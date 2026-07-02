تصاویر ماهوارهای جدید از نطنز، فردو و اصفهان از استقرار خودروهای پشتیبانی، ایجاد موانع در ورودی برخی تونلهای زیرزمینی و تغییرات دفاعی در اطراف این مراکز خبر میدهد؛ تحولاتی که همزمان با افزایش تنشهای لفظی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل منتشر شده است.
به نوشته وبسایت خبری جوئیشفید (JFeed) تصاویر ماهوارهای تازه با وضوح بالا که از سوی شبکههای بینالمللی پایش منتشر شدهاند، از تحرکات جدید در برخی از تاسیسات هستهای ایران، از جمله نطنز، فردو و اصفهان، خبر میدهند. این تصاویر، به گفته تحلیلگران، نشانههایی از فعالیتهای لجستیکی و تغییرات دفاعی در اطراف تونلهای زیرزمینی این مراکز را نشان میدهند.
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کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به نشست امنیتی کشورهای منطقه به رهبری سنتکام در بحرین، اعلام کرد تنگه هرمز «زیر فرمان ایران تعریف میشود، نه سنتکام» و افزود این نشست نظامی نمیتواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت ایجاد کند.
غریبآبادی در پیامی نوشت امنیت منطقه با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و پذیرش واقعیتهای جدید ژیوپلیتیک تامین میشود، نه زیر چتر نظامی آمریکا.
برد کوپر، فرمانده سنتکام، در این نشست گفته بود: «ما همچنان دوشادوش شرکای منطقهای خود ایستادهایم. این گفتوگوها بر تعهد مشترک ما به امنیت و ثبات منطقهای تاکید داشت.»
به گزارش رسانهها و اندیشکدههای بینالمللی، بحران تنگه هرمز فرصتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی تازهای برای چین ایجاد کرده است. همزمان، پکن نگران است مذاکرات تهران و واشینگتن بر نفوذ بلندمدت این کشور در خاورمیانه تاثیر بگذارد.
گفتوگو با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
قطر اعلام کرد گفتوگوهای غیرمستقیم میان مذاکرهکنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه، از طریق میانجیها، درباره موضوعات مرتبط با تفاهمنامه با «پیشرفت مثبت» همراه بوده است. بر اساس این اعلام، دو طرف توافق کردهاند گفتوگوها را پس از تشییعجنازه علی خامنهای از سر بگیرند.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، نیز گفت گفتوگوها در دوحه «بهخوبی پیش میرود» و مذاکرات درباره موضوع هستهای بهزودی آغاز خواهد شد.
همزمان، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هشدار داد تهران در صورت هرگونه حمله اسرائیل «فورا پاسخی قدرتمند» خواهد داد و بار دیگر از آمریکا خواست متحد خود را مهار کند. او این هشدار را پس از آن مطرح کرد که یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، «برای کشتن هدفگذاری شده است.»
در تحولی دیگر، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد پس از فرود اضطراری یک بالگرد در دریای عرب، عملیات جستوجو برای یافتن یکی از اعضای مفقودشده خدمه را آغاز کرده است.
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نیویورکتایمز به نقل از دو دستیار نخستوزیر عراق گزارش داد که آمریکا، چند ماه پس از آنکه برای تحت فشار قرار دادن بغداد به منظور فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی، ارسال هوایی دلار به عراق را متوقف کرده بود، بار دیگر ارسال این محمولهها را از سر گرفته است.
حیدر العبودی، سخنگوی علی الزیدی، نخستوزیر عراق، گفت: «ارسال محمولههای دلار به عراق از سر گرفته شده است.» او افزود: «این مشکل برطرف شده است.»
طبق این گزارش، همکاریهای امنیتی آمریکا و تامین مالی نیروهای امنیتی عراق همچنان در حالت تعلیق است.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، گزارشها درباره موافقت تهران با دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان را رد کرد و گفت بازرسان آژانس حق بازرسی از سایتهای هستهای بمبارانشده توسط آمریکا را ندارند.
قالیباف در گفتوگو با صداوسیمای حکومت ایران، گزارشها درباره موافقت تهران با دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای فردو، نطنز و اصفهان را رد کرد و آنها را «کذب» خواند.
او گفت: «بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی حق بازرسی از سایتهای هستهای که توسط آمریکا بمباران شدهاند را ندارند.» قالیباف همچنین افزود: «در حال حاضر بازرسان تنها به دو محل دسترسی دارند؛ نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تهران.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز جمعه در نشست خبری خود در ژاپن گفته بود: «توافقی وجود دارد و برای اجرای آن، آژانس باید دسترسی داشته باشد و بازرسی انجام دهد.» او در عین حال مشخص نکرد که منظورش کدام تاسیسات هستهای است.
موضوع دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای ایران در روزهای اخیر به یکی از مهمترین محورهای اختلاف در مذاکرات تبدیل شده و تهران و آژانس بهصورت علنی دیدگاههای متفاوت خود را درباره دامنه این بازرسیها مطرح کردهاند.
در همین زمینه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۱۰ تیر گفته بود که روند خلع سلاح هستهای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشستهای اخیر دو طرف در قطر نیز بهخوبی برگزار شده است.
این موضعگیری قالیباف ساعاتی پس از آن خبرساز شد که پخش گفتوگوی ضبطشده او از شبکه خبر صداوسیما بهطور ناگهانی متوقف شد؛ اقدامی که واکنش گسترده رسانههای داخلی و گمانهزنیها درباره اختلافات درون حاکمیت بر سر روند مذاکرات با آمریکا را به دنبال داشت.
مرکز رسانه مجلس در اطلاعیهای اعلام کرد این مصاحبه حدود دو ساعت پیش از زمان پخش در اختیار صداوسیما قرار گرفته بود و اگر قرار بود بخشی از آن حذف شود، باید با مجلس هماهنگی انجام میشد. به گفته این مرکز، یکی از مهمترین بخشهای حذفشده، پاسخ قالیباف به «ادعای کذب» درباره بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای ایران بود. همچنین بخشهایی درباره پیگیری آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی در تفاهمنامه، پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ و پیام اخیر مجتبی خامنهای نیز پخش نشد.
رسانههای داخلی این اقدام را نشانه تشدید اختلافات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی توصیف کردند. پایگاه انتخاب توقف پخش این مصاحبه را «بدعتی جدید» خواند و نوشت برنامه زمانی قطع شد که قالیباف درباره توافق دولت ابراهیم رئیسی با آمریکا برای انتقال شش میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران از کره جنوبی به قطر سخن میگفت. تابناک نیز گزارش داد مصاحبه در بخشی متوقف شد که قالیباف درباره استفاده از این منابع برای خرید غلات و گندم توضیح میداد.
همزمان، فرارو این اقدام را نشانه «انحصارگرایی جناحی» در صداوسیما دانست و نوشت این سازمان اکنون حتی تحمل روایت رسمی رییس مجلس را نیز ندارد. در مقابل، خبرگزاری فارس به نقل از صداوسیما اعلام کرد بخش دوم این گفتوگو قرار است شامگاه چهارشنبه پخش شود.