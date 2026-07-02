کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به نشست امنیتی کشورهای منطقه به رهبری سنتکام در بحرین، اعلام کرد تنگه هرمز «زیر فرمان ایران تعریف می‌شود، نه سنتکام» و افزود این نشست نظامی نمی‌تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت ایجاد کند.

غریب‌آبادی در پیامی نوشت امنیت منطقه با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و پذیرش واقعیت‌های جدید ژیوپلیتیک تامین می‌شود، نه زیر چتر نظامی آمریکا.

برد کوپر، فرمانده سنتکام، در این نشست گفته بود: «ما همچنان دوشادوش شرکای منطقه‌ای خود ایستاده‌ایم. این گفت‌وگوها بر تعهد مشترک ما به امنیت و ثبات منطقه‌ای تاکید داشت.»