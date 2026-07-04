تجمع اعتراضی ایرانیان در استرالیا علیه مشروعیتبخشی به جمهوری اسلامی
همزمان با آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، ایرانیان مقیم استرالیا، شنبه ۱۳ تیر با برگزاری تجمعی مقابل سفارت آمریکا در کانبرا، مخالفت خود را با هرگونه توافق و مشروعیتبخشی به جمهوری اسلامی اعلام خواهند کرد.
برگزارکنندگان این تجمع تاکید کردهاند هرگونه توافقی که مطالبات خانوادههای دادخواه، زندانیان سیاسی و قربانیان سرکوب را نادیده بگیرد، با ارزشهای آزادیخواهانه و دموکراتیک در تضاد است.
چین اعلام کرد فعالیت گشت جدیدی از گارد ساحلی این کشور در آبهای شرق تایوان آغاز شده است. اقدامی که در ادامه تشدید اختلافات بر سر حاکمیت بر این جزیره و با وجود اعتراض تایوان و نگرانی برخی کشورهای غربی، انجام میشود.
پکن شنبه ۱۳ تیر اعلام کرد یک گشت جدید گارد ساحلی را در شرق تایوان به کار گرفته است. این گشت جایگزین ناوگروهی شده که حضور آن در سواحل شرقی تایوان با اعتراض تایپه و ابراز نگرانی برخی پایتختهای غربی روبهرو شده بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش چین تقریبا هر روز در اطراف تایوان فعالیت میکند. جزیرهای که پکن آن را بخشی از قلمرو خود میداند.
چین در سالهای اخیر به طور فزاینده از گارد ساحلی برای پیشبرد ادعاهای ارضی خود استفاده کرده است. اقدامی که تایوان آن را «استفاده ابزاری از قانون» برای ایجاد مبنای حقوقی بهمنظور اقدامات پکن توصیف میکند.
گارد ساحلی چین در بیانیهای اعلام کرد این ناوگان مامور انجام «گشتهای اجرای قانون» در منطقه خواهد بود و این گشتها را در آنچه «آبهای تحت صلاحیت چین» خواند، تقویت خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است گارد ساحلی «قاطعانه از حاکمیت سرزمینی و حقوق و منافع دریایی چین» حفاظت خواهد کرد.
گارد ساحلی تایوان اعلام کرد دو شناور چینی را زیر نظر دارد و دو شناور خود را نیز از پیش برای همراهی و نظارت بر آنها اعزام کرده است.
بر اساس این اعلامیه، دو شناور چینی تا اواسط صبح ۱۳ تیر در فاصله ۵۴ مایل دریایی شرق شهر هوالین، محل استقرار یکی از پایگاههای مهم هوایی تایوان، قرار داشتند، اما هنوز وارد آبهای محدودشده نشده بودند.
گارد ساحلی تایوان تاکید کرد: «ما به استفاده از همه اقدامات لازم برای بیرون راندن قاطعانه شناورهای چینی که آبهای ما را مورد مزاحمت قرار میدهند ادامه میدهیم، از حاکمیت ملی دفاع میکنیم و امنیت حوزههای دریایی کشور را حفظ خواهیم کرد.»
این دومین بار در حدود یک ماه گذشته است که چین شناورهای گارد ساحلی خود را به آبهای شرق تایوان اعزام میکند. اقدامی که خطر تشدید اختلافات دیپلماتیک را به همراه دارد.
آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا به این شرایط واکنش نشان دادهاند.
چین اعلام کرد نخستین عملیات در ماه ژوئن در واکنش به اعلام ژاپن و فیلیپین درباره آغاز مذاکرات رسمی برای تعیین مرزهای دریایی میان دو کشور انجام شد. مذاکراتی که پکن معتقد است به آبهای مورد ادعای چین در شرق تایوان مربوط میشود.
تایوان نیز ۱۰ تیر اعلام کرد شناورهای این کشور در آبهای شرق جزیره باید هرگونه درخواست گارد ساحلی چین را برای سوار شدن به کشتیها یا بازرسی آنها نادیده بگیرند و در صورت لزوم، شناورهای گارد ساحلی تایوان برای جلوگیری از چنین اقداماتی وارد عمل خواهند شد.
چین هیچ یک از ادعاهای حاکمیتی تایوان را به رسمیت نمیشناسد.
در مقابل، تایوان میگوید چین هیچ حقی برای ادعای حاکمیت یا اعمال صلاحیت بر این جزیره و آبهای اطراف آن ندارد.
مراسم یکهفتهای دفن علی خامنهای بدون حضور مجتبی خامنهای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. در این مراسم، نمایندگان گروههای شبهنظامی و نیابتی سپاه پاسداران و شماری از مقامهای کشورهای همسایه حضور دارند، اما هیچیک از کشورهای اروپایی نمایندهای در این مراسم ندارند.
گزارش اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال، از واکنش رسانههای غربی به این مراسم
یحیی رحیمصفوی، مشاور عالی و نظامی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مراسم «وداع» با تابوت او در مصلی تهران گفت: «جمهوری اسلامی و اسرائیل درگیر یک جنگ موجودیتی هستند و مطمئن هستم اسرائیل از بین خواهد رفت.»
رحیمصفوی افزود «مردم مبعوثشده» در برابر دشمن شکستناپذیر هستند و ما فقط باید نسبت به مسائل داخلی کشور هوشیار و مراقب باشیم.