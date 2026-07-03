به گزارش خبرگزاری ایسنا، او علت این مرگ‌ومیرها را وجود «ناخالصی‌ها و ترکیبات خطرناک موجود در مواد مخدر و روان‌گردان‌های غیرمجاز» عنوان کرد و گفت اطلاع‌رسانی دقیق در این خصوص می‌تواند نقش مهمی در کاهش این تلفات داشته باشد.

یاوری با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی در حوزه پیشگیری افزود پیام‌های آموزشی باید «متناسب با فرهنگ بومی» و به شیوه‌ای قابل فهم و اثرگذار برای مخاطبان طراحی شوند.

بحران ناخالصی‌های مرگبار در مواد مخدر چالشی دیرینه در ایران به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته، مسئولان و کارشناسان بارها درباره خطرات مرگبار این پدیده و آمار تکان‌دهنده قربانیان آن هشدار داده‌اند.

ششم تیر، سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، از گسترش سریع مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌های جدید در ایران خبر داد و اعلام کرد شمار افراد دارای اعتیاد در کشور به حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.

او عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و اختلالات روانی، سود کلان قاچاقچیان و همچنین نقش «بیگانگان» در ورود مواد مخدر را از مهم‌ترین عوامل گسترش اعتیاد در ایران دانست.

تاکید بر ضرورت پیشگیری

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد اعلام کرد افزایش آگاهی عمومی، اطلاع‌رسانی شفاف درباره پیامدهای مصرف و جلب مشارکت اجتماعی، از مهم‌ترین عوامل موفقیت در کاهش گرایش به مواد مخدر هستند.

یاوری گفت تولید محتوای آموزشی باید متناسب با ویژگی‌ها، نیازها و شرایط هر گروه سنی انجام شود و استفاده از یک الگوی واحد برای همه مخاطبان کارآمد نیست.

او افزود برای مقطع مهدکودک، ابزارهایی مانند شعر، قصه و کتاب داستان اثربخشی بیشتری دارند، اما برای دانش‌آموزان مقاطع بالاتر باید از بازی‌های آموزشی، محتوای تعاملی و به‌ویژه ظرفیت فضای مجازی بهره گرفت، زیرا شمار زیادی از نوجوانان و جوانان در این فضا فعالیت می‌کنند.

طی هفته‌های اخیر، چالش‌های حوزه اعتیاد در کشور به‌ویژه در بخش درمان معتادان، موجی از نگرانی را برانگیخته و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشته است.

۱۴ خرداد، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش داد کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرف‌کنندگان مواد مخدر را با اختلال روبه‌رو کرده و به نگرانی‌ها درباره روی آوردن آن‌ها به مواد خطرناک‌تر و تشدید آسیب‌های اجتماعی دامن زده است.

سعید صفاتیان، درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد، ۳۱ خرداد اعلام کرد قیمت انواع مواد مخدر از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

او همچنین از کمبود شدید شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد و افزایش چشمگیر قیمت آن در بازار آزاد خبر داد و گفت این وضعیت روند درمان بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.