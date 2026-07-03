امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، در حاشیه حضور فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مراسم دفن علی خامنهای و اعضای خانواده او گفت با ارادهای محکمتر به دشمنان اعلام میکنیم «تقاص خون علی خامنهای را خواهیم گرفت.»
احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در ویدیوی منتشرشده از مراسم دفن علی خامنهای و اعضای خانواده او در مصلی تهران در جمعه ۱۲ تیر، برخلاف حاتمی، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، احمد رادان، رییس کل انتظامی جمهوری اسلامی، ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع، و دریادار حبیبالله سیاری، رییس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی، حضور ندارد.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به واکنشهای متفاوت نسبت به مراسم دفن علی خامنهای، از شکاف میان روایت رسمی حکومت و نگاه بخش بزرگی از جامعه سخن گفت.
او با مقایسه این وضعیت با تجربه اشغال فرانسه به دست آلمان نازی، تاکید کرد که حکومت تلاش میکند با نمایشهای رسانهای، تصویری از حمایت گسترده مردمی ارایه دهد، اما واقعیت را باید در میان مردم، نه در قاب رسانههای حکومتی، جستوجو کرد.
غیبت مجتبی خامنهای در مراسم «وداع»، تشییع جنازه و دفن علی خامنهای و اعضای کشتهشده خانواده او، با موجی از واکنشها و شوخیهای کاربران در شبکههای اجتماعی همراه شد. برخی کاربران با کنایه نوشتند مجتبی خامنهای حتی در مراسم تشییع جنازه پدرش هم حاضر نشد.
کاربری با اشاره به گزارشهایی درباره دلایل امنیتی این غیبت، نوشت: «مجتبی بهخاطر تهدیدات دشمن نمیتواند در نماز میت پدرش شرکت کند، بلکه باید مخفی بماند.»
یکی از کاربران نیز با اشاره به اظهارات یکی از نزدیکان علی خامنهای درباره احتمال غیبت مجتبی در مراسم تشییع پدرش نوشت، دو احتمال مطرح است: «یا او جان باخته است، یا جرات حضور در مراسم را ندارد.»
کاربر دیگری این غیبت را دستمایه طنز قرار داد و نوشت: «احتمال اینکه خود علی خامنهای در تشییع جنازهاش حاضر شود، از احتمال حضور مجتبی بیشتر است.» یک کاربر نیز نوشت: «منتظر آمدن مجتبی در مراسم تشییع خامنهای نباشید، چون نمیآید.»
برخی کاربران نیز با اشاره به دیده نشدن او در مراسم، نوشتند: «مجتبی خامنهای در تشییع جنازه پدرش هم پیدایش نشد؛ نه عکس، نه فیلم، نه حضور، نه پیام صوتی.»
یکی دیگر از کاربران نیز نوشت: «حکومتی که با آمریکا پشت درهای بسته در حال معامله است، به یک رهبر مقوایی نیاز دارد که طرفداران تندرو خود را ساکت کند؛ بدون اینکه مجبور باشد چیزی را ثابت کند.»
یکی از کاربران نیز نوشت: «بالاخره تا چه زمانی میخواهند مخفیاش کنند؟ اصلا بهجز آب و باران چه چیزی میتواند یک تکه مقوا را تهدید کند؟»
روزنامه اورشلیمپست گزارش داد دادستانی اورشلیم یک مرد ۲۱ ساله به نام الی لوون را به انجام فعالیتهای جاسوسی برای جمهوری اسلامی در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶ متهم کرده است.
بر اساس کیفرخواست، الی لوون آگاهانه برای دو فرد با نامهای «سینا» و «الکساندر» که به نمایندگی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت میکردند، ماموریتهایی از جمله عکاسی از ایستگاه مرکزی اتوبوس اورشلیم، یک ساختمان در محله بوخاریم و مخفی کردن یک بسته سیگار حاوی یادداشت «ماموریت انجام شد» در مرکز خرید هدار انجام داده است.
دادستانی اورشلیم اعلام کرد الی لوون در ازای انجام این ماموریتها حدود ۸۶۱ دلار و ۵۱۸ دلار بهصورت ارز دیجیتال دریافت کرده و با اتهام ارتباط با مامور خارجی و انتقال اطلاعات به نفع دشمن، روبهرو است.
جلسه مقدماتی پیش از محاکمه سه شهروند ایرانی متهم به رصد خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال، در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار میشود.
این جلسه که از ساعت ۱۰:۱۵ صبح جمعه ۱۲ تیر در شعبه یک دادگاه آغاز خواهد شد، به پرونده مصطفی سپهوند ۴۰ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۵ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۶ ساله، اختصاص دارد.
جلسه امروز صرفا جنبه مقدماتی و مدیریتی دارد و دادگاه در آن وارد رسیدگی ماهوی به اتهامها نخواهد شد.
این نوع جلسات در پروندههای پیچیده، از جمله پروندههای امنیتی، تروریسم یا کلاهبرداریهای گسترده، پیش از انتخاب هیات منصفه برگزار میشود.
هدف از این جلسات رسیدگی به مسائل حقوقی، مدیریت روند محاکمه و محدود کردن موضوعات مورد اختلاف است تا از بروز تاخیر در جریان دادرسی جلوگیری شود.
این سه نفر اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و قرار است از ۱۳ مهر ۱۴۰۵ محاکمه شوند.
آنها بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳، به «انجام اقداماتی که احتمال میرود به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند»، متهم شدهاند و نخستین شهروندان ایرانی هستند که با استناد به این قانون، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
ایوت کوپر، وزیر کنونی امور خارجه بریتانیا که در زمان طرح این اتهامات وزیر کشور بود، سال گذشته به نقل از پلیس بریتانیا اعلام کرد سرویس اطلاعاتی خارجی مورد اشاره در این پرونده، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
او در آن زمان گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد. ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولتهای خارجی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد.»
جزییات اتهامهای متهمان
بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «مراقبت، شناسایی و تحقیقات متنباز» با هدف فراهم کردن زمینه ارتکاب «خشونت جدی» علیه یک فرد در بریتانیا متهم است.
تحقیقات متنباز به جمعآوری و تحلیل اطلاعات از منابع عمومی، مانند وبسایتها، شبکههای اجتماعی، پایگاههای داده و اسناد در دسترس همگان گفته میشود.
جوادیمنش و قلعهعلیخانی نوری نیز متهم هستند که با انجام «مراقبت و شناسایی»، زمینه را فراهم کردهاند که «دیگران مرتکب اعمالی از جمله خشونت جدی علیه یک فرد در بریتانیا شوند».
در کیفرخواست آمده است فعالیتهای منتسب به این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ انجام گرفته و خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال اهداف احتمالی آنها بودهاند.
وکلای مدافع متهمان مهرماه ۱۴۰۴ گفتند موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
وضعیت اقامتی متهمان
هر سه متهم این پرونده پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، اجازه اقامت موقت دریافت کردهاند.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، سپهوند در سال ۲۰۱۶ با مخفی شدن در یک کامیون وارد بریتانیا شد و پس از آن درخواست پناهندگی داد.
جوادیمنش نیز در سال ۲۰۱۹ با قایق وارد بریتانیا شد و با استناد به دلایل مذهبی، تقاضای پناهندگی کرد.
درخواست پناهندگی قلعهعلیخانی نوری در سال ۲۰۲۴ رد شد و پرونده او در زمان بازداشت، در مرحله تجدیدنظر قرار داشت.
تیم ملی فوتبال کرواسی با شکست ۲ بر یک مقابل پرتغال در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی در تورنتو، وداعی تلخ و دراماتیک با این رقابتها داشت.
در دقیقه ۱۳+۹۰، یوشکو گواردیول موفق شد گل تساوی کرواسی را به ثمر برساند و تیمش را غرق در شادی کند، اما این خوشحالی با دخالت کمکداور ویدیویی (VAR) دیری نپایید.
اسپن اسکاس، داور نروژی مسابقه، پس از بازبینی صحنه، گل را به دلیل آفساید ماریو پاشالیچ، پاسدهنده گل، مردود اعلام کرد.
نکته شگفتانگیز این بود که سنسور هوشمند تعبیهشده داخل توپ نشان داد توپ در مسیر خود برخوردی بسیار جزئی با موهای ایگور ماتانوویچ داشته است. همین تماس میکروسکوپی باعث شد پاشالیچ در موقعیت آفساید قرار بگیرد.
ماتانوویچ نیز پس از بازی تایید کرد که برخورد خفیف توپ با موهایش را حس کرده بود؛ اتفاقی که در نهایت، تکنولوژی را به عامل حذف کرواسی تبدیل کرد.