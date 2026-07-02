سفیر آمریکا در سازمان ملل: حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای بیطرف، دفاع از خود نیست
مایک والتز، سفیر آمریکا در شورای امنیت گفت بستن آبراههای بینالمللی و حمله به کشتیهای تجاری «دفاع مشروع» نیست.
او جمهوری اسلامی را به حمله به کشتیهای کشورهای بیطرف و تلاش برای «باجگیری جهانی» از طریق مختل کردن تجارت و افزایش بهای انرژی متهم کرد و خواستار پاسخگو شدن تهران شد.
در چارچوب «پروژه مدوسا»، ابتکار مشترک چند کشور برای مقابله با شبکههای آنلاین دخیل در جرائم جنسی، تاکنون ۵۷ نفر بازداشت شده و ۱۵۸ قربانی تحت حمایت قرار گرفتهاند.
یوروپل، آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون، پنجشنبه ۱۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد عاملان این جرائم معمولا جزییات اقدامات خود را در پلتفرمهای اینترنتی و گروههای گفتوگو به اشتراک میگذارند.
بر اساس این بیانیه، قربانیان این حملات تقریبا همواره زنان هستند و این سوءاستفادهها گاه در دورهای طولانی، حتی برای سالها، ادامه مییابد. مرتکبان جرائم نیز اغلب افرادی هستند که از موقعیت شغلی یا اعتماد قربانیان سوءاستفاده میکنند.
یوروپل افزود کشورهای مشارکتکننده در «پروژه مدوسا» تاکنون پروندههایی را مورد بررسی قرار دادهاند که به بازداشت ۵۷ نفر و حمایت از ۱۵۸ قربانی انجامیده است. همچنین از زمان آغاز این پروژه، ۱۱۳ پرونده تحقیقاتی جدید گشوده شده است.
«پروژه مدوسا» که در بهار ۲۰۲۶ آغاز شد، تلاشی مشترک برای مختل کردن و از بین بردن شبکههای آنلاینی است که در ارتکاب جرائم جنسی با استفاده از مواد بیهوشکننده یا ناتوانساز نقش دارند.
این پروژه همچنین با هدف تقویت همکاریهای فرامرزی در زمینه تحقیق و پیگرد قضایی این جرائم اجرا میشود.
رهبری این پروژه بر عهده آلمان و بریتانیا است و کشورهای برزیل، کانادا، فرانسه، مجارستان، هلند، اسپانیا، آمریکا و همچنین پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) در آن مشارکت دارند.
روزنامه اشپیگل ۱۱ تیر در ارتباط با این پروندهها گزارش داد دهها نفر متهم هستند که پس از بیهوش کردن و آزار جنسی شریکان عاطفی خود، از این اعمال فیلمبرداری کرده، ویدیوها را در اینترنت به اشتراک گذاشته و درباره شیوه ارتکاب این جرائم با یکدیگر به تبادل نظرات و تجربیات پرداختهاند.
اشپیگل افزود این پروندهها شباهت زیادی به پرونده تجاوز سازمانیافته به ژیزل پلیکو، زن فرانسوی، دارند.
پرونده پلیکو زمانی در کانون توجه قرار گرفت که تحقیقات قضایی نشان داد همسر او سالها با خوراندن داروی بیهوشی، امکان تجاوز دهها مرد به او را فراهم آورده و از این جرائم فیلم تهیه کرده است.
نقش فضای آنلاین در عادیسازی رفتارهای مجرمانه
یوروپل در ادامه بیانیه خود اعلام کرد عاملان این جرائم در شبکههای آنلاین، قربانیان را شیانگاری کرده و از پیامرسانهای رمزگذاریشده، پلتفرمهای اینترنتی و گروههای گفتوگوی بسته برای تبادل تجربه، عادیسازی رفتارهای مجرمانه، هماهنگی برای ارتکاب جرم و خریدوفروش غیرقانونی داروها و مواد مخدر استفاده میکنند.
بر پایه این بیانیه، مستندات موجود نشاندهنده برنامهریزیهای دقیق، تشویق به رفتارهای آسیبزا و اشتراکگذاری محتوا در این فضا است؛ امری که اثبات میکند این جرائم نه اتفاقاتی پراکنده، بلکه بخشی از یک الگوی گسترده، سازمانیافته و زنجیرهای هستند.
علاوه بر اتهامهای تجاوز و تعرض جنسی، تحقیقات درباره وارد کردن آسیب جسمی شدید و اقدام به قتل نیز در جریان است.
تازهترین عملیات «پروژه مدوسا»
در فاصله اول تا سوم تیر، ۲۹ بازپرس در مقر آژانس ملی مبارزه با جرم بریتانیا در لندن گرد هم آمدند و در چارچوب «پروژه مدوسا»، اطلاعات خود را به اشتراک گذاشتند. آنها با همکاری مشترک به شناسایی عاملان، قربانیان، گروههای زنستیز و سرنخهای تازه برای ادامه تحقیقات پرداختند.
نیروهای مجری قانون از هفت کشور، به رهبری آلمان و بریتانیا و با پشتیبانی یوروپل، در تازهترین عملیات «پروژه مدوسا»، ۱۵۶ قربانی و مظنون را در ارتباط با پروندههای آزار جنسی با استفاده از مواد بیهوشکننده یا ناتوانکننده شناسایی کردند.
این عملیات عمدتا بر پروندههایی متمرکز بود که جرائم آنها در بستر روابط عاطفی رخ داده و با فعالیت گروههای زنستیز در فضای آنلاین ارتباط داشتهاند.
بر اساس اعلام یوروپل، این عملیات همچنین به کشف ۲۷۴ سرنخ جدید برای تحقیقات و شناسایی چهار گروه آنلاین با محتوای زنستیزانه منجر شد.
نیروهای پلیس فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، برزیل، بریتانیا و آمریکا در این عملیات مشارکت داشتند و تحقیقات درباره این پروندهها همچنان ادامه دارد.
یوروپل اعلام کرد با ارائه پشتیبانی مالی، تحلیل اطلاعات و تطبیق همزمان دادهها، نقش محوری در اجرای این عملیات ایفا کرده است.
این نهاد همچنین با ارائه اطلاعات متنباز به کشورهای مشارکتکننده کمک کرد تا تحقیقات خود را بر پایه تازهترین دادههای عملیاتی پیش ببرند.
فاکسنیوز گزارش داد غیبت مقامهای بلندپایه خارجی در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، نشانهای از انزوای فزاینده جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی است.
چهار ماه پس از کشته شدن خامنهای در حمله آمریکا و اسرائیل، مقامهای جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین جنازه او هستند.
به گزارش شبکه فاکسنیوز، اگرچه شماری از مقامهای ارشد عراقی و میخائیل کاولاشویلی، رییسجمهوری گرجستان، در این مراسم حضور خواهند داشت، اما نام هیچیک از مقامهای بلندپایه قدرتهای بزرگ جهانی در میان حاضران دیده نمیشود.
عمر محمد، کارشناس مقابله با تروریسم، در مصاحبه با این رسانه گفت هیچ قدرت بزرگی در جهان، رهبر تراز اول خود را به این مراسم نمیفرستد.
او افزود برای حکومتی که مدعی رهبری جبههای از بیروت تا صنعاست، حضور عمدتا منطقهای مقامها در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی نشان میدهد «پشت این نمایش، نوعی انزوا نهفته است».
محمد ادامه داد: «این موضوع برای واشینگتن یک ارزیابی مفید به همراه دارد: این جنگ باعث شد محور تهران کوچکتر و منطقهایتر از آن چیزی شود که رژیم تبلیغ میکند.»
«محور تهران» به شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن اشاره دارد.
علی خامنهای ۹ اسفند ۱۴۰۴ در نخستین روز جنگ اخیر کشته شد. پس از او، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنهای، پسر او را بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید.
با این حال، غیبت طولانیمدت مجتبی خامنهای از انظار عمومی، ابهامها را درباره میزان نقش او در اداره حکومت افزایش داده و به بحران مشروعیت جمهوری اسلامی دامن زده است.
برگزارکنندگان مراسم خامنهای همان عاملان کشتار دیماه هستند
محمد در ادامه مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی میکوشد از مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنهای برای نمایش «تداوم و قدرت» حکومت استفاده کند، زیرا پس از جنگ اخیر، این دو مولفه با تردید روبهرو شدهاند.
او گفت: «اینکه بسیج و سپاه پاسداران مسئول برگزاری این مراسم هستند، اصل ماجراست، نه جزییات حاشیهای. این در حقیقت بسیج [نیروهای حامی حکومت] است که در قالب مراسم تشییع برگزار میشود.»
محمد افزود: «همان ساختاری که مراسم سوگواری [خامنهای] را سازماندهی میکند، همان ساختاری است که دست به سرکوب اعتراضهای ژانویه زد و خانوادههای کشتهشدگان را از برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان محروم کرد.»
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور دیکتاتور پیشین ایران کشته شدند.
بر اساس گزارشها و شواهد متعدد، در بسیاری از شهرها، برای تحویل پیکر کشتهشدگان اعتراضات دیماه از خانوادههای داغدار مبالغی سنگین با عنوان «حق تیر» دریافت شد.
همچنین در برخی موارد، با وجود مخالفت خانوادهها، کشتهشدگان بهعنوان «بسیجی» و «شهید» معرفی شدند.
تاخیر در دفن جنازه خامنهای
فاکسنیوز در ادامه گزارش داد تاخیر طولانی در برگزاری مراسم خاکسپاری خامنهای، پرسشهایی را درباره نحوه نگهداری پیکر دیکتاتور پیشین ایران برانگیخته است، زیرا سنت اسلامی بهطور کلی بر دفن سریع متوفی تاکید دارد و استفاده از مومیایی یا مواد شیمیایی را برای حفظ جسد مجاز نمیداند.
محمد در همین رابطه گفت فقه شیعه در شرایط استثنایی، تاخیر در دفن و نگهداری پیکر با استفاده از سرما را مجاز میداند و به احتمال زیاد، پیکر خامنهای طی این مدت با استفاده از سامانههای سرمایشی نگهداری شده است.
به گفته این کارشناس، احتمالا اثر چندانی از جنازه خامنهای برای نمایش عمومی باقی نمانده است، زیرا او در پی اصابت بمبهای سنگرشکن کشته شد و اجساد افراد همراه او نیز هفتهها بعد کشف و تنها از طریق آزمایش دیانای احراز هویت شدند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها بر گرفتن «انتقام خون» علی خامنهای تاکید کردهاند.
علی نیکزاد، نایبرییس اول مجلس شورای اسلامی، ۱۱ تیر گفت: «خون رهبر شهید انقلاب اسلامی بیپاسخ نخواهد ماند. روزی از آمریکا و دولتمردان آن انتقام این جنایت گرفته خواهد شد.»
این لفاظیهای تهدیدآمیز در حالی مطرح میشوند که مقامهای جمهوری اسلامی همزمان روند مذاکرات با آمریکا را ادامه میدهند.
بحران سوخت در روسیه که در پی حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاهها و زیرساختهای انرژی این کشور تشدید شده، زندگی روزمره، کشاورزی و حملونقل را مختل کرده و به کشورهای وابسته به سوخت روسیه نیز رسیده است. اکنون قرقیزستان برای تامین پایدار سوخت از روسیه و پنج کشور دیگر کمک خواسته است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۱۱ تیرماه گزارش داد بحران سوخت در روسیه که در پی حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاهها و انبارهای نفت این کشور تشدید شده، عرضه سوخت را در بسیاری از مناطق محدود کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، قرقیزستان در پی نگرانی از کمبود احتمالی سوخت، از روسیه، قزاقستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان خواسته تا برای تضمین تامین پایدار سوخت همکاری کنند.
وزارت انرژی قرقیزستان در بیانیهای اعلام کرد این درخواستها برای تضمین تامین پایدار سوخت به نهادهای مسئول در این کشورها ارسال شده است.
قرقیزستان با جمعیتی حدود هفت میلیون نفر، بیش از ۹۰ درصد بنزین مورد نیازش را از روسیه وارد میکند. کشوری که خود پس از حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی، با کمبود شدید سوخت روبهروست.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، هفتم تیر با اذعان به وجود مشکل در بازار سوخت روسیه، وعده داد دولت برای تثبیت شرایط اقدام کند.
او گفت مسکو ممکن است صادرات گازوئیل را ممنوع کند و تاکید کرد تامین سوخت بخش کشاورزی اهمیت ویژهای دارد، زیرا برداشت محصولات به آن وابسته است.
وزارت انرژی قرقیزستان اعلام کرد ذخایر سوخت این کشور همچنان کافی است و روند تامین طبق برنامه ادامه دارد.
با این حال، مقامهای این کشور در خردادماه برای بخشی از فروش سوخت در جایگاهها، کنترل قیمت اعمال کردند.
همزمان، انجمن بازرگانان فرآوردههای نفتی قرقیزستان اعلام کرد برخی جایگاهها با کمبود بنزین «AI-95» مواجه شدهاند، اما ذخایر بنزین پرمصرفتر «AI-92» برای ۳۰ تا ۴۵ روز آینده کافی است و گازوئیل مورد نیاز فصل برداشت محصولات نیز در دسترس است.
قرقیزستان مانند دیگر کشورهای آسیای مرکزی که اقتصادشان پیوند نزدیکی با روسیه دارد، از زمان آغاز جنگ اوکراین با موجهای دورهای تورم روبهرو بوده و همزمان به یکی از مجراهای اصلی تجارت با روسیه تبدیل شده که در پی تحریمهای غرب تغییر مسیر داده است.
پیامدهای حملات اوکراین بر بازار سوخت روسیه
رویترز سوم تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد پالایشگاه نفت مسکو پس از وارد آمدن خسارات گسترده در حملات پهپادی اوکراین، دستکم تا پایان سال جاری میلادی از مدار خارج خواهد بود.
۳۱ خرداد نیز در پی حملات پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار روسیه و شبهجزیره کریمه، پنج نفر کشته شدند.
این حملات که زیرساختهای انرژی و تدارکاتی را هدف قرار داد، به تشدید بحران سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه منجر شد.
بحران سوخت در روسیه زندگی روزمره شهروندان این کشور را مختل کرده است.
رویترز گزارش داد کشاورزان در مناطق اصلی تولید غلات نگرانند کمبود سوخت مانع برداشت محصولات شود و محدودیت عرضه سوخت در بیشتر مناطق، صفهای طولانی در جایگاهها و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش، رانندگان در شبکههای اجتماعی نقشه جایگاههای دارای سوخت و اطلاعات مربوط به صفهای کوتاهتر را با یکدیگر به اشتراک میگذارند و ویدیوهایی نیز از درگیری رانندگان در صفهای سوختگیری منتشر شده است.
همچنین جستوجوی عبارت «چگونه سوخت را از باک بیرون بکشیم» در موتور جستوجوی یاندکس تا ۳۱ خرداد، از ۶۹۷ مورد در یک ماه پیش به بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ مورد رسید.
رویترز نوشت گسترش آثار حملات اوکراین برای مقامهای روسیه که در ابتدا کمبود سوخت را مشکلی محدود و محلی توصیف میکردند، به موضوعی نگرانکننده تبدیل شده است.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، چهارشنبه اعلام کرد دولت در حال مدیریت این بحران است.
رویترز پیشتر بهطور اختصاصی گزارش داده بود روسیه واردات دریایی بنزین از هند را آغاز کرده و قزاقستان نیز پذیرفته است در ماههای تیر و مرداد، ۵۰ هزار تن بنزین به روسیه صادر کند.
در برخی مناطق روسیه، خدمات عمومی تحت تاثیر کمبود سوخت قرار گرفته است.
در منطقه زابایکالسکی، در مرز چین و مغولستان، شماری از خطوط اتوبوسرانی لغو شده و یک شرکت جمعآوری زباله نیز به دلیل محدودیت سوخت، خدمات خود را در چهار ناحیه متوقف کرده است.
رویترز نوشت در صورت تداوم حملات اوکراین و طولانی شدن کمبود سوخت، این بحران میتواند به کاهش حمایت افکار عمومی از جنگی منجر شود که با تهاجم روسیه به اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد و اکنون وارد پنجمین سال خود شده است.
سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد شمار کشتهشدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به کییف به ۱۷ نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارشها، بیش از ۹۰ نفر نیز در این حملات زخمی شدهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پنجشنبه ۱۱ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این حملات، بیش از ۲۰ نقطه در کییف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمانهای مسکونی بودند.
او همچنین از زخمی شدن پنج تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکیف خبر داد.
به گفته زلنسکی، در جریان حملات شبانه روسیه، مناطق سومی، دنیپرو، زاپروژیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتند.
رییسجمهوری اوکراین افزود روسیه در حملات خود، بیش از ۷۰ موشک از انواع مختلف و حدود ۵۰۰ پهپاد تهاجمی، از جمله پهپادهای شاهد، شلیک کرد، اما سامانههای دفاعی اوکراین موفق شدند شمار قابل توجهی از این پرتابهها را ساقط کنند.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، بامداد ۱۱ تیر در پیامرسان تلگرام اعلام کرد شماری از شهروندان همچنان زیر آوار ساختمانهای مسکونی آسیبدیده گرفتار هستند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد نیروهای امدادی همزمان با طلوع آفتاب، عملیات جستوجو و نجات را در میان آوار یک ساختمان ۹ طبقه که بخش بزرگی از آن فروریخته بود، ادامه دادند.
همچنین در نقاط مختلف کییف آتشسوزیهایی در پی این حملات گزارش شده است.
تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی کییف، در تلگرام نوشت: «دشمن بار دیگر بهطور عمدی محلههای مسکونی را هدف قرار داد و غیرنظامیان را کشت. خسارتهای گستردهای به شهر وارد شده و شمار زیادی از شهروندان، از جمله کودکان، آسیب دیدهاند.»
همزمان با به صدا درآمدن آژیر هشدار حمله هوایی در بخشهای وسیعی از اوکراین، بسیاری از شهروندان به همراه کودکان، وسایل ضروری، چادر و حیوانات خانگی خود، به ایستگاههای مترو پناه بردند.
پیشتر در هشتم تیر، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، گفته بود انتظار دارد مذاکرات صلح با اوکراین پس از توافق احتمالی واشینگتن و تهران، از سر گرفته شود.
تاکید اوکراین بر لزوم تقویت پدافند هوایی
آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، ۱۱ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به حملات مرگبار روسیه واکنش نشان داد و از متحدان کییف خواست حمایتهای نظامی، بهویژه در حوزه پدافند هوایی، را افزایش دهند.
سیبیها که در ژاپن به سر میبرد، نوشت: «در تصمیمگیری برای تقویت پدافند هوایی اوکراین تعلل نکنید. پس از شبی هولناک که کییف پشت سر گذاشت، این مهمترین درخواست ما از شرکایمان است.»
پیش از آغاز این حملات، زلنسکی با استناد به گزارشهای اطلاعاتی هشدار داده بود احتمال حمله گسترده روسیه در طول شب وجود دارد.
او همچنین سفر خود به دوبلین، پایتخت ایرلند، را که برای شرکت در مراسم آغاز ریاست ششماهه این کشور بر اتحادیه اروپا انجام شده بود، زودتر از موعد پایان داده بود.
در سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه ۱۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد در «حملهای گسترده» با استفاده از پهپادها و تسلیحات دوربرد و دقیق که از هوا، زمین و دریا شلیک شدهاند، تاسیسات نظامی، زیرساختهای انرژی و فرودگاههایی در کییف و دیگر مناطق اوکراین را هدف قرار داده است.
این وزارتخانه افزود این عملیات در واکنش به حملات اخیر اوکراین به «زیرساختهای غیرنظامی» روسیه انجام شده است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
وزارت دفاع روسیه ۱۱ تیر اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۳۲۷ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردهاند.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است؛ اقدامی که کییف آن را بخشی از تلاشها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ میداند.
این حملات به بحران گسترده سوخت در روسیه، سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، انجامیده و این کشور را ناچار کرده برای تامین بنزین، به واردات از هند روی آورد.
آندری تراونیکوف، فرماندار منطقه دورافتاده نووسیبیرسک، اعلام کرد بحران سوخت در این منطقه که بیش از سه هزار کیلومتر از مسکو فاصله دارد، رو به وخامت است و با توجه به شرایط کنونی، خدمات امدادی و اضطراری در اولویت نخست دریافت سوخت قرار گرفتهاند.
گلب نیکیتین، فرماندار منطقه نیژنی نووگورود، گفت حمله پهپادی اوکراین به کشته شدن یک نفر، زخمی شدن چهار تن دیگر و آسیب دیدن یک تاسیسات صنعتی منجر شده است.
پالایشگاه نفت «نورسی»، یکی از بزرگترین پالایشگاههای روسیه، در این منطقه قرار دارد.
الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد در شمالغرب روسیه، نیز خبر داد نیروهای پدافند هوایی این کشور ۷ پهپاد اوکراینی را در این منطقه سرنگون کردند.
لنینگراد زادگاه پوتین و محل استقرار شماری از تاسیسات مهم پالایش و صادرات نفت روسیه است.
همچنین مقامهای منطقه مرزی بلگورود اعلام کردند در پی اصابت یک پهپاد به خانهای مسکونی، یک مرد کشته و همسرش زخمی شد.
رویترز تاکید کرد امکان راستیآزمایی مستقل آمار تلفات اعلامشده از سوی دو طرف مناقشه را نداشته است. روسیه و اوکراین هر دو میگویند بهطور عمدی غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهند.
مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، ۱۱ تیر گزارش داد روسیه ابتکار عمل نظامی را در اوکراین از دست داده است.
مارین لوپن، سیاستمدار راستگرای فرانسوی، در آستانه صدور حکمی سرنوشتساز از سوی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد. حکمی که میتواند آینده سیاسی او و معادلات انتخابات ریاستجمهوری فرانسه را دگرگون کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه قرار است ۱۶ تیر رای خود را صادر کند. این حکم یا ممنوعیت نامزدی لوپن در انتخابات را لغو و راه را برای چهارمین کارزار او بهمنظور رسیدن به کاخ الیزه هموار خواهد کرد، یا او را از رقابتهای ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ کنار میگذارد.
محافل سیاسی فرانسه با دقت این پرونده را دنبال میکنند زیرا رای دادگاه مشخص خواهد کرد که آیا لوپن ۵۷ ساله همچنان چهره اصلی جریان راستگرا خواهد بود یا ژردن باردلا، رییس ۳۰ ساله حزب «اجتماع ملی»، رهبری این جریان را در انتخابات ۲۰۲۷ بر عهده میگیرد.
حزب «اجتماع ملی» با وجود چالشهای حقوقی پیش روی لوپن، همچنان با تکیه بر مواضع ضدمهاجرتی خود در صدر یا نزدیک به صدر نظرسنجیهای انتخاباتی قرار دارد.
انتخابات ریاستجمهوری فرانسه قرار است ۲۹ فروردین ۱۴۰۶ برگزار شود.
فروردین ۱۴۰۴، دادگاهی در فرانسه لوپن را به اتهام اختلاس از منابع مالی پارلمان اروپا به پنج سال محرومیت از تصدی مناصب عمومی و چهار سال حبس محکوم کرد.
با این حال، اجرای این مجازات تا زمان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر او به حالت تعلیق درآمد.
این حکم بازتابی گسترده در سطح بینالمللی داشت و با انتقاد تند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و دیگر رهبران جریان راست روبهرو شد.
در حالی که حزب «اجتماع ملی» بیش از هر زمان دیگری به کسب قدرت در دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نزدیک شده است، رهبران این حزب ناچار شدهاند زودتر از انتظار برای جانشینی احتمالی لوپن برنامهریزی کنند. موضوعی که میتواند بر جهتگیریهای سیاسی و راهبردهای این حزب نیز اثر بگذارد.
باردلا ماه گذشته در پاسخ به این پرسش که آیا خود را برای نامزدی حزب «اجتماع ملی» در انتخابات ریاستجمهوری آماده میکند، همان پاسخ همیشگی خود را تکرار کرد و گفت: «تا اطلاع ثانوی، خودم را برای نخستوزیری [در دولت لوپن] آماده میکنم.»
با این حال، فضای حاکم بر نمایندگان حزب «اجتماع ملی» در پارلمان فرانسه آمیخته با نگرانی است.
هرچند باردلا بهعنوان گزینه جانشین مطرح است، بسیاری از نمایندگانی که در دوران رهبری لوپن به حزب پیوستهاند، معتقدند حذف قطعی او از رقابتهای انتخاباتی، خلأ رهبری سیاستمداری را بر جای خواهد گذاشت که «اجتماع ملی» را از یک جریان ملیگرای حاشیهای به بزرگترین حزب پارلمان فرانسه تبدیل کرد.
توماس مناژه، نماینده حزب «اجتماع ملی»، در همین رابطه گفت: «هیچوقت نمیتوان کاملا برای چنین اتفاقی آماده بود. اگر رخ دهد، برای ما نوعی اندوه شخصی به همراه خواهد داشت.»
او افزود: «هرچند این حکم را ناعادلانه میدانیم، اما تصمیم دادگاه را میپذیریم. ما انقلابی نیستیم.»
شکاف میان لوپن و باردلا؟
رویترز در ادامه گزارش داد رسیدن سریع باردلا به رهبری «اجتماع ملی» و احتمال نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری، اختلافنظرهای داخلی را درباره مسیر آینده این حزب، بهویژه در حوزه سیاستهای اقتصادی، پررنگتر کرده است.
باردلا در مقایسه با لوپن، گرایش بیشتری به سیاستهای اقتصاد آزاد دارد و در زمینه اصلاح نظام بازنشستگی نیز دیدگاههایی متفاوت مطرح کرده است.
همین موضوع باعث شده برخی اعضای حزب این پرسش را مطرح کنند که در صورت نامزدی او، برنامه انتخاباتیاش تا چه اندازه با سیاستهایی که لوپن طی سالها تدوین کرده، فاصله خواهد داشت.
با این حال، مقامهای ارشد «اجتماع ملی» هرگونه شکاف در رهبری حزب را رد میکنند. یکی از این مقامها گفت در نشست خردادماه میان لوپن، باردلا و مشاوران نزدیکشان برای بررسی سناریوهای احتمالی پس از صدور حکم دادگاه، «هیچ اختلاف یا تنشی» وجود نداشت.
لوران ژاکوبلی، از نمایندگان ارشد این حزب، گفت: «چه لوپن نامزد باشد و چه باردلا، هیچکدام بهتنهایی وارد کارزار انتخاباتی نخواهد شد؛ آنها بهعنوان یک تیم عمل میکنند.»
این در حالی است که منتقدان معتقدند اگر باردلا بهعنوان نامزد نهایی حزب وارد رقابتهای ریاستجمهوری شود، کمتجربگی سیاسی او در مقایسه با لوپن بیش از گذشته زیر ذرهبین قرار خواهد گرفت.
او همچنین در هفتههای اخیر با پرسشهای رسانهها درباره رابطه عاطفیاش با ماریا کارولینا بوربون-دو سیسیل، از اعضای خاندان سلطنتی بوربون-دو سیسیل، روبهرو شده است.
به باور برخی منتقدان، این رابطه ممکن است با تصویری مردمی و نزدیک به طبقه کارگر که حزب «اجتماع ملی» در پی ارائه آن است، همخوانی نداشته باشد.
نتایج نظرسنجیها
رویترز با استناد به یافتههای نظرسنجیها نوشت لوپن و باردلا هر دو از شانس بالایی برای پیروزی در دور نخست انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ و راهیابی به دور دوم برخوردارند.
نتایج نظرسنجی موسسه «ایفوپ-فیدوسیال» حاکی از آن است که باردلا در میزان حمایت رایدهندگان از لوپن پیشی گرفته است. بر اساس این نظرسنجی، باردلا با ۳۷ درصد آرای احتمالی در صدر قرار دارد، در حالی که لوپن از حمایت ۳۲ درصدی برخوردار است.
فردریک دابی، مدیر موسسه ایفوپ، در مصاحبه با شبکه السیآی گفت: «فاصله گرفتن جایگاه این دو چهره یک نقطه عطف واقعی به شمار میرود.»
او افزود باردلا در میان کارکنان بخش خصوصی، صاحبان کسبوکار و رایدهندگان ۵۰ تا ۶۴ ساله، محبوبیت بیشتری نسبت به لوپن دارد.
بر پایه نظرسنجیها، باردلا در صورت راهیابی به دور دوم انتخابات، در برابر یک نامزد چپگرا شانس بیشتری برای پیروزی خواهد داشت، اما رقابت او با یک نامزد میانهرو دشوارتر ارزیابی میشود.
در مقابل، تلاش لوپن برای سیاسی جلوه دادن محکومیت خود و متهم کردن دستگاه قضایی به جانبداری، نتوانسته افکار عمومی را با خود همراه کند.
بیشتر رایدهندگان این ادعا را نمیپذیرند و حتی برخی هواداران حزب «اجتماع ملی» معتقدند لوپن مانند هر شهروند دیگری، باید در برابر قانون پاسخگو باشد.