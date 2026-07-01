امیر قطر، ویتکاف و کوشنر درباره ایران و لبنان گفتوگو کردند
دیوان امیری قطر اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، با استیو ویتکاف و جرد کوشنر دیدار و درباره مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و تحولات لبنان گفتوگو کرد. دو طرف بر ادامه روند مذاکرات، تثبیت آتشبس در لبنان و تداوم تلاشهای میانجیگرانه قطر و پاکستان تاکید کردند.
یک هیات مستقل وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داد پیشرفت هوش مصنوعی با سرعتی فراتر از درک علمی و سیاستگذاری دولتها در حال وقوع است و در نتیجه، هیچ تضمینی وجود ندارد که این فناوری در آینده به آسیبهای فاجعهبار منجر نشود.
بر اساس گزارش اولیه «هیات مستقل بینالمللی علمی سازمان ملل درباره هوش مصنوعی» که چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، سیاستگذاران با چالشی فزاینده روبهرو هستند؛ از یک سو، تدوین مقررات موثر برای هوش مصنوعی به شواهد علمی معتبر نیاز دارد و از سوی دیگر، سرعت دستیابی به این شواهد از آهنگ تحول این فناوری عقب مانده است.
یوشوا بنجیو، رییس مشترک این هیات که از ۴۰ کارشناس از مناطق مختلف جهان تشکیل شده، گفت: «توانمندیهای هوش مصنوعی با سرعتی فراتر از درک علمی و توانایی دولتها برای سازگاری در حال پیشرفت هستند.»
او افزود: «با افزایش شواهد درباره رفتارهای فریبکارانه هوش مصنوعی، علم در حال حاضر نمیتواند تضمین کند که با ادامه رشد قابلیتهای این فناوری، هوش مصنوعی چه بهطور مستقل و چه در نتیجه سوءاستفاده کاربران مخرب، موجب آسیبهای فاجعهبار نخواهد شد.»
رویترز نوشت هدف این گزارش که نخستین ارزیابی مستقل جهانی از چالشها و فرصتهای هوش مصنوعی توصیف شده، ارائه تازهترین یافتههای علمی است تا به دولتها برای تصمیمگیری درباره سامانههای در حال تحول هوش مصنوعی کمک کند.
بر اساس این گزارش، توسعه سامانههای هوش مصنوعی عاملمحور (Agentic AI) در کوتاهمدت شتاب خواهد گرفت؛ سامانههایی که میتوانند وظایف واقعی را بهصورت مستقل و با حداقل دخالت انسان انجام دهند.
با این حال، محدودیتهای مربوط به تامین انرژی و کمبود دادههای باکیفیت ممکن است سرعت رشد را کاهش دهد.
این هیات همچنین پیشبینی کرد در بلندمدت، هوش مصنوعی خودبهبودگر (Self-Improving AI) بیش از پیش در بخشهای مختلف اقتصاد ادغام شود و همگرایی آن با فناوریهایی مانند رایانش کوانتومی و زیستفناوری شتاب بگیرد.
پیشتر در ۱۶ اردیبهشت، بنیاد دفاع از دموکراسیها هشدار داد جمهوری اسلامی به یکی از تهاجمیترین کاربران هوش مصنوعی در جنگ، فریب و سرکوب تبدیل شده است.
چالشها و فرصتهای پیشرو
هیات مستقل سازمان ملل در ادامه گزارش خود اعلام کرد هوش مصنوعی اکنون در استدلالهای پیشرفته در حوزههای ریاضیات و علوم به سطحی همتراز با متخصصان رسیده و روند توسعه داروها و واکسنها را نیز شتاب بخشیده است.
همچنین پیچیدگی وظایفی که این فناوری قادر به انجام آنهاست، هر چهار تا هفت ماه دو برابر میشود. این موضوع میتواند به سامانههای هوش مصنوعی امکان دهد کارهایی را که انجام آنها برای انسان چند روز یا چند هفته زمان میبرد، در مدت کوتاهتری به پایان برسانند.
بر اساس این گزارش، هرچند این پیشرفتها میتواند منافع اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشد، هنوز روشن نیست افزایش بهرهوری ناشی از بهکارگیری هوش مصنوعی به رشد فراگیر اقتصادی منجر خواهد شد یا پیامدهایی برای بازار کار رقم خواهد زد.
هیات مستقل سازمان ملل در ادامه، مجموعهای از نگرانیهای ایمنی درباره هوش مصنوعی را مطرح کرد و نسبت به خطر از دست رفتن کنترل بر این فناوری هشدار داد، زیرا سامانههای هوش مصنوعی «بهطور فزایندهای خودمختار و فریبکار» میشوند.
در این گزارش آمده است هوش مصنوعی هماکنون برای تولید اطلاعات نادرست و دیگر محتوای زیانبار به کار گرفته میشود و در صورت سوءاستفاده میتواند به ابزاری برای کلاهبرداری، حملات سایبری و حتی ایجاد تهدیدهای زیستی تبدیل شود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به چالشهای موجود در این زمینه، از دولتها خواست هرچه سریعتر دست به اقدام بزنند.
او در بیانیهای گفت: «جهان نمیتواند چیزی را که قادر به درک آن نیست، بهطور موثر اداره کند.»
گوترش افزود: «ظرفیتهای این فناوری بسیار زیاد است، اما خطرهای آن نیز واقعی است و هزینه تعلل در این مسیر بیشتر میشود.»
روزنامه گاردین تیر ۱۴۰۴ گزارش داد گروههای تروریستی از هوش مصنوعی برای جذب نیرو و تامین مالی عملیات خود بهره میگیرند.
تاکید کاتز بر مقابله با تامین مالی گروههای نیابتی
وزیر دفاع اسرائیل بر لزوم مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «نبرد با ایران تنها در میدان جنگ جریان ندارد، بلکه در مبارزه با منابع مالی محرک تروریسم نیز دنبال میشود.»
کاتز اضافه کرد: «هر دلاری که از دسترس سپاه پاسداران خارج شود، دلاری است که به حزبالله، حماس، حوثیها و دیگر نیروهای نیابتی ایران نخواهد رسید. ما به هدف قرار دادن همه مسیرهای تامین مالی محور تروریسم ایران، در هر مکان و با هر ابزاری، ادامه خواهیم داد.»
بر اساس یافتههای وزارت دفاع اسرائیل، در کیف پولهای دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران، رمزارزهایی به ارزش بیش از ۲۴ میلیون شِکِل (حدود هفت میلیون دلار) شناسایی شده است.
این وزارتخانه افزود این شبکه برای انتقال منابع مالی به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی، بهویژه حزبالله، مورد استفاده قرار میگرفت.
اسرائیل میگوید حزبالله پس از خسارتهای سنگینی که در جریان درگیریها با این کشور متحمل شده، برای بازسازی خود در جستوجوی منابع مالی جدید است.
بنا بر اعلام وزارت دفاع اسرائیل، شناسایی و مختل کردن شبکههای تامین مالی مرتبط با جمهوری اسلامی حاصل همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و حقوقی میان ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگر نهادهای امنیتی اسرائیل بوده است.
یورای متسلاوی، رییس این ستاد، در همین رابطه اعلام کرد هیچ مصونیتی برای «تامینکنندگان مالی تروریسم» در حوزه رمزارز وجود ندارد.
او تاکید کرد این ستاد به شناسایی، افشا کردن و هدف قرار دادن شبکههای مالی حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن ادامه خواهد داد.
در ماههای اخیر، واشینگتن نیز فشارهای خود را برای اعمال محدودیت بر استفاده تهران از ارزهای دیجیتال افزایش داده است.
مقامهای آمریکایی میکوشند کانالهای مالی وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کنند و دسترسی تهران به شبکههای مالی مبتنی بر رمزارز را کاهش دهند.
چهارم تیر، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد حکومت ایران طی سالهای اخیر از صرافی «کوینکس» (CoinEx) بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای اتصال به بازار جهانی رمزارز و دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کرده است.
پیشتر در خردادماه، ایالات متحده نوبیتکس و سه صرافی رمزارز ایرانی دیگر را تحریم کرد.
طالبان افغانستان اعلام کرد حملاتی هوایی به خاک پاکستان انجام داده است. در همین حال اسلامآباد خبر داد نیروهایش چهار پهپاد را در استان بلوچستان، منطقهای غنی از منابع طبیعی در جنوب این کشور، رهگیری و سرنگون کردهاند.
در تازهترین دور از درگیریهای میان دو همسایه شرقی ایران، وزارت دفاع طالبان چهارشنبه ۱۰ تیر اعلام کرد نیروهایش حملات هوایی و پهپادی را علیه آنچه «مرکز داعش» در شهر سرانان در استان مرزی بلوچستان پاکستان خواند، انجام دادهاند.
این وزارتخانه طالبان همچنین از حملاتی در نقاطی از استان خیبر پختونخوا خبر داد.
در مقابل ارتش پاکستان در بیانیهای اعلام کرد پهپادهای مهاجم بلافاصله شناسایی و منهدم شدند.
مقامهای محلی نیز حمله پهپادی را تایید کردند و گفتند یک پهپاد در نزدیکی یک مدرسه دولتی در شهر سرانان مشاهده شده است.
به گفته مقامها، دو نفر در این حمله زخمی شدند.
طالبان جنگنده در اختیار ندارد، اما بر اساس دادههای «موسسه بینالمللی مطالعات راهبردی» مستقر در لندن، دستکم شش هواپیما و ۲۳ بالگرد در اختیار دارد.
همچنین نیروهای طالبان به پهپادهایی مجهز هستند که پیشتر در درگیریها با پاکستان از آنها استفاده کردهاند.
پاکستان، افغانستان را به پناه دادن به شبهنظامیانی متهم میکند که به گفته اسلامآباد، حملات داخل پاکستان را طراحی میکنند.
طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و میگوید فعالیت گروههای شبهنظامی، مشکلی داخلی برای پاکستان است.
دستکم ۲۸ غیرنظامی در حملات هوایی دوشنبه هشتم تیر پاکستان به مناطق مرزی افغانستان کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدند.
اسلامآباد این حملات را پاسخی به آنچه «حملات تروریستی» در خاک پاکستان خواند، توصیف کرد.
عطاالله تارار، وزیر اطلاعرسانی پاکستان، بامداد دوشنبه، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد چهار عضو وابسته به گروه «جماعت الاحرار» در عملیات زمینی کشته شدند. جماعت الاحرار یکی از شاخههای طالبان پاکستان به شمار میرود.
این حمله، پاسخی به انفجار ششم تیر بود. ارتش پاکستان ششم تیر اعلام کرد در جریان بمبگذاری و حمله مسلحانه از سوی گروه جماعت الاحرار به یکی از مراکز نیروهای شبهنظامی «سند رنجرز» در شهر کراچی، سه نیروی این یگان کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
درگیری میان این دو متحد سابق که اکنون به رقیب یکدیگر تبدیل شدهاند، از زمستان ۱۴۰۴ تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است. تلاشهای میانجیگرانه چین برای کاهش تنش نیز تاکنون نتیجهای در پی نداشته است.
بررسی تازهترین اظهارنامههای مالی دونالد ترامپ نشان میدهد رییسجمهوری آمریکا سال گذشته بیش از ۱.۴ میلیارد دلار درآمد از فعالیتهای رمزارزی خانوادهاش گزارش کرده است.
بر اساس گزارش چهارشنبه ۱۰ تیرماه خبرگزاری رویترز، این موضوع نشان میدهد اکنون بخش عمده درآمد ترامپ از داراییهای دیجیتالی تامین میشود که از سیاستهای دولت او نیز منتفع شدهاند.
اسناد بررسی شده که اظهارنامه مالی سالانه ترامپ برای سال ۲۰۲۵ و ارائهشده به دفتر اخلاق دولت آمریکا است و نهم تیرماه منتشر شد، نشان میدهد شرکتهای او نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت رمزارزی «ورلد لیبرتی فایننشال» دریافت کردهاند. شرکتی که ترامپ و پسرانش آن را بنیان گذاشتهاند.
این درآمد که میان رییسجمهوری و اعضای خانوادهاش تقسیم میشود، شامل بیش از ۵۲۰ میلیون دلار حاصل از فروش توکنهای رمزارزی و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از محل فروش بخشی از سهام و منافع تجاری در شرکت ورلد لیبرتی بوده است.
ترامپ همچنین ۶۳۵ میلیون دلار دیگر درآمد حاصل از فروش میمکوینهای «ترامپ» را گزارش کرده است.
این ارقام نشان میدهند رمزارزها تا چه اندازه وضعیت مالی رییسجمهوری را متحول کردهاند.
برای نمونه، در اظهارنامه مالی مربوط به سال قبل از اظهارنامه جدید، ترامپ تنها ۵۷ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار درآمد از فروش توکنهای ورلد لیبرتی گزارش کرده بود. رقمی که در اظهارنامه جدید بیش از ۹ برابر شده است.
رویترز پیشتر برآورد کرده بود اعضای خانواده ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، دستکم ۲.۳ میلیارد دلار از پروژههای مرتبط با رمزارز درآمد کسب کردهاند.
ترامپ پس از آغاز به کار دولتش، مجموعهای از سیاستها و ابتکارها را به اجرا گذاشت که صنعت رمزارز آنها را به سود خود ارزیابی میکند. از اجرای مقررات فدرال برای استیبلکوینها گرفته تا کاهش فشارهای نظارتی وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار بر این صنعت.
ترامپ همچنین برای سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ میلیون دلار درآمد از محل توافقهای حقوقی با شرکتهای مختلف رسانهای و ۵۲ میلیون دلار درآمد از محل اعطای مجوز استفاده از نام خود به شرکتهای ساختمانی خارج از آمریکا گزارش کرده است. درآمدی که عمدتا حاصل قراردادها با شرکای خاورمیانهای بوده است.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای گفت: «نه رییسجمهوری و نه اعضای خانواده او هرگز در تعارض منافع دخیل نبودهاند و نخواهند بود. رییسجمهور ترامپ با اقدامات اجرایی خود، با افتخار ایالات متحده را به پایتخت رمزارز جهان تبدیل کرد.»
او افزود: «تمام اقدامات رییسجمهور ترامپ و دولت او در راستای منافع مردم آمریکا انجام میشود و هر خبرنگاری که خلاف این را مطرح کند، همان روایت قدیمی، تکراری و نادرستی را بازگو میکند که دموکراتها و رسانههای جریان اصلی نزدیک به یک دهه است مطرح میکنند.»
با وجود آنکه کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود منافع تجاری رییسجمهوری در حال حاضر بهوسیله فرزندانش اداره میشود، ترامپ همچنان ذینفع نهایی داراییهای موجود در صندوق امانی است که درآمدها در نهایت به آن واریز میشود.
ترامپ گزارش کرده است درآمد مجموعههای گلف و اقامتگاههای تفریحی او در سال ۲۰۲۵ با ۱۵ درصد افزایش به اندکی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
بیشترین رشد درآمد مربوط به باشگاههایی بوده که رییسجمهوری از زمان آغاز دوره ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۲۵، زمان قابل توجهی را در آنها سپری کرده است.
درآمد باشگاه مارالاگو در فلوریدا که ترامپ از آن با عنوان «کاخ سفید زمستانی» یاد میکند، از ۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۷۷ میلیون دلار افزایش یافته است. درآمد باشگاه گلف او در وست پالم بیچ، در نزدیکی مارالاگو، نیز ۲۷ درصد رشد کرده است.
در مقابل، درآمد زمین گلف ترامپ در لسآنجلس سال گذشته کاهش یافته است.
درآمد ترامپ از داراییهای ملکیاش - کسبوکاری که شهرت خود را با آن به دست آورد - رشد چندان چشمگیری نداشته است. او درآمد حاصل از حدود ۱۲ سرمایهگذاری مهم در املاک تجاری را گزارش کرده که عمدتا شامل منافع او در ساختمانهایی است که چند دهه پیش ساخته یا خریداری کرده.
اظهارنامه مالی، رقم دقیق درآمد اجاره املاکی مانند برج ترامپ در نیویورک را ارائه نمیکند و تنها بازههای درآمدی را نشان میدهد. برای بیشتر این املاک، بازه درآمدی ثبتشده در سال ۲۰۲۵ مشابه یا حتی کمتر از رقمی است که ترامپ حدود یک دهه پیش گزارش کرده بود.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد کشورهای عضو مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم، تیافتیسی، در اقدامی مشترک چند بخش کلیدی از زیرساخت مالی حزبالله، از جمله پنج نهاد و ۱۶ فرد، را هدف تحریم کردند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، از نهادهای مالی «القرض الحسن» و «بیتالمال» و همچنین مقامهای ارشد آنها نام برده شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا این اقدام هماهنگ تحریمی را نشانه «تعهد مشترک اعضای تیافتیسی برای مختل کردن توان حزبالله در سوءاستفاده از نظام مالی بینالمللی» توصیف و تاکید کرد همه نهادهای تحریمشده از سوی تیافتیسی، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند.
مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم، ائتلافی متشکل از آمریکا و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که برای هماهنگی در شناسایی و تحریم شبکههای تامین مالی تروریسم تشکیل شده است.
بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا نهادها و افراد تحریمشده را «تهدیدی برای منافع مشترک و تجارت جهانی» خواند و افزود اعضای مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم با محدود کردن دسترسی حزبالله به منابع مالی، برای حفاظت از سلامت نظام مالی بینالمللی، حمایت از مردم لبنان و مقابله با شبکههای تروریستی تلاش میکنند.
این سومین اقدام تحریمی تیافتیسی در دولت کنونی و نهمین اقدام از زمان ایجاد این مرکز در دوره ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷ است.
بر اساس این بیانیه، القرض الحسن با وجود آنکه در پوشش یک سازمان غیردولتی و با مجوز وزارت کشور لبنان فعالیت میکند، خدمات مالی مشابه بانک ارائه میدهد و بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، در عمل از طریق حسابهای صوری و واسطهها، وجوه مرتبط با حزبالله را جابهجا میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد حزبالله از القرض الحسن برای تسهیل فعالیتهای نظامی بیثباتکننده خود استفاده کرده و این نهاد با احتکار ارز خارجی مورد نیاز اقتصاد لبنان، به حزبالله امکان داده است پایگاه حمایتی خود را تقویت کند و ثبات دولت لبنان را به خطر بیندازد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین موسسه مالی بیتالمال را «خزانه غیررسمی حزبالله» معرف کرد و نوشت این نهاد، تحت نظارت مستقیم دبیرکل حزبالله، داراییهای این گروه را نگهداری میکند، برای این گروه سرمایهگذاری میکند و واسطه میان حزبالله و بانکهای اصلی است.
در میان افراد معرفیشده در این بیانیه، ابراهیم علی ظاهر، رییس واحد مرکزی مالی حزبالله، قرار دارد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این واحد بر بودجه و هزینههای کلی حزبالله، از جمله تامین مالی عملیات این گروه در داخل و خارج لبنان، نظارت دارد.
این بیانیه همچنین از عادل محمد منصور، مدیر اجرایی القرض الحسن، نام برده و اعلام کرده است او علاوه بر نقش خود در این نهاد، از حسابهای بانکی شخصی خود برای انجام تراکنش با نهادهای مختلف حزبالله استفاده کرده است.