مدیر پیشین پرونده ایران در شورای امنیت ملی آمریکا: بازگشت به شرایط برجام دیگر ممکن نیست
نیت سوانسون، مدیر پیشین پرونده ایران در شورای امنیت ملی آمریکا، در گفتوگو با نشریه «مادر جونز» گفت بازگشت به شرایط برجام دیگر امکانپذیر نیست، زیرا برنامه هستهای ایران طی سالهای گذشته بهطور اساسی پیشرفت کرده و حتی در صورت پذیرش همه خواستههای واشینگتن، زمان لازم برای دستیابی احتمالی تهران به سلاح هستهای بسیار کوتاهتر از دوران اجرای برجام خواهد بود.
سوانسون معتقد است [حکومت] ایران اکنون به دانش و فناوری پیشرفتهتری در زمینه غنیسازی دست یافته و سانتریفیوژهایی در اختیار دارد که چندین برابر کارآمدتر از نسلهای قبلی هستند؛ پیشرفتی که به گفته او قابل بازگشت نیست. او همچنین گفت فرصت احیای برجام در سال ۲۰۲۱ وجود داشت، اما تعلل دولت بایدن، محاسبات سیاسی جمهوری اسلامی، جنگ اوکراین، اعتراضهای داخلی ایران و ادامه پیشرفت برنامه هستهای، آن فرصت را از بین برد. به گفته او، بیاعتمادی میان تهران و واشینگتن نیز اکنون به بالاترین سطح خود رسیده و همین مساله دستیابی به یک توافق جامع را بیش از گذشته دشوار کرده است.
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