ۱۹۵۴ به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی برسند.
گلها و صحنههای حساس بازی
گل نخست سوئیس در دقیقه ۱۰ روی حرکت انفرادی تماشایی یوهان مانزامبی به ثمر رسید. این بازیکن که در تیم فرایبورگ آلمان بازی میکند، پس از یک پیشروی طولانی تا نزدیکی خط دروازه، توپ را به عقب فرستاد و امبولو، مهاجم تیم رن فرانسه، با ضربهای ساده با پای چپ دروازه را باز کرد.
سوئیس در دقیقه ۳۷ نیز روی یک ضربه آزاد فرصت خوبی برای گلزنی داشت، اما ضربه سر دنیس زکریا از کنار تیرک به بیرون رفت.
سوئیس تنها یک دقیقه پس از آغاز نیمه دوم اختلاف را به دو گل افزایش داد. دو اشتباه پیاپی مدافعان الجزایر توپ را به اندویه، وینگر تیم ناتینگهامفارست، رساند و او با ضربهای دقیق با پای راست، توپ را به گوشه دروازه فرستاد.
این گل زودهنگام در ابتدای نیمه دوم، ضربه بزرگی به الجزایر وارد آورد و این تیم در ادامه نتوانست موقعیتهای خطرناک زیادی روی دروازه رقیب خود خلق کند.
سوئیس در دقیقه ۸۱ فرصت داشت اختلاف را افزایش دهد. ارسال زکریا از مقابل امبولو عبور کرد و به فابیان ریدر در تیر دوم رسید.
با وجود دروازه خالی، ریدر با پای چپ ضربهای بیدقت به توپ زد و دروازهبان الجزایر با واکنشی سریع آن را مهار کرد.
در دقیقه ۸۸، الجزایر یکی از معدود فرصتهای جدی خود را خلق کرد. انیس حاج موسی از پشت محوطه جریمه با پای چپ اقدام به شوتزنی کرد و دروازهبان سوئیس توپ را به بیرون فرستاد.
با این حال، داور در ادامه این صحنه را بهدلیل آفساید مردود اعلام کرد و حتی در صورت به ثمر رسیدن گل، تغییری در نتیجه ایجاد نمیشد.
سوئیس در این دیدار با ۱۱ شوت به دروازه در برابر ۸ شوت الجزایر، تیم برتر میدان بود. سوئیسیها همچنین در تعداد شوتهای در چارچوب با برتری ۵ بر ۲ عملکرد بهتری از حریف خود به نمایش گذاشتند.
کریستیانو رونالدو با گلکردن پنالتی پرتغال در دقیقه ۶۸ بازی با کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، گل شماره ۹۷۶ خود را ثبت کرد و تعداد گلهای خود در جامهای جهانی را به ۱۱ گل رساند. او همچنین با ۴۱ سال و ۱۴۷ روز مسنترین بازیکن و گلزن مراحل حذفی جام جهانی شد.
او همچنین در رده نهم برترین گلزنان تاریخ این رقابتها، در کنار یورگن کلینزمان و شاندور کوچیش قرار گرفت.
دقایقی پیش از پنالتی، یک گل زیبای رونالدو به دلیل آفساید مردود شده بود، او اما پس از خطای نیکولا ولاشیچ روی رناتو ویگا دور از توپ، پنالتی را به گل تبدیل کرد و بازی مساوی شد.
این مهاجم ۴۱ ساله سپس با گونسالو راموس تعویض شد. رونالدو از این تعویض چندان راضی نبود، اما گونسالو راموس پس از ورود از روی نیمکت و جانشینی کریستیانو رونالدو، گل پیروزی پرتغال برابر کرواسی را به ثمر رساند و تیمش را به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.
علاوه بر اینها، کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ با حضور در بازی پرتغال و کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مسنترین بازیکنانی شدند که در یک دیدار مراحل حذفی از ابتدا به میدان میروند؛ در مجمموع چیزی بیش از ۸۲ سال سن!
- کریس رونالدو، کاپیتان پرتغال؛ ۴۱ سال و ۱۴۷ روز - لوکا مودریچ، کاپیتان کرواسی؛ ۴۰ سال و ۲۹۶ روز
پیش از این دو نفر، ادین ژکو، کاپیتان بوسنی و هرزگوین هم با ۴۰ سال و ۱۰ روز سن، در برابر آمریکا بازی کرده بود.
بهترین بازیکن زمین
با گلزنی مقابل کرواسی، کریستیانو رونالدو برای دومینبار در جام جهانی ۲۰۲۶، عنوان بهترین بازیکن میدان را دریافت کرد.
اکنون رونالدو به مسنترین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که عنوان بهترین بازیکن میدان را در یک دیدار مرحله حذفی دریافت میکند.
تیم ملی فوتبال پرتغال در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، کرواسی را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و حریف اسپانیا در مرحله بعد شد. کریستیانو رونالدو در دقیقه ۶۸ از روی نقطه پنالتی و گوناسالو راموس در دقیقه ۴+۹۰ برای پرتغال و ایوان پریشیچ در دقیقه ۵۳ برای کرواسی گل زدند.
پرتغال درواقع با گل دیرهنگام گونسالو راموس در دیداری پرهیجان و جنجالی، برابر کرواسی در جام جهانی ۲۰۲۶ به برتری رسید.
گونسالو راموس پس از ورود از روی نیمکت و جانشینی کریستیانو رونالدو، گل پیروزی پرتغال برابر کرواسی را به ثمر رساند و تیمش را به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.
رونالدو پیشتر بازی را به تساوی کشانده بود، اما هنگام تعویض در اواخر نیمه دوم، بهوضوح از تصمیم روبرتو مارتینس ناراضی به نظر میرسید. با این حال، این تصمیم سرمربی پرتغال نتیجه داد و راموس گل برتری را به ثمر رساند.
کرواسی در سیزدهمین دقیقه از وقتهای تلفشده توپ را وارد دروازه پرتغال کرد و تصور میکرد بازی را به وقت اضافه کشانده است، اما گل یوشکو گواردیول به دلیل آفساید در جریان شکلگیری صحنه، مردود اعلام شد.
نیمه دوم فوقالعاده و پرحادثه
- ایوان پریشیچ کرواسی را پیش انداخت.
- کریستیانو رونالدو گل زد، اما گل او به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
- رونالدو از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند.
- رونالدو تعویض شد و گونسالو راموس به جای او وارد زمین شد.
- راموس با ضربه سر گل دوم پرتغال را به ثمر رساند.
- کرواسی در وقتهای تلفشده گل تساوی را وارد دروازه کرد.
- این گل پس از بازبینی ویدئویی، به دلیل آفساید در جریان حمله، مردود اعلام شد.
- در پایان نیمه دوم، ۱۹ دقیقه وقت تلفشده اعلام شد؛ پایانی پرالتهاب که تا آخرین ضربه مسابقه ادامه داشت.
- پرتغال با پیروزی ۲ بر یک راهی مرحله یکهشتم نهایی شد.
اعتراض هواداران
در حالی که بازی وارد شانزدهمین دقیقه وقتهای تلفشده شده بود، هواداران کرواسی در اعتراض به رد گل تساوی کرواتها، شروع به پرتاب اشیا به داخل زمین کردند.
در پایان بازی، لوکا مودریچ با گامهایی آهسته به سمت هواداران کرواسی رفت؛ هوادارانی که پس از پایان مسابقه نیز در ورزشگاه ماندند تا از کاپیتان و هافبک افسانهای تیمشان تقدیر کنند.
مودریچ بهوضوح از این شکست ناراحت و متاثر بود، اما او برای همیشه جایگاه خود را در تاریخ فوتبال کرواسی تثبیت کرده است.
این دیدار ممکن است آخرین حضور لوکا مودریچ و ایوان پریشیچ در جام جهانی باشد. هر دو ستاره کرواسی در سالهای پایانی دوران حرفهای خود قرار دارند و حضورشان در جام جهانی بعدی بعید به نظر میرسد.
لحظه تعیینکننده مسابقه
کرواسی در واپسین لحظات مسابقه در دقیقه ۱۳+۹۰، تصور میکرد گل تساوی را به ثمر رسانده و بازی را به وقت اضافه کشانده است، اما گل یوشکو گواردیول پس از بازبینی ویدئویی، به دلیل آفساید در جریان شکلگیری حمله مردود اعلام شد.
صحنه گل مردود کرواسی تنها با بازبینی فریمبهفریم مشخص شد. توپ پیش از رسیدن به یوشکو گواردیول، برخوردی بسیار جزئی با موی سر ایگور ماتانوویچ داشت؛ تماسی که با حسگر داخل توپ در بررسی VAR ثبت شد.
در نتیجه، ماتانوویچ در آفساید قرار گرفت و گل کرواسی مردود اعلام شد؛ تصمیمی که نشان داد در فوتبال امروز، صعود یا حذف یک تیم میتواند به برخوردی در حد یک تار مو و دادههای حسگر داخل توپ بستگی داشته باشد.
کریستیانو رونالدو در پایان بازی، پیراهن شماره ۲۱ دیوگو ژوتا، ستاره فقید لیورپول و تیم ملی پرتغال را بر تن کرد و پیشاپیش همتیمیهایش دور زمین چرخید.
او سپس برای گرفتن عکس تیمی، پیراهن را از تن درآورد و آن را مقابل خود در دست گرفت.