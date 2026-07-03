این جلسه که از ساعت ۱۰:۱۵ صبح جمعه ۱۲ تیر در شعبه یک دادگاه آغاز خواهد شد، به پرونده مصطفی سپهوند ۴۰ ساله، فرهاد جوادی‌منش ۴۵ ساله و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری ۵۶ ساله، اختصاص دارد.

جلسه امروز صرفا جنبه مقدماتی و مدیریتی دارد و دادگاه در آن وارد رسیدگی ماهوی به اتهام‌ها نخواهد شد.

این نوع جلسات در پرونده‌های پیچیده، از جمله پرونده‌های امنیتی، تروریسم یا کلاهبرداری‌های گسترده، پیش از انتخاب هیات منصفه برگزار می‌شود.

هدف از این جلسات رسیدگی به مسائل حقوقی، مدیریت روند محاکمه و محدود کردن موضوعات مورد اختلاف است تا از بروز تاخیر در جریان دادرسی جلوگیری شود.

این سه نفر اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و قرار است از ۱۳ مهر ۱۴۰۵ محاکمه شوند.

آن‌ها بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳، به «انجام اقداماتی که احتمال می‌رود به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند»، متهم شده‌اند و نخستین شهروندان ایرانی هستند که با استناد به این قانون، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

ایوت کوپر، وزیر کنونی امور خارجه بریتانیا که در زمان طرح این اتهامات وزیر کشور بود، سال گذشته به نقل از پلیس بریتانیا اعلام کرد سرویس اطلاعاتی خارجی مورد اشاره در این پرونده، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.

او در آن زمان گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد. ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولت‌های خارجی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد.»

جزییات اتهام‌های متهمان

بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «مراقبت، شناسایی و تحقیقات متن‌باز» با هدف فراهم کردن زمینه ارتکاب «خشونت جدی» علیه یک فرد در بریتانیا متهم است.

تحقیقات متن‌باز به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات از منابع عمومی، مانند وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های داده و اسناد در دسترس همگان گفته می‌شود.

جوادی‌منش و قلعه‌علی‌خانی نوری نیز متهم هستند که با انجام «مراقبت و شناسایی»، زمینه را فراهم کرده‌اند که «دیگران مرتکب اعمالی از جمله خشونت جدی علیه یک فرد در بریتانیا شوند».

در کیفرخواست آمده است فعالیت‌های منتسب به این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ انجام گرفته و خبرنگاران شبکه ایران‌اینترنشنال اهداف احتمالی آنها بوده‌اند.

وکلای مدافع متهمان مهرماه ۱۴۰۴ گفتند موکلان آن‌ها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بی‌گناهی» خواهند کرد.

وضعیت اقامتی متهمان

هر سه متهم این پرونده پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، اجازه اقامت موقت دریافت کرده‌اند.

بر پایه اطلاعات منتشرشده، سپهوند در سال ۲۰۱۶ با مخفی شدن در یک کامیون وارد بریتانیا شد و پس از آن درخواست پناهندگی داد.

جوادی‌منش نیز در سال ۲۰۱۹ با قایق وارد بریتانیا شد و با استناد به دلایل مذهبی، تقاضای پناهندگی کرد.

درخواست پناهندگی قلعه‌علی‌خانی نوری در سال ۲۰۲۴ رد شد و پرونده او در زمان بازداشت، در مرحله تجدیدنظر قرار داشت.