احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در خصوص نمایش اسلحه در تجمعات خیابانی، به سایت رویداد ۲۴ گفت: «ظاهر ماجرا این است که سپاه و بسیج باید پشت این برنامهها باشند.»این نماینده مجلس اضافه کرد: «تجمعات شبانه حالت فرسایشی پیدا کرده و ادامه آن در درازمدت نمیتواند به نفع جمهوری اسلامی باشد.»بخشایش اردستانی افزود: «این تجمعات را مداحان مدیریت میکنند و بهتدریج باید جمع شود.»او ادامه داد: «ما از نظر معیشتی، جامعه را به سمتی بردهایم که انگیزه اعتراض در مردم افزایش یافته است.»
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، با اشاره به حملات علیه جمهوری اسلامی گفت نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل در یک سال و نیم گذشته «شانهبهشانه و بالبهبال» در برابر آنچه «تهدید شرارتآمیز تروریسم بینالمللی» خواند، جنگیدهاند؛ تهدیدی که به گفته او، طی ۴۷ سال گذشته هم برای اسرائیل و هم برای مردم آمریکا خطرآفرین بوده است.
هاکبی گفت: «از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سپاسگزارم که تشخیص داد تهدیدی که ایرانیها ایجاد میکنند، تنها متوجه مردم خاورمیانه و بهطور مشخص مردم اسرائیل نیست، بلکه همواره تهدیدی علیه همه آمریکاییها نیز بوده است.»
او افزود: «در این ۴۷ سال، بسیاری از آمریکاییها به دست حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن کشته شدهاند و اگر آنها میتوانستند، افراد بیشتری را نیز میکشتند.»
محسن شاکرینژاد، رییس مرکز تحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفت صداوسیما برای انتشار اخبار مهم و خاص، حتی پس از اطمینان از صحت و دقت آنها، تابع تصمیم نهادهای بالادستی است.
شاکرینژاد در گفتوگو با ایسنا و در پاسخ به پرسشی درباره تاخیر صداوسیما در انتشار خبر کشته شدن برخی مقامهای جمهوری اسلامی گفت رسانههای جریان اصلی نمیتوانند صحت و دقت را فدای سرعت کنند و صداوسیما برای انتشار برخی اخبار مهم و خاص، تابع تصمیم نهادهای بالادستی است.
او افزود برنامه «ثریا» از پربینندهترین برنامههای تلویزیون بود، اما میزان مخاطب و رضایت بینندگان ملاک نهایی نیست و اگر برنامهای از سیاستهای سازمان تبعیت نکند، تغییر خواهد کرد.
یواخیم کلمنت، تحلیلگر بازارهای مالی و استراتژیست سرمایهگذاری شرکت خدمات مالی بریتانیایی «پنمور لیبروم»، در یادداشتی برای رویترز نوشت که آتشبس کنونی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است بیش از آنکه نشانه صلحی پایدار باشد، وقفهای موقت تا زمان برگزاری انتخابات میاندورهای آمریکا در ماه نوامبر باشد.
او نوشت جمهوری اسلامی تا زمان انتخابات، بهدلیل توانایی تاثیرگذاری بر بازار انرژی و تنگه هرمز، همچنان از اهرم فشار قابل توجهی برخوردار است، اما این توازن قدرت ممکن است پس از برگزاری انتخابات تغییر کند و در صورت نهایی نشدن توافق، خطر ازسرگیری درگیری میان دو طرف افزایش یابد.
به باور کلمنت، فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی و تاثیر آن بر افکار عمومی آمریکا، یکی از عوامل موثر بر تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای پذیرش توافق موقت با تهران بوده است. او معتقد است واشینگتن با هدف بازگشایی تنگه هرمز و کاهش فشار بر بازارهای انرژی، با بخشی از خواستههای تهران موافقت کرده است.
این تحلیلگر همچنین نوشت حتی بدون بسته شدن تنگه هرمز، جمهوری اسلامی میتواند تنها با افزایش نگرانیها درباره امنیت عبور نفت و گاز از این آبراه، بر قیمت جهانی انرژی تاثیر بگذارد و از این طریق بر فضای سیاسی آمریکا در آستانه انتخابات اثر بگذارد.
کلمنت در ادامه نوشت اگر جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای کرسیهایی را از دست بدهند، ترامپ ممکن است برای دستیابی به موفقیتهای سیاسی در عرصه سیاست خارجی، بار دیگر به افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی روی آورد. او در عین حال تاکید کرد اختلافهای اساسی دو طرف، از جمله بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی، همچنان پابرجاست و احتمال دستیابی به توافق نهایی تا پاییز پایین به نظر میرسد.
او در پایان نتیجه گرفت آنچه در پیش است، نه لزوما جنگی دائمی، بلکه تداوم خطر و بیثباتی است و کشورهای وابسته به واردات انرژی، بهویژه در اروپا و آسیا، باید خود را برای نوسانهای بیشتر در بازارهای جهانی انرژی آماده کنند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، چهارشنبه ۱۰ تیر در مراسم یادبود کشتهشدگان جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶، گفت اسرائیل به حزبالله لبنان ثابت کرده است که «هرگز گروگان بازوی اجرایی حکومت شرور در ایران» نخواهد شد و کسانی که به گفته او شهروندان و شهرکهای اسرائیل را تهدید کردهاند، «ضرباتی دریافت کردند که هرگز تصورش را نمیکردند.»
نتانیاهو تفاهمنامه اسرائیل و لبنان را یک «دستاورد تاریخی» خواند و گفت این تفاهمنامه «جبهه لبنان را از جبهه ایران جدا میکند.» او افزود این تفاهمنامه حق اسرائیل را برای حفظ حضور در منطقه حائل در جنوب لبنان تا زمان رفع تهدید حزبالله به رسمیت میشناسد.
نخستوزیر اسرائیل همچنین گفت: «نمیتوان ابعاد ضربه نظامی و سیاسی واردشده به حزبالله و جمهوری اسلامی را دستکم گرفت.»
او افزود جمهوری اسلامی میخواست اسرائیل را وادار به عقبنشینی از جنوب لبنان کند، «اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد.»
افزایش نیافتن تعهدات بیمه تامین اجتماعی با وجود رشد قیمت دارو باعث تحمیل هزینههای سنگین به بیماران شده است. مقایسه دو فیش خرید نسخهای یکسان از انسولین نوومیکس فلکسپن نشان میدهد طی حدود ۵۰ روز، هزینه پرداختی بیمار بیش از ۲۴ برابر شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مبلغی که بیمار در اواسط اردیبهشت برای ۱۵ قلم از این انسولین پرداخته، ۱۵۹ هزار و ۲۵۰ تومان است.
همان تعداد از همان نوع انسولین از داروخانهای یکسان در شهر تبریز، در تاریخ هشتم تیر، ۳ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۲۵۰ تومان خرج روی دست بیمار گذاشته است.
این تغییر قیمت به معنای حدود ۲۳۵۵ درصد افزایش است.
در هر دو فیش، سهم بیمه، سهم سازمان، سهم بیمار، سهم صعبالعلاج و تعرفه خدمات دارویی، بدون تغییر باقی ماندهاند.
با این حال، قیمت کل اقلام دارویی از ۹ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۲۵۰ تومان به ۱۳ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۲۵۰ تومان افزایش یافته است. یعنی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش یا حدود ۳۸.۷ درصد.
سهم پرداختی بیمه تامین اجتماعی با وجود افزایش قیمت پایه دارو، در فیش جدید روی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باقی مانده است.
همچنین در فیش جدید، ردیفی با عنوان «تفاوت» به مبلغ ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان مستقیما به بیمار منتقل شده است. ردیفی که در فیش اردیبهشت وجود نداشت.
به این ترتیب، اگرچه قیمت خود دارو کمتر از ۴۰ درصد افزایش یافته، اما بهدلیل ثابت ماندن سقف تعهد بیمه، مبلغ پرداختی بیمار ۲۳۵۵ درصد رشد پیدا کرده است.
افزایش روزانه قیمت دارو
ایراناینترنشنال ۹ اردیبهشت از جهش قیمت انواع انسولین در مقایسه با پیش از نوروز خبر داده بود. موضوعی که نشان میدهد رشد قیمتها محدود به هفتههای اخیر نمیشود.
بر اساس آن گزارش، قیمت برخی انواع انسولین تولید داخل تا ۲۱۲ درصد و نمونههای خارجی تا ۲۷۱ درصد افزایش یافته بود.
با این حال، بررسی تازه دو فیش خرید حاکی از آن است که روند رشد قیمتها ادامه یافته و در فاصله اواسط اردیبهشت تا هشتم تیر، قیمت همین نسخه بار دیگر افزایش پیدا کرده است.
در عین حال، آن گزارش تنها به افزایش قیمت دارو پرداخته بود و اثر تغییرات بر هزینه نهایی بیماران را بررسی نمیکرد.
مقایسه دو فیش خرید جدید نشان میدهد ناکارآمدی پوشش بیمهای باعث شده افزایش کمتر از ۴۰ درصدی قیمت دارو، به رشد بیش از ۲۴ برابری مبلغ پرداختی بیمار منجر شود.
فعالان صنعت دارو افزایش هزینههای تولید را عامل اصلی بحران کنونی میدانند.
به گفته آنها، حذف ارز ترجیحی، جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و بستهبندی، رشد دستمزدها، بالا رفتن هزینههای مالی و همچنین تاثیر جنگ بر زنجیره تامین، هزینه تولید دارو را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
این فعالان میگویند در حالی که هزینه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش شرکتهای دارویی بهشدت افزایش یافته، اصلاح قیمت دارو با تاخیر انجام شده و حمایت موثری نیز از سوی دولت و نظام بانکی صورت نگرفته است.
از دی ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای سیاست همسانسازی نرخ ارز، مواد اولیه و اقلام جانبی صنعت دارو که پیشتر با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین میشد، با نرخهایی در حدود ۱۴۴ تا ۱۴۵ هزار تومان تامین شدهاند.
محمد عبدهزاده، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، ۱۰ تیر به روزنامه دنیای اقتصاد گفت از اسفندماه بخش عمده داروها از شمول ارز ترجیحی خارج شدند و تولید آنها با نرخ جدید ارز انجام میشود.
دنیای اقتصاد در جمعبندی این وضعیت یادآور شد بازار دارو اکنون با دو بحران همزمان روبهرو است؛ از یک سو تولیدکنندگان از افزایش شدید هزینه تولید، کمبود نقدینگی و دشواری تامین سرمایه در گردش سخن میگویند و از سوی دیگر، بیماران با افزایش چشمگیر سهم پرداخت از جیب خود مواجه شدهاند.
بر این اساس، رشد قیمت دارو را نمیتوان صرفا به حذف ارز ترجیحی نسبت داد، بلکه مجموعهای از عوامل از جمله جهش نرخ ارز، افزایش هزینه نهادههای تولید، سالها سرکوب قیمت، بیثباتی اقتصاد و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی، در شکلگیری وضعیت کنونی نقش داشتهاند.