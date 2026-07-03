قالیباف: اجازه هیچگونه دخالت در تنگه هرمز را به آمریکا نخواهیم داد
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در دیدار هه وی، نایبرییس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنهای و اعضای خانواده او در تهران گفت: «جمهوری اسلامی اجازه هیچگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد.»
قالیباف افزود اسرائیلیها بدون تردید به دنبال برهم زدن تفاهمنامه ما با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد.
محمدباقر قالیباف همچنین گفت: «ارتقای روابط جمهوری اسلامی و چین در کاهش تنشها در جهان موثر خواهد بود.»