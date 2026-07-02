بیت‌اللهی پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت چاه‌های عمیق به‌طور معمول توان استخراج آب بیشتری دارند.

به گفته او، بخشی از این چاه‌ها در سازندهای سخت حفر شده‌اند و آب‌های سازندی جاری در مسیر درزها و شکاف‌های عمیق را استخراج می‌کنند و گروهی دیگر نیز در آبرفت‌های با ضخامت زیاد حفر شده‌اند و آب موجود در افق‌های بسیار عمیق‌تر را به سطح زمین منتقل می‌کنند.

بیت‌اللهی افزود تمایل به برداشت آب از لایه‌های عمیق‌تر از ۳۰۰ متر در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که روزنامه شرق هشتم تیرماه، با استناد به تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نوشت پدیده فرونشست زمین در ایران به مرحله‌ای بحرانی رسیده و ادامه این روند می‌تواند خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر به بار آورد.

بر اساس این گزارش، حدود ۱۸۵ هزار کیلومتر مربع، معادل نزدیک به ۱۱ درصد از مساحت ایران، با فرونشست زمین مواجه است. حدود ۳۹ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۴۹ درصد جمعیت کشور، در این مناطق زندگی می‌کنند و در معرض پیامدهای این بحران قرار دارند.

شرق همچنین نوشت بیش از ۳۸۰ شهر و ۹ هزار و ۲۰۰ روستا در مناطق درگیر با فرونشست یا در مسیر گسترش آن قرار دارند.

به گفته بیت‌اللهی، از یک‌هزار و ۴۵۰ حلقه چاه با عمق بیش از ۳۰۰ متر در کشور، استان فارس با ۹۱۸ حلقه و تخلیه سالانه تجمعی حدود ۱۷۷ میلیون مترمکعب آب، بیشترین تعداد این چاه‌ها و بالاترین میزان برداشت را به خود اختصاص داده است.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود پس از فارس، گلستان با ۱۸۵ حلقه چاه و تخلیه سالانه حدود ۳۲ میلیون مترمکعب، کرمان با ۱۱۳ حلقه و تخلیه سالانه حدود ۳۴ میلیون مترمکعب و آذربایجان شرقی با ۷۵ حلقه و برداشت سالانه حدود ۲۹ میلیون مترمکعب، قرار دارند.

او گفت اصفهان نیز با ۶۱ حلقه چاه عمیق‌تر از ۳۰۰ متر و تخلیه سالانه حدود ۱۱ میلیون مترمکعب آب، در میان استان‌هایی است که بیشترین تعداد و میزان برداشت از این چاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

بیت‌اللهی تاکید کرد توسعه چاه‌های بسیار عمیق و برداشت گسترده از آبخوان‌ها، فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده و در تشدید فرونشست زمین در بسیاری از دشت‌های کشور نقش مهمی داشته است.

او افزود در بروز و گسترش فرونشست زمین، حجم برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی از تعداد یا حتی عمق چاه‌ها مهم‌تر است و حجم سالانه آب استخراج‌شده از چاه‌ها در توسعه فرونشست زمین در ایران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

بیت‌اللهی همچنین گفت بررسی نقشه چاه‌های آبی که سالانه بیش از یک میلیون مترمکعب آب برداشت می‌کنند، نشان می‌دهد این چاه‌ها در گسترش فرونشست زمین در جنوب و جنوب‌غرب تهران، جنوب کرج و جنوب قزوین نقش کلیدی دارند.

او افزود پراکندگی گسترده چاه‌های با حجم برداشت بالای آب با پهنه‌های فرونشست زمین همخوانی قابل توجهی دارد. موضوعی که به‌ویژه در استان‌های خراسان رضوی، کرمان، فارس، اصفهان و همدان، به‌وضوح مشاهده می‌شود.

بیت‌اللهی در پایان گفت تطابق مکانی چاه‌هایی که سالانه بیش از یک میلیون مترمکعب آب برداشت می‌کنند با پهنه‌های فرونشست، بیانگر ارتباط مستقیم میان حجم برداشت آب‌های زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین در کشور است.

خبرگزاری ایسنا ۲۶ خرداد گزارش داد تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز جمعیتی کشور، به‌دلیل کاهش چشمگیر بارش‌ها، محدودیت منابع آب تجدیدپذیر و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، با چالش جدی تامین آب روبه‌روست.

۲۱ اردیبهشت نیز عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، گفت حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران با مشکل کم‌آبی روبه‌رو هستند و تهران در صدر استان‌های کم‌بارش کشور قرار دارد و ششمین سال خشکسالی را تجربه می‌کند.

ادامه برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، در کنار ناتوانی در مدیریت پایدار آب، نفوذ مافیای آب و غلبه منافع گروه‌های ذی‌نفع بر سیاست‌گذاری‌های محیط‌ زیستی، نشان می‌دهد بحران فرونشست در ایران به نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختاری در حکمرانی آب و محیط‌ زیست تبدیل شده است.