ارتش اسرائیل از حمله به حدود ۱۰ موضع حزبالله و یک کامیون حامل سلاح در جنوب لبنان خبر داد
ارتش اسرائیل در اطلاعیهای اعلام کرد پنجشنبه، در واکنش به «نقض مداوم توافق» از سوی حزبالله و حملات علیه نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی، حدود ۱۰ موضع زیرساختی حزبالله را در مناطق بنت جبیل، بیتیاحون، کونین و براشیت در جنوب لبنان هدف حملات دقیق قرار داد.
بر اساس این اطلاعیه، این مواضع برای پیشبرد حملات علیه نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه امنیتی استفاده میشدند.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد بامداد جمعه، نیروهایش یک گروه از اعضای حزبالله را که با یک کامیون در نزدیکی منطقه امنیتی در جنوب لبنان در حال انتقال سلاح بودند، شناسایی کردند و برای رفع تهدید، کامیون را هدف قرار دادند.
به گفته ارتش اسرائیل، پس از این حمله انفجارهای ثانویه مشاهده شد که نشاندهنده وجود سلاح در داخل کامیون بود. این نهاد تاکید کرد به عملیات برای رفع هرگونه تهدید علیه نیروهای خود و شهروندان اسرائیلی ادامه خواهد داد.