میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بازنشر ویدیوی گفتوگوی خود با خبرگزاری دانشجو، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برخی در داخل معتقد بودند باید اجازه داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در جنگ با جمهوری اسلامی روایت پیروزی برای خود بسازد و توافقی با او انجام شود که بتواند آن را در آمریکا بهعنوان یک پیروزی معرفی کند.
ظهوریان این دیدگاه را «جهل مرکب و بلاهت مضاعف» خواند و نوشت چنین توافقی باعث خواهد شد ترامپ پس از انتخابات نوامبر کنگره، با پشتوانه قویتری به جمهوری اسلامی حمله کند.
ایراناینترنشنال در گزارشی بر پایه ویدیوهای دوربینهای مداربسته، جزییات تازهای را از حمله دو سال گذشته به پوریا زراعتی، خبرنگار این شبکه، منتشر کرد. پلیس بریتانیا این حمله را عملیاتی از پیش طراحیشده و هدفمند توصیف کرده است.
زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیوی ایراناینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
بر اساس اسناد دادگاه، تیم عملیات از سه شهروند رومانیایی به نامهای دیوید آندری، جورج استانا و نادیتو بادئا تشکیل شده بود. آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آنها را بر عهده داشت.
بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند و هیات منصفه سرانجام در ۱۵خرداد آنها را مجرم شناخت.
آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما بهدلیل رسیدگی به پروندهای دیگر در این کشور به سر میبرد و بریتانیا همچنان خواستار استرداد او است.
طبق گزارشهای متعدد، خبرنگاران ایراناینترنشنال در سالهای گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری، تهدید و ارعاب، فشار بر خانوادهها و حتی توطئه برای ترور مواجه بودهاند.
جزییات حمله به زراعتی
بر اساس اسناد دادگاه، مهاجمان ماهها زراعتی را زیر نظر داشتند و برای اجرای این عملیات بیش از ۸۰ هزار پوند دریافت کرده بودند.
ویدیوهای دوربینهای مداربسته نشان میدهند بادئا و آندری ۲۱ روز پیش از حمله در هتلی در منطقه فولهام، حدود هفت کیلومتری محل سکونت زراعتی، اقامت داشتند. همان روز، خودروی مزدای آبیرنگ آنها در نزدیکی خانه زراعتی ثبت شد.
تصاویر بعدی حاکی از آن است که این خودرو در روزهای بعد نیز چندین بار در اطراف محل سکونت زراعتی دیده شد.
سوم فروردین، اعضای گروه در چند نوبت برای شناسایی محل حمله در منطقه حضور یافتند و شش روز مانده به حمله نیز خودرو بار دیگر از همان مسیر عبور کرد.
یک روز پیش از حمله، استانا به محل اقامت دو عضو دیگر گروه رفت. صبح روز حمله، استانا و بادئا پس از خروج از هتل، از فروشگاهی مواد شوینده خریدند. بنا بر اعلام دادستانی، این مواد پس از حمله برای پاکسازی خودرو مورد استفاده قرار گرفته است.
اندکی بعد، عضو سوم گروه به آنها پیوست. دو نفر در پارکی نزدیک محل حمله منتظر ماندند و نفر سوم در نزدیکی خانه زراعتی مستقر شد و به نظر میرسید از طریق تلفن همراه با همدستانش در ارتباط باشد.
کمتر از یک ساعت بعد، حمله انجام شد و مهاجمان با چاقو سه ضربه به پای خبرنگار ایراناینترنشنال زدند.
واکنش سریع و بهموقع زراعتی سبب شد او از این سوءقصد جان به در ببرد.
مهاجمان پس از حمله با همان خودروی مزدای آبی از محل گریختند، خودرو را در نقطهای دیگر رها کردند و با تاکسی اینترنتی خود را به فرودگاه هیترو رساندند. آنها سپس از لندن به ژنو پرواز کردند.
زراعتی پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت و حدود یک هفته بعد مرخص شد.
قرار است حکم بادئا و استانا جمعه ۱۲ تیر از سوی دادگاه اعلام شود.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند حملات شبانه روسیه به چند منطقه این کشور دستکم چهار کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت؛ یک روز پس از آن که مرگبارترین حمله امسال به کییف، پایتخت اوکراین، دهها قربانی گرفت.
در منطقه مرزی سومی، اوله هریهوروف، رییس اداره نظامی منطقه، جمعه ۱۲ تیر گفت برخورد یک پهپاد روسیه به یک خانه، دو زن، یک مرد سالمند و دختری را که کمتر از دو سال داشت، کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد.
خبرگزاری رویترز ۱۲ تیر از قول اولکساندر ویلکول، رییس شورای دفاعی کریفیی ریه، زادگاه ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گزارش داد در این شهر نیز حمله موشکی روسیه به منطقهای پرتراکم، هفت زخمی بر جا گذاشت.
قرار است جمعه در کییف، پس از کشته شدن دستکم ۳۰ نفر در حمله گسترده روسیه در پنجشنبه، عزای عمومی باشد.
این حمله، مرگبارترین حمله روسیه به پایتخت اوکراین در سال جاری بود.
روسیه در ساعات اولیه ۱۱ تیر، صدها پهپاد و دهها موشک به سوی کییف شلیک کرد.
مقامهای اوکراینی گفتند این حمله دستکم ۳۰ کشته، دهها زخمی و آسیب به حدود ۱۳۰ ساختمان بر جا گذاشت.
چندین انفجار در مرکز کییف رخ داد و صدای آن در سراسر پایتخت پیچید. هزاران نفر به پناهگاهها و ایستگاههای مترو رفتند و ستونهای بزرگ دود آسمان شهر را پوشاند.
خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد پس از بیرون کشیدن سه جسد دیگر از زیر آوار، شمار کشتهشدگان به ۳۰ نفر رسید.
تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی پایتخت، پیشتر شمار زخمیها را ۹۱ نفر اعلام کرده و هشدار داده بود آمار قربانیان ممکن است افزایش یابد.
او گفت نیروهای امدادی در یکی از مناطق شرقی کییف، در کرانه چپ رود دنیپرو، پنج جسد را پیدا کردهاند و سرنوشت هشت نفر دیگر همچنان نامشخص است.
فشار بر روسیه و انتقاد از کمبود پدافند
زلنسکی که سفر خود را به ایرلند نیمهکاره گذاشت و به اوکراین بازگشت، از محل حمله به ساختمانی ۹ طبقه بازدید کرد که نیمی از آن ویران شده.
او بخشی از این تخریبها را ناشی از تاخیر متحدان در تحویل سامانههای پدافند هوایی وعده داده شده، دانست.
زلنسکی گفت اگر شرکای اوکراین بهموقع به وعدههای خود عمل کرده بودند، «امروز میتوانستیم خانهها و جانهای بیشتری را نجات دهیم».
او تاکید کرد کییف چیزی فراتر از توافقهای قبلی نمیخواهد.
رییسجمهوری اوکراین بعدتر در پیام ویدیویی شبانه خود گفت مساله پدافند هوایی یکی از نتایج کلیدی نشست هفته آینده ناتو در ترکیه خواهد بود و بار دیگر خواستار توسعه توان پدافندی اروپا شد.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در حمله شبانه خود، ۷۴ موشک و ۴۹۶ پهپاد شلیک کرد.
یوری ایهنات، سخنگوی نیروی هوایی، گفت شمار موشکهای بالستیک بهطور غیرمعمول بالا بود و نرخ رهگیری پایین ماند.
اوکراین در ماههای اخیر با کمبود موشکهای پاتریوت روبهرو بوده است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در این «حمله گسترده» از تسلیحات دوربرد و دقیق هوایی، زمینی و دریایی و همچنین پهپادها استفاده شده و اهداف نظامی، انرژی و فرودگاهها در کییف و دیگر مناطق هدف قرار گرفتهاند.
مسکو این حملات را پاسخی به حملات پهپادی اوکراین به خاک روسیه خواند.
کییف نیز اعلام کرد شبانه یک پالایشگاه نفت را در منطقه نیژنی نووگورود روسیه هدف قرار داده است. جایی که فرماندار منطقه از کشته شدن یک نفر در حمله به یک تاسیسات صنعتی خبر داد.
عزای عمومی در کییف
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، برای ۱۲ تیر عزای عمومی اعلام کرد و گفت خسارتها در سراسر شهر ثبت شده است.
صلیب سرخ اوکراین نیز اعلام کرد انبار کمکهای بشردوستانهاش در کییف نابود شده و ۳۲۰ هزار قلم کالای امدادی از بین رفته است.
کاترینا ماترنووا، سفیر اتحادیه اروپا در اوکراین، گفت روسیه «جهنم را بر کییف فرود آورد» و محل اقامت کارکنان دیپلماتیک نیز آسیب دید، هرچند دیپلماتها آسیبی ندیدند.
در واکنش به این حملهها، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت تنها ادامه حمایت نظامی از اوکراین و افزایش فشار بر مسکو میتواند به توقف این حملات کمک کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز این حملات را محکوم کرد و سخنگوی او آن را بخشی از «الگوی مرگبار» حمله به مناطق مسکونی خواند.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به واکنشهای متفاوت نسبت به مراسم دفن علی خامنهای، از شکاف میان روایت رسمی حکومت و نگاه بخش بزرگی از جامعه سخن گفت.
او با مقایسه این وضعیت با تجربه اشغال فرانسه به دست آلمان نازی، تاکید کرد که حکومت تلاش میکند با نمایشهای رسانهای، تصویری از حمایت گسترده مردمی ارایه دهد، اما واقعیت را باید در میان مردم، نه در قاب رسانههای حکومتی، جستوجو کرد.
غیبت مجتبی خامنهای در مراسم «وداع»، تشییع جنازه و دفن علی خامنهای و اعضای کشتهشده خانواده او، با موجی از واکنشها و شوخیهای کاربران در شبکههای اجتماعی همراه شد. برخی کاربران با کنایه نوشتند مجتبی خامنهای حتی در مراسم تشییع جنازه پدرش هم حاضر نشد.
کاربری با اشاره به گزارشهایی درباره دلایل امنیتی این غیبت، نوشت: «مجتبی بهخاطر تهدیدات دشمن نمیتواند در نماز میت پدرش شرکت کند، بلکه باید مخفی بماند.»
یکی از کاربران نیز با اشاره به اظهارات یکی از نزدیکان علی خامنهای درباره احتمال غیبت مجتبی در مراسم تشییع پدرش نوشت، دو احتمال مطرح است: «یا او جان باخته است، یا جرات حضور در مراسم را ندارد.»
کاربر دیگری این غیبت را دستمایه طنز قرار داد و نوشت: «احتمال اینکه خود علی خامنهای در تشییع جنازهاش حاضر شود، از احتمال حضور مجتبی بیشتر است.» یک کاربر نیز نوشت: «منتظر آمدن مجتبی در مراسم تشییع خامنهای نباشید، چون نمیآید.»
برخی کاربران نیز با اشاره به دیده نشدن او در مراسم، نوشتند: «مجتبی خامنهای در تشییع جنازه پدرش هم پیدایش نشد؛ نه عکس، نه فیلم، نه حضور، نه پیام صوتی.»
یکی دیگر از کاربران نیز نوشت: «حکومتی که با آمریکا پشت درهای بسته در حال معامله است، به یک رهبر مقوایی نیاز دارد که طرفداران تندرو خود را ساکت کند؛ بدون اینکه مجبور باشد چیزی را ثابت کند.»
یکی از کاربران نیز نوشت: «بالاخره تا چه زمانی میخواهند مخفیاش کنند؟ اصلا بهجز آب و باران چه چیزی میتواند یک تکه مقوا را تهدید کند؟»
روزنامه اورشلیمپست گزارش داد دادستانی اورشلیم یک مرد ۲۱ ساله به نام الی لوون را به انجام فعالیتهای جاسوسی برای جمهوری اسلامی در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶ متهم کرده است.
بر اساس کیفرخواست، الی لوون آگاهانه برای دو فرد با نامهای «سینا» و «الکساندر» که به نمایندگی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت میکردند، ماموریتهایی از جمله عکاسی از ایستگاه مرکزی اتوبوس اورشلیم، یک ساختمان در محله بوخاریم و مخفی کردن یک بسته سیگار حاوی یادداشت «ماموریت انجام شد» در مرکز خرید هدار انجام داده است.
دادستانی اورشلیم اعلام کرد الی لوون در ازای انجام این ماموریتها حدود ۸۶۱ دلار و ۵۱۸ دلار بهصورت ارز دیجیتال دریافت کرده و با اتهام ارتباط با مامور خارجی و انتقال اطلاعات به نفع دشمن، روبهرو است.