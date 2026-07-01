شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از صدور احکام زندان برای یک معلم در شهرستان خواف و یک معلم بازنشسته در آبدانان خبر داد، و صدور و تداوم احکام سنگین علیه معلمان را محکوم کرد.
این شورا در کانال تلگرامی خود نوشت آزاده سالکی، معلم شاغل در شهرستان خواف و از بازداشتشدگان دیماه ۱۴۰۴، به پنج سال حبس محکوم شد، و اضافه کرد سالکی پس از بازداشت در دیماه ۱۴۰۴، حدود یک ماه را در بازداشت و زندان سپری کرد و سپس با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد.
بر اساس این گزارش، حکم بدوی ۱۰ سال حبس بود.
این تشکل سراسری معلمان در ایران همچنین اشاره کرد که بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی ایلام، احمد علیزاده، معلم بازنشسته و فعال مدنی اهل آبدانان، به تحمل حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شده است.
بر اساس این حکم، علیزاده با اتهامهای «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ به نفع گروههای مخالف» و «اهانت به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی» به دو سال حبس تعزیری، با احتساب ایام بازداشت پیشین، محکوم شده است.
گذرنامه و انجام یکهزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری آبدانان» را صادر کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران صدور و تداوم احکام سنگین علیه معلمان را محکوم کرد و خواستار توقف برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان صنفی، لغو احکام صادره و تضمین حق فعالیتهای صنفی و آزادیبیان فرهنگیان شد.
این تشکل همچنین گزارش داد که جانمحمد احمدی، معلم بازنشسته و رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، در ورودی شهر نورآباد ممسنی به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
تاکنون، از نهاد بازداشتکننده، محل نگهداری و وضعیت این فعال صنفی فرهنگیان اطلاع دقیقی در دست نیست.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، پس از انتقاد از شیوه مذاکره جمهوری اسلامی گفت همه برگهای برنده در مذاکرات با تهران در اختیار ایالات متحده قرار دارد اما روند استفاده همزمان از مشوق و فشار به زمان نیاز دارد.
او سهشنبه ۹ تیر در گفتوگو با شبکه فاکس گفت: «من واقعا معتقدم ایالات متحده، صرفنظر از اینکه مذاکرات در نهایت به کجا برسد، در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد.»
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت: «اگر مذاکرات موفقیتآمیز باشد، که بدیهی است ما میخواهیم موفق شود، با ایرانی روبهرو خواهیم بود که برای همیشه دگرگون شده است؛ ایرانی که دیگر از تروریسم و بیثباتی منطقهای حمایت مالی نمیکند، برای همیشه از هرگونه جاهطلبی برای دستیابی به سلاح هستهای دست کشیده است و در نتیجه، دوباره به اقتصاد جهانی بازمیگردد. این یک نتیجه عالی برای مردم آمریکا و همچنین نتیجهای عالی برای کل منطقه خواهد بود.»
ونس افزود: «اما اگر از سوی دیگر ایرانیها رفتار مناسبی نداشته باشند، اگر در مذاکرات امتیازاتی را که ما باید ببینیم ندهند، باز هم برنامه هستهای آنها نابود شده است، توان نظامی متعارف آنها نیز نابود شده است و ایالات متحده همچنان در مقایسه با ایران در موقعیت بسیار قدرتمندتری قرار دارد.»
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت: «بنابراین، از نگاه من همه برگهای برنده در این مذاکرات در اختیار ماست. بدیهی است که میخواهیم مذاکرات موفق شود، اما حتی اگر هم موفق نشود، ما ماموریت اصلی خود را انجام دادهایم؛ یعنی اطمینان حاصل کردهایم که ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند. به عبارت دیگر، این یک نتیجه برد-برد برای مردم آمریکا است.»
ونس پیشتر روز سهشنبه از اظهارات و اقدامات مقامهای جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات دوحه انتقاد کرده و گفته بود:«یکی از چیزهایی که درباره ایرانیها برایم هم جالب و هم آزاردهنده است این است که میگویند نه، هیچ گفتوگوی صلحی در جریان نیست، اما در همان حال مذاکرات فنی میان واشینگتن و تهران درباره توافق صلح در حال انجام است. این یک تاکتیک مذاکره یا شگرد ایرانی است که من آن را درک نمیکنم.»
معاون رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از گفتوگوی خود با شبکه فاکس، به اختلافات داخلی در میان رهبران باقیمانده جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: «آنچه امروز مشاهده میکنید، نشاندهنده کشمکش واقعی در درون ساختار حاکمیتی ایران است. افرادی در داخل این ساختار وجود دارند که به این نتیجه رسیدهاند شیوهای که طی ۳۷ سال گذشته عمل کردهاند، اشتباه بوده است و میخواهند صفحه جدیدی را آغاز کنند. در عین حال، مقاومتهایی نیز وجود دارد؛ برخی از تندروهای قدیمی و برخی از عناصر رادیکال قدیمی نمیخواهند رفتار خود را تغییر دهند.»
او افزود: بخشی از کاری که ما در این مذاکرات انجام میدهیم، این است که ببینیم آنها واقعا تا چه اندازه جدی هستند. اگر جدی باشند، نباید فقط حرفهای درست بزنند؛ بلکه باید امتیازهای واقعی بدهند.»
ونس گفت: «بنابراین، چه رییسجمهوری باشد، چه من و چه هر فرد دیگری که در مذاکرات حضور دارد، ما بسیار کمتر به حرفهایی که ایرانیها میزنند اهمیت میدهیم و بسیار بیشتر به اقداماتی که انجام میدهند توجه میکنیم. ما برخی نشانههای مثبت را میبینیم و البته برخی نشانههای منفی را نیز مشاهده میکنیم.»
او افزود: «آنچه رییسجمهوری به ما گفته این است که روی این موضوع کار کنید، ببینید مذاکرات به کجا میرسد و اگر در نهایت به یک راهحل موفق دیپلماتیک منجر نشود، ما همچنان گزینههای فراوانی در اختیار داریم و در عین حال، تاکنون نیز دستاوردهای بسیار مهمی برای مردم آمریکا به دست آوردهایم.»
استفاده تهران از اهرم تنگه هرمز، مشکل بزرگ ترامپ
در همین حال، روزنامه واشینگتنپست سهشنبه ۹ تیر در گزارشی نوشت که استفاده جمهوری اسلامی از اهرم تنگه هرمز، تلاش ترامپ برای دستیابی به توافق را با مشکل روبهرو کرده است.
بهنوشته واشینگتنپست، رییسجمهوری آمریکا مصمم است قیمت بنزین را کاهش دهد و به یک توافق هستهای با تهران دست یابد، اما جمهوری اسلامی انگیزه چندانی برای واگذاری قدرت تازه بهدستآمده خود در کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز ندارد.
در این گزارش تاکید شده در حالی که جمهوری اسلامی و آمریکا در روزهای اخیر حملات محدودی را علیه یکدیگر انجام دادند، اما هر دو طرف بهروشنی نشان دادند که مشتاقاند از بازگشت به یک درگیری تمامعیار جلوگیری کنند. اما آنچه کمتر روشن شده، این است که آیا اکنون زمان مناسبی برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به خصومتها فرا رسیده است یا خیر.
در حالی که نزدیک به دو هفته از آغاز مهلت ۶۰ روزه برای مذاکره بر سر توافقی که برنامه هستهای ایران را محدود کند، گذشته است، مذاکرهکنندگان ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی قرار بود سهشنبه ۹ تیر راهی قطر شوند.
دونالد ترامپ دوشنبه ۸ تیر اعلام کرد که به درخواست تهران نشستی در قطر برگزار خواهد شد، اما اندکی پس از انتشار این خبر از سوی ترامپ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که برنامهای برای دیدار مستقیم با آمریکاییها در این هفته وجود ندارد و بار دیگر روند مذاکرات در هالهای از ابهام فرو رفت.
ترامپ بهروشنی اعلام کرده است که در حال حاضر تمرکز اصلی او بر قیمت بنزین است. او از کاهش قیمت نفت خام تمجید کرده است؛ کاهشی که از زمان امضای توافق با جمهوری اسلامی در ۲۸ خرداد، تا حدی به او فرصت تنفس داده است. با این حال، او همزمان از این موضوع شکایت کرده که قیمت بنزین همگام با کاهش قیمت نفت پایین نیامده است.
واشینگتنپست در گزارش خود افزوده در حالی که بازارهای نفت همچنان در کانون توجه قرار دارند، ترامپ نشان داده که حاضر است اجازه دهد مذاکرات مسیر خود را طی کند. اما چالش اصلی تیم آمریکایی همچنان بدون تغییر باقی مانده است: جمهوری اسلامی، با وجود آنکه طی هفتهها حملات شدید هوایی آمریکا و اسرائیل آسیب دیده است، از جنگ با اهرمهای جدیدی خارج شده و انگیزه آشکاری برای چشمپوشی از آنها ندارد.
تهران به جای ورود جدی به مذاکره درباره محدودیتهای اساسی برنامه هستهای خود، بر دستاوردی تمرکز کرده است که در نتیجه ماهها درگیری به دست آورده است: توانایی کنترل تردد کشتیها از تنگه هرمز؛ چیزی که زمانی صرفا یک تهدید لفظی بود، اما اکنون به قدرتی اثباتشده تبدیل شده است. جمهوری اسلامی توانسته است با هزینهای اندک، از طریق مینگذاری و استفاده از پهپادهای ارزانقیمت علیه نفتکشهایی که ۲۰ درصد نفت جهان را جابهجا میکنند، این آبراه را ببندد.
بهنوشته واشینگتنپست با توجه به اینکه تندروهای ایرانی تمایل چندانی برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود یا پذیرش دیگر خواستههای مهم آمریکا نشان ندادهاند، بسیاری از دیپلماتها و تحلیلگران نسبت به امکان دستیابی به توافق در مهلت ۶۰ روزه، یا حتی در آینده نزدیک، تردید دارند.
بهگفته دیپلماتهایی که این روند را دنبال میکنند، جمهوری اسلامی نشان داده است که بستن تنگه برایش بسیار آسانتر از آن است که ارتش آمریکا بتواند آن را باز نگه دارد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت از سال ۱۳۹۹ تاکنون دستکم ۲۷ نفر هنگام مشارکت در مهار آتشسوزیهای جنگلهای زاگرس جان خود را از دست دادهاند.
بهمن ایزدی، بومشناس، در گفتوگو با این خبرگزاری مدعی شد بیش از ۹۰ درصد آتشسوزیهای سالهای اخیر در زاگرس عمدی بوده و از واژه «آتشزدن» به جای «آتشسوزی» استفاده کرد.
او با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول گفت دولت و دستگاههای قضایی و امنیتی تاکنون بررسی ریشهای درباره عاملان این حریقها انجام ندادهاند و فعالان محیط زیست و نیروهای مردمی، بدون تجهیزات و آموزش کافی، بار اصلی مهار آتش را بر دوش میکشند.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ در روزهای اخیر گزینه ازسرگیری حملات گسترده به جمهوری اسلامی را با پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، و ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش، بررسی کرده، اما فعلا تصمیم گرفته مسیر مذاکرات را ادامه دهد.
به نوشته این روزنامه، گفتوگوها بر این موضوع متمرکز بوده که آیا آمریکا باید مذاکرات را کنار بگذارد و حملات گسترده را از سر بگیرد؛ اقدامی که برخی مقامها از آن با عنوان «پایان دادن به کار» یاد کردهاند.
بر اساس این گزارش، ترامپ به دستیاران خود گفته است حملات گسترده در شرایط کنونی میتواند روند دیپلماسی را مختل کرده و شانس واشینگتن برای برچیدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی از طریق مذاکرات را کاهش دهد. او همچنین به آنها گفته است در صورت عبور مذاکرات از ضربالاجل ۱۸ اوت برای دستیابی به توافق هستهای نیز مشکلی ندارد.
یک مقام دولت آمریکا به نیویورکپست گفت که جمهوری اسلامی هنوز هیچ مبلغی از شش میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده خود را بهعنوان پرداخت اول دریافت نکرده است و تا زمانی که تهران به «شاخصهای تعیینشده» نرسد، این پول آزاد نخواهد شد.
این مقام دولت آمریکا که نامش اعلام نشده، سهشنبه ۹ تیر به این روزنامه گفت حکومت ایران هنوز هیچ بخشی از شش میلیارد دلار داراییهای مسدودشدهای را که آمریکا در ازای پیشرفت در اجرای یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی وعده داده بود آزاد نکرده است؛ موضوعی که همزمان با بازگشت ایران به میز مذاکرات در قطر مطرح شده است.
او افزود: «هیچیک از داراییهای مسدودشده آزاد نشده است و تا زمانی که ایران الزامات تعیینشده در یادداشت تفاهم را برآورده نکند، هیچیک از این داراییها آزاد نخواهد شد. هیچ چیز رایگان داده نمیشود و همه چیز به تحقق شاخصهای مشخص وابسته است.»
این مقام آمریکایی افزود در حالی که جمهوری اسلامی استدلال کرده است این منابع مالی باید یکجا در اختیارش قرار گیرد، آمریکا قصد دارد همزمان با پیشرفت مذاکرات و اقدام عملی تهران در حوزههای کلیدی این مبالغ را بهصورت تدریجی و مرحلهای و مستقیما به فروشندگان و نه رهبران حکومت ایران پرداخت کند.
او گفت: «ایران این مذاکرات را با این مطالبه آغاز کرد که بهمحض امضای این یادداشت تفاهم، داراییها و منابع مالی مسدودشده خود را دریافت کند. ما این درخواست را رد کردیم و آنها در نهایت پذیرفتند که تا زمانی که به تعهدات خود عمل نکنند، هیچ پولی دریافت نخواهند کرد.»
اظهارات این مقام آمریکایی درباره آزاد نشدن داراییهای مسدودشده ایران که در قطر نگهداری میشود، همزمان با ورود استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا، به دوحه منتشر شد.
این در حالی است که هیاتی از ایران دوشنبه راهی قطر شد تا درباره نحوه دسترسی به این داراییهای مسدودشده گفتوگو کند.
جمهوری اسلامی دوشنبه ۸ تیر با قاطعیت گزارشها مبنی بر بازگشت به مذاکره با آمریکاییها در هفته جاری را رد کرد، اما جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه گفت این موضع ظاهرا ناشی از تفاوت در برداشت تهران از ساختار مذاکرات است.
در حالی که تیمهای فنی آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۰ تیر با میانجیگری قطر دیدار خواهند کرد، این دیدارها به صورت جداگانه انجام میشود و مذاکرات نیز به شکل غیرمستقیم پیش خواهد رفت.
ونس گفت: «یکی از چیزهایی که درباره ایرانیها برای من هم جالب و هم ناامیدکننده است این است که میگویند: "نه، نه. هیچ گفتوگوی صلحی در جریان نیست، اما گفتوگوهای فنی میان آمریکا و ایران درباره توافقهای صلح وجود دارد. من میگویم، بسیار خب، این ظاهرا یک تاکتیک مذاکره ایرانی و یک شیوه بیان ایرانی است که من آن را درک نمیکنم.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه اعلام کرد که تیم مذاکرهکننده این کشور بر نحوه آزادسازی داراییهای مسدودشده تمرکز خواهد کرد؛ داراییهایی که به گفته مقامهای آمریکایی، تنها پس از آنکه تهران به شاخصهای تعیینشده دست یابد، آزاد خواهند شد.
این مقام آمریکایی همچنین به نیویورکپست گفت: «همزمان با اینکه ایران تنگه هرمز را دوباره باز کند، دریافت عوارض عبور را متوقف کند و به سایر شاخصهای تعیینشده برسد، خواهد توانست بهصورت مرحلهای از کاهش محدودیتها بهرهمند شود. اگر آنها یادداشت تفاهم را اجرا کنند، آنگاه میتوانند برای خریدهای بشردوستانه کالاهای آمریکایی به بخشی از داراییهای مسدودشده خود دسترسی پیدا کنند.»
بهگفته مقامهای آمریکایی، این کمک بهدلیل وضعیت بسیار نامناسب اقتصاد ایران ضروری است؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر رهبری سیاسی تهران وارد کرده است.
یک مقام آمریکایی دیگر نیز دوشنبه به نیویورکپست گفته بود: «حکومت ایران میداند که باید در برابر مردم خود پاسخگو باشد و به همین دلیل پذیرفته است که در ازای دریافت کمکهای بشردوستانه، شاخصهای تعیینشده از سوی ما را برآورده کند.»
او افزود: «مردم ایران شایسته صلح و امنیت هستند. اقتصاد آنها در حال سقوط آزاد است و در نتیجه سوءمدیریت دولت خود با کمبود شدید مواد غذایی و افزایش قیمتها روبهرو هستند.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت که ایالات متحده «تمام کارتها» را در مذاکرات با حکومت ایران در اختیار دارد، و استدلال کرد که دولت دونالد ترامپ، چه دیپلماسی موفق شود و چه شکست بخورد، در موقعیت «برد-برد» قرار دارد.
او افزود: «ایالات متحده در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد.»
ونس اشاره کرد «با این حال، اگر مذاکره در نهایت به نتیجه برسد، که بدیهی است که ما میخواهیم موفق باشد، شما ایرانی خواهید داشت که برای همیشه متحول شده است، دیگر از تروریسم و بیثباتی منطقهای حمایت مالی نمیکند، برای همیشه از هرگونه جاهطلبی برای سلاحهای هستهای دست کشیده و در نتیجه، دوباره به اقتصاد جهانی بازگشته است.»
او تاکید کرد: «اگر ایرانیها رفتار مناسبی نداشته باشند... برنامه هستهای آنها همچنان نابود میشود، ارتش متعارف آنها همچنان نابود میشود، و ایالات متحده همچنان در موقعیت بسیار قویتری نسبت به ایرانیها قرار دارد.»
ونس در بخشی از مصاحبه خود گفت: «در مذاکرات کمتر به آنچه ایران میگوید اهمیت میدهیم و بیشتر به آنچه انجام میدهد توجه میکنیم. ما برخی نشانههای مثبت و البته برخی نشانههای منفی را نیز مشاهده میکنیم.»