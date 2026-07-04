وب‌سایت «کانورسیشن» در تحلیلی نوشت که هرچند حکومت ایران تلاش می‌کند کنترل تنگه هرمز را به اهرمی دائمی در مذاکرات تبدیل کند، اما بعید است بتواند به‌طور دائمی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت کند، زیرا چنین اقدامی نه با حقوق بین‌الملل سازگار است و نه از نظر عملی قابل اجرا.

بر اساس خبرگزاری رسمی یمن، «شورای ریاست‌جمهوری» این کشور در نشستی، پیامدهای برقراری پرواز مستقیم ایران به فرودگاه صنعا را بررسی کرد. این شورا اعلام کرد برقراری این پرواز «نقض آشکار حاکمیت یمن» و «چالشی آشکار برای حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت» است.

به گزارش رویترز، جنگ ایران بزرگ‌ترین شوک عرضه نفت در تاریخ از نظر کاهش روزانه تولید را ایجاد کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد می‌کند که اوج کاهش عرضه به بیش از ۱۴ میلیون بشکه در روز، معادل ۱۳.۶ درصد تقاضای جهانی نفت، رسیده است؛ رقمی که از شوک‌های نفتی سال ۱۹۷۳، انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ و جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ بزرگ‌تر است.

در تحولی دیگر، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، و امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، شامگاه جمعه ۱۲ تیر در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که عمان با همکاری با بریتانیا و فرانسه برای تضمین امنیت کشتیرانی در آب‌های سرزمینی خود موافقت کرده است.

در این بیانیه آمده است بریتانیا و فرانسه همچنین آمادگی دارند نیروی چندملیتی گسترده‌تری را برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر کنند.

همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داد نسخه‌ای از متن بیانیه آماده شده برای صدور از سوی رهبران ناتو را مشاهده کرده که در آن تاکید شده است ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. رهبران ناتو همچنین از جمهوری اسلامی خواهند خواست که آزادی کشتی‌رانی در تنگه هرمز را به‌طور کامل محترم بشمارد.

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