رسول سناییراد، معاون عقیدتی سیاسی دفتر خامنهای، به سایت دفاعپرس گفت: «دشمن در جنگ اخیر قصد داشت تابآوری اجتماعی ما را بشکند و همین تجربه، ما را به یک بازتعریف راهبردی رساند و حرکت به سمت افزایش توان موشکی و پهپادی را با نگاه به جنگهای آینده، در اولویت قطعی قرار داد.»او افزود که علی خامنهای تاکیدات مرحلهبندیشدهای ابتدا بر افزایش بُرد و در مرحله بعد بر ارتقای دقت موشکها داشت.
رونالد کومان، سرمربی ۶۳ ساله تیم ملی فوتبال هلند، در پی شکست و حذف این تیم در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی مقابل مراکش، رسما از سمت خود استعفا کرد.
کومان با انتشار بیانیهای در اینستاگرام، مسئولیت این ناکامی را پذیرفت و با اشاره به بیماری همسرش، بارتینا، تلویحا از دنیای مربیگری خداحافظی کرد.
او اظهار داشت که سلامتی عزیزانش اولویت زندگی اوست. نایجل دییونگ، مدیر فنی فدراسیون فوتبال هلند، با ناامیدکننده خواندن این دوره، تایید کرد که هدف تیم رسیدن به نیمهنهایی و قهرمانی بود که محقق نشد.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال هلند اعلام کرد که جاستین کلایورت، کوئینتن تیمبر و کریسنسیو سامرویل، سه بازیکنی که در ضربات پنالتی مقابل مراکش ناکام ماندند، در فضای مجازی هدف حملات شدید نژادپرستانه قرار گرفتهاند.
فدراسیون فوتبال هلند با محکوم کردن این اقدام، اعلام کرد که پروندهای را در سازمان «گزارش تبعیض آنلاین» ثبت خواهد کرد تا مراجع قضایی تحقیقات کیفری را آغاز کنند.
این فدراسیون تاکید کرد که نژادپرستی کاملا مغایر با ارزشهای فوتبال است. این حادثه یادآور توهینهای مشابه به بازیکنان انگلیس در یورو ۲۰۲۰ است که منجر به بازداشت و حبس عاملان آن شده بود.
بررسی تازهترین اظهارنامههای مالی دونالد ترامپ نشان میدهد رییسجمهوری آمریکا سال گذشته بیش از ۱.۴ میلیارد دلار درآمد از فعالیتهای رمزارزی خانوادهاش گزارش کرده است.
بر اساس گزارش چهارشنبه ۱۰ تیرماه خبرگزاری رویترز، این موضوع نشان میدهد اکنون بخش عمده درآمد ترامپ از داراییهای دیجیتالی تامین میشود که از سیاستهای دولت او نیز منتفع شدهاند.
اسناد بررسی شده که اظهارنامه مالی سالانه ترامپ برای سال ۲۰۲۵ و ارائهشده به دفتر اخلاق دولت آمریکا است و نهم تیرماه منتشر شد، نشان میدهد شرکتهای او نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت رمزارزی «ورلد لیبرتی فایننشال» دریافت کردهاند. شرکتی که ترامپ و پسرانش آن را بنیان گذاشتهاند.
این درآمد که میان رییسجمهوری و اعضای خانوادهاش تقسیم میشود، شامل بیش از ۵۲۰ میلیون دلار حاصل از فروش توکنهای رمزارزی و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از محل فروش بخشی از سهام و منافع تجاری در شرکت ورلد لیبرتی بوده است.
ترامپ همچنین ۶۳۵ میلیون دلار دیگر درآمد حاصل از فروش میمکوینهای «ترامپ» را گزارش کرده است.
این ارقام نشان میدهند رمزارزها تا چه اندازه وضعیت مالی رییسجمهوری را متحول کردهاند.
برای نمونه، در اظهارنامه مالی مربوط به سال قبل از اظهارنامه جدید، ترامپ تنها ۵۷ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار درآمد از فروش توکنهای ورلد لیبرتی گزارش کرده بود. رقمی که در اظهارنامه جدید بیش از ۹ برابر شده است.
رویترز پیشتر برآورد کرده بود اعضای خانواده ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، دستکم ۲.۳ میلیارد دلار از پروژههای مرتبط با رمزارز درآمد کسب کردهاند.
ترامپ پس از آغاز به کار دولتش، مجموعهای از سیاستها و ابتکارها را به اجرا گذاشت که صنعت رمزارز آنها را به سود خود ارزیابی میکند. از اجرای مقررات فدرال برای استیبلکوینها گرفته تا کاهش فشارهای نظارتی وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار بر این صنعت.
ترامپ همچنین برای سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ میلیون دلار درآمد از محل توافقهای حقوقی با شرکتهای مختلف رسانهای و ۵۲ میلیون دلار درآمد از محل اعطای مجوز استفاده از نام خود به شرکتهای ساختمانی خارج از آمریکا گزارش کرده است. درآمدی که عمدتا حاصل قراردادها با شرکای خاورمیانهای بوده است.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای گفت: «نه رییسجمهوری و نه اعضای خانواده او هرگز در تعارض منافع دخیل نبودهاند و نخواهند بود. رییسجمهور ترامپ با اقدامات اجرایی خود، با افتخار ایالات متحده را به پایتخت رمزارز جهان تبدیل کرد.»
او افزود: «تمام اقدامات رییسجمهور ترامپ و دولت او در راستای منافع مردم آمریکا انجام میشود و هر خبرنگاری که خلاف این را مطرح کند، همان روایت قدیمی، تکراری و نادرستی را بازگو میکند که دموکراتها و رسانههای جریان اصلی نزدیک به یک دهه است مطرح میکنند.»
با وجود آنکه کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود منافع تجاری رییسجمهوری در حال حاضر بهوسیله فرزندانش اداره میشود، ترامپ همچنان ذینفع نهایی داراییهای موجود در صندوق امانی است که درآمدها در نهایت به آن واریز میشود.
ثروت تازه، بر پایه رمزارز
اگرچه رمزارزها بزرگترین منبع درآمد ترامپ هستند، کسبوکارهای سنتی او، بهویژه زمینهای گلف و اقامتگاههای تفریحی، همچنان میلیونها دلار درآمدزایی کردهاند.
ترامپ گزارش کرده است درآمد مجموعههای گلف و اقامتگاههای تفریحی او در سال ۲۰۲۵ با ۱۵ درصد افزایش به اندکی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
بیشترین رشد درآمد مربوط به باشگاههایی بوده که رییسجمهوری از زمان آغاز دوره ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۲۵، زمان قابل توجهی را در آنها سپری کرده است.
درآمد باشگاه مارالاگو در فلوریدا که ترامپ از آن با عنوان «کاخ سفید زمستانی» یاد میکند، از ۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۷۷ میلیون دلار افزایش یافته است. درآمد باشگاه گلف او در وست پالم بیچ، در نزدیکی مارالاگو، نیز ۲۷ درصد رشد کرده است.
در مقابل، درآمد زمین گلف ترامپ در لسآنجلس سال گذشته کاهش یافته است.
درآمد ترامپ از داراییهای ملکیاش - کسبوکاری که شهرت خود را با آن به دست آورد - رشد چندان چشمگیری نداشته است. او درآمد حاصل از حدود ۱۲ سرمایهگذاری مهم در املاک تجاری را گزارش کرده که عمدتا شامل منافع او در ساختمانهایی است که چند دهه پیش ساخته یا خریداری کرده.
اظهارنامه مالی، رقم دقیق درآمد اجاره املاکی مانند برج ترامپ در نیویورک را ارائه نمیکند و تنها بازههای درآمدی را نشان میدهد. برای بیشتر این املاک، بازه درآمدی ثبتشده در سال ۲۰۲۵ مشابه یا حتی کمتر از رقمی است که ترامپ حدود یک دهه پیش گزارش کرده بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، حذف موضوع حقوق بشر از تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن را «نگرانکننده» توصیف کرد و هشدار داد مردم ایران در این توافق نادیده گرفته شدهاند.
ساتو در مصاحبه با پایگاه خبری «ژنو سولوشنز» که چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، گفت: «تفاهمنامه در شکل کنونی خود تقریبا بهطور کامل بر خروج نیروهای نظامی، بازگشایی تنگه هرمز و تعهدات هستهای متمرکز است. هرچند اشارهای به ایجاد صندوق بازسازی شده، اما فراتر از آن، مردم ایران عملا در این چارچوب نادیده گرفته شدهاند.»
او افزود وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ، بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه، «بحرانی» بود و اگر این موضوع در تفاهمنامه یا توافق نهایی با جمهوری اسلامی گنجانده نشود، خطر بازگشت به شرایط پیشین یا حتی تشدید سرکوب بهدلیل تداوم مصونیت از پاسخگویی وجود دارد.
ساتو همچنین گفت اگرچه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آغاز جنگ به موضوع حقوق بشر در ایران اشاره کرده بود، این موضوع چند هفته بعد بهطور کامل از مواضع او حذف شد و مشخص نیست آن اظهارات تا چه اندازه نشاندهنده «نگرانی واقعی و پایدار» درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است.
ششم تیر، ائتلاف «ایمپکت ایران» در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهد.
این ائتلاف شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است.
سرکوب دیماه نباید از یاد برود
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به سرکوب معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان تاکید کرد این رویداد نباید به بوته فراموشی سپرده شود.
ساتو گفت مردم ایران در جریان اعتراضات دیماه با صدای بلند خواستار تغییرات بنیادین شدند.
او ابراز امیدواری کرد در توافق نهایی احتمالی میان تهران و واشینگتن، بندهایی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران گنجانده شود.
ساتو همچنین خواستار توقف اجرای احکام اعدام، تضمین دسترسی به اینترنت آزاد و حفاظت از فضای مدنی در ایران شد و افزود: «افرادی که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند، باید آزاد شوند.»
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
رویکرد گزینشی جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر
ساتو در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد بهطور مستمر، بهویژه از طریق نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در ژنو، با مقامهای حکومت ایران در تماس است و وظیفه او گزارش موارد نقض حقوق بشر، صرفنظر از عامل آن، است.
او گفت: «گاهی ناقض حقوق بشر مقامهای ایرانی هستند و گاهی دولتهای دیگر، از جمله ایالات متحده و اسرائیل در جریان این جنگ.»
ساتو افزود مقامهای جمهوری اسلامی تمایل دارند او بر پیامدهای جنگ و تحریمها برای حقوق بشر تمرکز کند، اما زمانی که موضوع به گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر از سوی خود حکومت ایران مربوط میشود، همکاری و اشتیاق آنها بهمراتب کمتر است.
او همچنین خبر داد برای گفتوگو درباره موارد نقض حقوق بشر در جریان جنگ اخیر با مقامهای آمریکایی تماس گرفته، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در ادامه از گنجاندن بندی درباره بازسازی ایران در تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن استقبال کرد، اما یادآور شد همه مشکلات اقتصادی ایران ناشی از جنگ یا تحریمها نیست: «باید توجه داشت که همه مشکلات اقتصادی از جنگ یا تحریمها ناشی نمیشود. بخشی از این دشواریها نتیجه تصمیمها و سیاستگذاریهای داخلی بوده است.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی با انتقاد از برخی اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نوشت که برخی مواضع او مورد سوءاستفاده «دشمنان» از جمله دونالد ترامپ، قرار گرفته و این موضوع نشان میدهد او به اندازه کافی از مشاوران برجسته و صاحبنظر برخوردار نیست.
شریعتمداری با اشاره به اظهارات پزشکیان درباره صادرات نفت ایران گفت که اگر مشاوران رییسجمهور او را از آنچه «ادعای دروغ» دونالد ترامپ درباره توقف صادرات نفت ایران خواند آگاه کرده بودند، پزشکیان نمیگفت «۴۰، ۵۰ روز است نتوانستیم یک بشکه نفت صادر کنیم» و در نتیجه، به گفته او، ترامپ نیز این سخن را به نشانه پیروزی خود در محاصره دریایی ایران توییت نمیکرد.
مدیرمسئول روزنامه کیهان همچنین از دیگر اظهارات پزشکیان درباره وضعیت اقتصادی، حمایت مالی از هوافضای سپاه پاسداران و جنگ انتقاد کرد و گفت در شرایط جنگی، بهرهگیری از مشاوران کارآزموده برای اتخاذ مواضع سیاسی ضروری است.
شرکت مشاوره راهبردی «گروه آسیا» مستقر در واشینگتن در گزارشی اعلام کرد چین تاکنون بیش از دیگر کشورها از بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بهره برده است.
به گفته این شرکت، در حالی که اختلال در انتقال نفت و دیگر کالاها از خاورمیانه فشار زیادی بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده، چین به دلیل تنوع منابع تامین انرژی و برخورداری از ذخایر اضطراری، آسیب کمتری دیده و از این شرایط برای تقویت موقعیت راهبردی خود استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، پکن علاوه بر کاهش بخشی از اثر شوک جهانی نفت، صادرات فناوریهای انرژی پاک خود را افزایش داده و تلاش کرده جنگ علیه جمهوری اسلامی را نمونهای از ناکارآمدی رهبری آمریکا در مدیریت بحرانهای جهانی معرفی کند.
به نوشته گروه آسیا، چین از این فرصت برای معرفی خود بهعنوان شریک باثباتتر و قابل اتکاتر در عرصه بینالمللی بهره میبرد.
در این گزارش آمده است که پکن بحران تنگه هرمز را تاییدی بر راهبرد خود برای کاهش وابستگی به خارج و تقویت خودکفایی صنعتی میداند. با این حال، نویسندگان گزارش هشدار دادهاند اگر اختلال در بازار انرژی ادامه پیدا کند، افزایش قیمت مواد اولیه و کند شدن رشد اقتصاد جهانی میتواند به اقتصاد چین نیز آسیب بزند و تقاضا برای صادرات این کشور را کاهش دهد.