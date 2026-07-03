به نوشته سی‌بی‌سی، پلیس کانادا اعلام کرد مظفری ۵۷ ساله، بنیان‌گذار و سرمربی باشگاه والیبال «توپ و تور» در شمال ونکوور، با سه فقره اتهام «مداخله جنسی با فرد زیر ۱۶ سال»، دو فقره اتهام «لمس یک فرد کم‌سن‌وسال با انگیزه جنسی» و پنج فقره اتهام «تجاوز یا تعرض جنسی» روبه‌رو شده است.

به گفته پلیس، این اتهام‌ها بین ژانویه ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۲۴ در شمال ونکوور رخ داده است. چهار نفر از پنج شاکی این پرونده، در زمان وقوع این اتهام‌ها، زیر ۱۸ سال سن داشتند.

مظفری پس از مهاجرت به کانادا، باشگاه «توپ و تور» را در شمال ونکوور تاسیس کرد.

او با قید وثیقه و با شروطی آزاد شده است؛ از جمله این‌که حق مربیگری در هیچ رشته ورزشی را ندارد، نباید در جایگاه‌های نظارتی یا مورد اعتماد برای افراد زیر ۱۸ سال قرار گیرد و باید مدارک سفر خود را تحویل دهد.