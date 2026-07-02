یوروپل، آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون، پنجشنبه ۱۱ تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد عاملان این جرائم معمولا جزییات اقدامات خود را در پلتفرم‌های اینترنتی و گروه‌های گفت‌وگو به اشتراک می‌گذارند.

بر اساس این بیانیه، قربانیان این حملات تقریبا همواره زنان هستند و این سوءاستفاده‌ها گاه در دوره‌ای طولانی، حتی برای سال‌ها، ادامه می‌یابد. مرتکبان جرائم نیز اغلب افرادی هستند که از موقعیت شغلی یا اعتماد قربانیان سوءاستفاده می‌کنند.

یوروپل افزود کشورهای مشارکت‌کننده در «پروژه مدوسا» تاکنون پرونده‌هایی را مورد بررسی قرار داده‌اند که به بازداشت ۵۷ نفر و حمایت از ۱۵۸ قربانی انجامیده است. همچنین از زمان آغاز این پروژه، ۱۱۳ پرونده تحقیقاتی جدید گشوده شده است.

«پروژه مدوسا» که در بهار ۲۰۲۶ آغاز شد، تلاشی مشترک برای مختل کردن و از بین بردن شبکه‌های آنلاینی است که در ارتکاب جرائم جنسی با استفاده از مواد بیهوش‌کننده یا ناتوان‌ساز نقش دارند.

این پروژه همچنین با هدف تقویت همکاری‌های فرامرزی در زمینه تحقیق و پیگرد قضایی این جرائم اجرا می‌شود.

رهبری این پروژه بر عهده آلمان و بریتانیا است و کشورهای برزیل، کانادا، فرانسه، مجارستان، هلند، اسپانیا، آمریکا و همچنین پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) در آن مشارکت دارند.

روزنامه اشپیگل ۱۱ تیر در ارتباط با این پرونده‌ها گزارش داد ده‌ها نفر متهم‌ هستند که پس از بیهوش کردن و آزار جنسی شریکان عاطفی خود، از این اعمال فیلم‌برداری کرده، ویدیوها را در اینترنت به اشتراک گذاشته و درباره شیوه ارتکاب این جرائم با یکدیگر به تبادل نظرات و تجربیات پرداخته‌اند.

اشپیگل افزود این پرونده‌ها شباهت زیادی به پرونده تجاوز سازمان‌یافته به ژیزل پلیکو، زن فرانسوی، دارند.

پرونده پلیکو زمانی در کانون توجه قرار گرفت که تحقیقات قضایی نشان داد همسر او سال‌ها با خوراندن داروی بیهوشی، امکان تجاوز ده‌ها مرد به او را فراهم آورده و از این جرائم فیلم تهیه کرده است.

نقش فضای آنلاین در عادی‌سازی رفتارهای مجرمانه

یوروپل در ادامه بیانیه خود اعلام کرد عاملان این جرائم در شبکه‌های آنلاین، قربانیان را شی‌انگاری کرده و از پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده، پلتفرم‌های اینترنتی و گروه‌های گفت‌وگوی بسته برای تبادل تجربه، عادی‌سازی رفتارهای مجرمانه، هماهنگی برای ارتکاب جرم و خریدوفروش غیرقانونی داروها و مواد مخدر استفاده می‌کنند.

بر پایه این بیانیه، مستندات موجود نشان‌دهنده برنامه‌ریزی‌های دقیق، تشویق به رفتارهای آسیب‌زا و اشتراک‌گذاری محتوا در این فضا است؛ امری که اثبات می‌کند این جرائم نه اتفاقاتی پراکنده، بلکه بخشی از یک الگوی گسترده، سازمان‌یافته و زنجیره‌ای هستند.

علاوه بر اتهام‌های تجاوز و تعرض جنسی، تحقیقات درباره وارد کردن آسیب جسمی شدید و اقدام به قتل نیز در جریان است.

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تازه‌ترین عملیات «پروژه مدوسا»

در فاصله اول تا سوم تیر، ۲۹ بازپرس در مقر آژانس ملی مبارزه با جرم بریتانیا در لندن گرد هم آمدند و در چارچوب «پروژه مدوسا»، اطلاعات خود را به اشتراک گذاشتند. آنها با همکاری مشترک به شناسایی عاملان، قربانیان، گروه‌های زن‌ستیز و سرنخ‌های تازه برای ادامه تحقیقات پرداختند.

نیروهای مجری قانون از هفت کشور، به رهبری آلمان و بریتانیا و با پشتیبانی یوروپل، در تازه‌ترین عملیات «پروژه مدوسا»، ۱۵۶ قربانی و مظنون را در ارتباط با پرونده‌های آزار جنسی با استفاده از مواد بیهوش‌کننده یا ناتوان‌کننده شناسایی کردند.

این عملیات عمدتا بر پرونده‌هایی متمرکز بود که جرائم آنها در بستر روابط عاطفی رخ داده و با فعالیت گروه‌های زن‌ستیز در فضای آنلاین ارتباط داشته‌اند.

بر اساس اعلام یوروپل، این عملیات همچنین به کشف ۲۷۴ سرنخ جدید برای تحقیقات و شناسایی چهار گروه آنلاین با محتوای زن‌ستیزانه منجر شد.

نیروهای پلیس فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، برزیل، بریتانیا و آمریکا در این عملیات مشارکت داشتند و تحقیقات درباره این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.

یوروپل اعلام کرد با ارائه پشتیبانی مالی، تحلیل اطلاعات و تطبیق هم‌زمان داده‌ها، نقش محوری در اجرای این عملیات ایفا کرده است.

این نهاد همچنین با ارائه اطلاعات متن‌باز به کشورهای مشارکت‌کننده کمک کرد تا تحقیقات خود را بر پایه تازه‌ترین داده‌های عملیاتی پیش ببرند.