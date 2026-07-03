به نوشته بلومبرگ، ابهیجیت چوپرا، ناخدای یک نفتکش حامل نفت خام، هنگام لنگر انداختن در خلیج فارس با پیام‌های خانواده و دوستانش از توافق صلح باخبر شد، اما هیجان خود را مهار کرد؛ زیرا نه نشانی از جشن در کشتی‌های اطراف دیده می‌شد و نه کشتی‌ای با شتاب به‌سوی تنگه هرمز حرکت می‌کرد.

چوپرا و ۲۱ خدمه او از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند در منطقه گرفتار شده‌اند و بیش از ۱۲۰ روز است در انتظار خروج مانده‌اند.

خدمه این نفتکش، که به‌جز یک ملوان اوکراینی، همگی هندی هستند، پس از روزهای نخست همراه با ترس و بلاتکلیفی، برای حفظ روحیه با هم غذا می‌خورند، ترانه‌های قدیمی هندی می‌خوانند و اوایل اسفند جشن هولی را روی نفتکش برگزار کردند.