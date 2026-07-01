ایمان عطارزاده، سخنگوی مراسم حکومتی دفن علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، گزارشها درباره دفن موقت او را تکذیب کرد و گفت پیکر خامنهای و اعضای خانوادهاش تاکنون «با نهایت تکریم، مراقبت و رعایت موازین شرعی و قانونی» نگهداری شده و هنوز هیچگونه تدفین یا خاکسپاری انجام نشده است.
عطارزاده همچنین ادعای دفن پیکر خامنهای در قم را «کذب» خواند و گفت جنازه او «به امانت هم به ودیعه گذاشته نشده است.»
سرنا ویلیامز، اسطوره ۴۴ ساله تنیس جهان، پس از چهار سال دوری از رقابتهای انفرادی، بازگشتی دراماتیک اما توام با شکست به ویمبلدون داشت.
قهرمان هفتدوره این مسابقات، در دور نخست برابر مایا جوینت، پدیده ۲۰ ساله استرالیایی، پس از بیش از دو ساعت نبرد جانانه با نتیجه ۶-۳، ۶-۷ و ۶-۳ تن به شکست داد.
ویلیامز در حالی که در ست دوم در آستانه شکست قرار داشت، با تکیه بر سرویسهای ویرانگر و روحیه جنگندگی معروفش، بازی را به ست سوم کشاند. با این حال، خستگی ناشی از سنوسال و افت آمادگی جسمانی در ست نهایی بر او چیره شد تا تنیسباز جوان استرالیایی که ۸۷ دنیاست، بزرگترین پیروزی دوران حرفهای خود را جشن بگیرد.
سرنا که با تشویق ایستاده ۱۵ هزار تماشاگر روبهرو شد، با وجود ضعف در جابهجایی، نمایش شجاعانهای داشت. او قرار است در بخش دونفره در کنار خواهرش، ونوس، به میدان برود.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نشانههایی از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی حماس در نوار غزه شناسایی کرده است و این اقدامات از طریق قاچاق تسلیحات، جذب نیرو، انتقال تجهیزات و بازسازی زیرساختهای نظامی این گروه انجام میشود.
ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور، شاباک، اعلام کردند از آغاز عملیات «غرش شیران» در نهم اسفند تاکنون، بیش از ۲۵۰ عضو حماس و جهاد اسلامی را در نوار غزه کشتهاند. به گفته این دو نهاد، دهها نفر از کشتهشدگان در حمله هفتم اکتبر نیز مشارکت داشتهاند.
به گفته فرماندهی جنوب ارتش اسرائیل، حماس در ماههای اخیر تلاش کرده است توان نظامی خود را از طریق جذب نیرو، بازسازی تونلها، تجهیز دوباره نیروها و احیای توان موشکی بازسازی کند، اما ارتش اسرائیل و شاباک با انجام صدها حمله در چهار ماه گذشته برای جلوگیری از این روند اقدام کردهاند.
ارتش اسرائیل همچنین از کشته شدن محمد فتحی عبدالحی ابوفخر، فرمانده گردان رفح و گردان «یبنا» در شاخه نظامی حماس، خبر داد و او را از چهرههای کلیدی این گروه در جذب نیرو، بازسازی توان رزمی و هدایت شبکه قاچاق تسلیحات به نوار غزه معرفی کرد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد در حملات اخیر خود چهار عضو دیگر شاخه نظامی حماس را کشته و چند سکوی پرتاب و پرتابگر موشک این گروه را در شمال نوار غزه منهدم کرده است.
رسانههای استرالیا گزارش دادند اختلافهای داخلی در جمهوری اسلامی، نقش سپاه پاسداران در روند مذاکرات و پیامهای متناقض واشینگتن به تهران از چالشهای پیش روی گفتوگوها است
گفتوگو با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد در یک عملیات اطلاعاتی، شبکهای از کیف پولهای دیجیتال را شناسایی کرده که به گفته این وزارتخانه، سپاه پاسداران از آنها برای انتقال منابع مالی به گروههای همپیمان جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله، استفاده کرده است.
در پی این اقدام، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، دستور اعمال تحریم علیه ۳۷ کیف پول دیجیتال را صادر کرد که به گفته مقامهای اسرائیلی، مجموع دارایی آنها بیش از ۲۴ میلیون شکل، معادل حدود ۷.۲ میلیون دلار، است.
ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم در وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد این کیف پولها بخشی از شبکه مالی سپاه پاسداران بودهاند و برای انتقال منابع مالی به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی، بهویژه حزبالله، استفاده میشدند.
به گفته این نهاد، بررسیها نشان میدهد طی سالهای گذشته دهها میلیون دلار از طریق این شبکه به گروههای مختلف منتقل شده است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت نبرد با جمهوری اسلامی تنها به میدان نظامی محدود نمیشود و مقابله با منابع مالی گروههای مورد حمایت تهران نیز ادامه خواهد داشت. یورای متسلاوی، رییس ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل، نیز گفت این نهاد به شناسایی و هدف قرار دادن شبکههای مالی جمهوری اسلامی و گروههای همپیمان آن، از جمله در حوزه ارزهای دیجیتال، ادامه خواهد داد.
رونالد کومان، سرمربی ۶۳ ساله تیم ملی فوتبال هلند، در پی شکست و حذف این تیم در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی مقابل مراکش، رسما از سمت خود استعفا کرد.
کومان با انتشار بیانیهای در اینستاگرام، مسئولیت این ناکامی را پذیرفت و با اشاره به بیماری همسرش، بارتینا، تلویحا از دنیای مربیگری خداحافظی کرد.
او اظهار داشت که سلامتی عزیزانش اولویت زندگی اوست. نایجل دییونگ، مدیر فنی فدراسیون فوتبال هلند، با ناامیدکننده خواندن این دوره، تایید کرد که هدف تیم رسیدن به نیمهنهایی و قهرمانی بود که محقق نشد.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال هلند اعلام کرد که جاستین کلایورت، کوئینتن تیمبر و کریسنسیو سامرویل، سه بازیکنی که در ضربات پنالتی مقابل مراکش ناکام ماندند، در فضای مجازی هدف حملات شدید نژادپرستانه قرار گرفتهاند.
فدراسیون فوتبال هلند با محکوم کردن این اقدام، اعلام کرد که پروندهای را در سازمان «گزارش تبعیض آنلاین» ثبت خواهد کرد تا مراجع قضایی تحقیقات کیفری را آغاز کنند.
این فدراسیون تاکید کرد که نژادپرستی کاملا مغایر با ارزشهای فوتبال است. این حادثه یادآور توهینهای مشابه به بازیکنان انگلیس در یورو ۲۰۲۰ است که منجر به بازداشت و حبس عاملان آن شده بود.