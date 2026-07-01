مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، با اشاره به حملات علیه جمهوری اسلامی گفت نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل در یک سال و نیم گذشته «شانه‌به‌شانه و بال‌به‌بال» در برابر آنچه «تهدید شرارت‌آمیز تروریسم بین‌المللی» خواند، جنگیده‌اند؛ تهدیدی که به گفته او، طی ۴۷ سال گذشته هم برای اسرائیل و هم برای مردم آمریکا خطرآفرین بوده است.

هاکبی گفت: «از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، سپاسگزارم که تشخیص داد تهدیدی که ایرانی‌ها ایجاد می‌کنند، تنها متوجه مردم خاورمیانه و به‌طور مشخص مردم اسرائیل نیست، بلکه همواره تهدیدی علیه همه آمریکایی‌ها نیز بوده است.»

او افزود: «در این ۴۷ سال، بسیاری از آمریکایی‌ها به دست حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن کشته شده‌اند و اگر آن‌ها می‌توانستند، افراد بیشتری را نیز می‌کشتند.»