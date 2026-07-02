لامین یامال پیش از دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی، در مجموع تنها ۱۴۰ دقیقه در سه بازی اسپانیا در جام جهانی به میدان رفته بود.

وینگر راست اسپانیا در نخستین بازی تیمش که با کیپ‌ورد بود، به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، اما پس از آن در دو مسابقه بعدی برابر عربستان سعودی و اروگوئه از ابتدا به میدان رفت.

همچنین دقایق حضور یامال نیز به‌تدریج افزایش یافت؛ او در نخستین بازی ۱۹ دقیقه، در نخستین حضورش در ترکیب اصلی ۴۵ دقیقه و در سومین دیدار مرحله گروهی ۷۶ دقیقه بازی کرد.

اما نمایش او مقابل اتریش بدون تردید چشمگیرترین و تاثیرگذارترین عملکردش در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

مهارت، دریبل‌زنی و بازی مستقیم یامال واقعا ترسناک است. او با تحرک دائمی و توانایی فنی خیره‌کننده، به کابوسی برای مدافعان تبدیل شده است؛ کافی است از کنراد لایمر درباره بازی امروز بپرسید.

البته اگر همه‌چیز مطابق انتظار پیش می‌رفت، اسپانیا احتمالا نیازی نداشت که یامال تمام ۹۰ دقیقه برابر اتریش در زمین بماند. با این حال، از نظر آمادگی جسمانی، این بازیکن ۱۸ ساله نشان داده بود که در صورت نیاز می‌تواند از ابتدا به میدان برود و یک مسابقه کامل را بازی کند.

یامال در حالی که تنها ۱۸ سال دارد، از همین حالا یکی از مهم‌ترین بازیکنان تیم ملی اسپانیا به شمار می‌رود و اگر این تیم قرار باشد اواخر این ماه جام قهرمانی را بالای سر ببرد، او می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در این موفقیت داشته باشد.