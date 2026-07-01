خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد یک فروند کشتی خارجی که به گفته این رسانه از مسیری غیر از مسیر تعیینشده جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تردد میکرد، به گل نشسته است.
این رسانه جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، ملیت آن یا وضعیت سرنشینان و محموله آن منتشر نکرده است.
سباستین بکاچسه، سرمربی ۴۵ ساله و آرژانتینی تیم ملی فوتبال اکوادور، در پی شکست و حذف این تیم در مرحله یکشانزدهم نهایی جامجهانی مقابل مکزیک، رسماً از سمت خود کنارهگیری کرد.
اکوادور در این دیدار که در مکزیکوسیتی برگزار شد، شروع ناامیدکنندهای داشت و در همان نیمساعت ابتدایی بازی با دو گل از مکزیک میزبان عقب افتاد و در نهایت با شکست ۲ بر صفر، از صعود به مرحله بعد بازماند.
این حذف زودهنگام در حالی رقم خورد که اکوادور با پیروزی درخشان ۲ بر ۱ مقابل آلمان در مرحله گروهی، شگفتیساز شده بود.
بکاچسه که از اوت ۲۰۲۴ هدایت این تیم را بر عهده داشت، پس از پایان بازی اعلام کرد: «در فوتبال تنها نتایج هستند که اهمیت دارند و امروز من باید با این خانواده فوقالعاده خداحافظی کنم. من با قلبی سرشار از قدردانی، آرامش بزرگ و صلح درونی میروم، چرا که ما تمام توان خود را در زمین گذاشتیم.»
او این دوره را یک ماجراجویی زیبا با پایانی تلخوشیرین توصیف کرد و افزود که اکنون قصد دارد وقت خود را با خانوادهاش بگذراند و به استراحت و ارزیابی عملکردش بپردازد.
بنیامین نتانیاهو گفت که در صورت لزوم اسرائیل بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به اظهارات نتانیاهو گفت: «مقامات اسرائیل میدانند که تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا به نتیجه نمیرسد اما به دولت ترامپ فرصت میدهند.»
دولت کره جنوبی اعلام کرد با اقدامات سریع این کشور، شمار کشتیهای کرهای که از تنگه هرمز خارج شدهاند بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.
گفتوگو با توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال
سرنا ویلیامز، اسطوره ۴۴ ساله تنیس جهان، پس از چهار سال دوری از رقابتهای انفرادی، بازگشتی دراماتیک اما توام با شکست به ویمبلدون داشت.
قهرمان هفتدوره این مسابقات، در دور نخست برابر مایا جوینت، پدیده ۲۰ ساله استرالیایی، پس از بیش از دو ساعت نبرد جانانه با نتیجه ۶-۳، ۶-۷ و ۶-۳ تن به شکست داد.
ویلیامز در حالی که در ست دوم در آستانه شکست قرار داشت، با تکیه بر سرویسهای ویرانگر و روحیه جنگندگی معروفش، بازی را به ست سوم کشاند. با این حال، خستگی ناشی از سنوسال و افت آمادگی جسمانی در ست نهایی بر او چیره شد تا تنیسباز جوان استرالیایی که ۸۷ دنیاست، بزرگترین پیروزی دوران حرفهای خود را جشن بگیرد.
سرنا که با تشویق ایستاده ۱۵ هزار تماشاگر روبهرو شد، با وجود ضعف در جابهجایی، نمایش شجاعانهای داشت. او قرار است در بخش دونفره در کنار خواهرش، ونوس، به میدان برود.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نشانههایی از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی حماس در نوار غزه شناسایی کرده است و این اقدامات از طریق قاچاق تسلیحات، جذب نیرو، انتقال تجهیزات و بازسازی زیرساختهای نظامی این گروه انجام میشود.
ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور، شاباک، اعلام کردند از آغاز عملیات «غرش شیران» در نهم اسفند تاکنون، بیش از ۲۵۰ عضو حماس و جهاد اسلامی را در نوار غزه کشتهاند. به گفته این دو نهاد، دهها نفر از کشتهشدگان در حمله هفتم اکتبر نیز مشارکت داشتهاند.
به گفته فرماندهی جنوب ارتش اسرائیل، حماس در ماههای اخیر تلاش کرده است توان نظامی خود را از طریق جذب نیرو، بازسازی تونلها، تجهیز دوباره نیروها و احیای توان موشکی بازسازی کند، اما ارتش اسرائیل و شاباک با انجام صدها حمله در چهار ماه گذشته برای جلوگیری از این روند اقدام کردهاند.
ارتش اسرائیل همچنین از کشته شدن محمد فتحی عبدالحی ابوفخر، فرمانده گردان رفح و گردان «یبنا» در شاخه نظامی حماس، خبر داد و او را از چهرههای کلیدی این گروه در جذب نیرو، بازسازی توان رزمی و هدایت شبکه قاچاق تسلیحات به نوار غزه معرفی کرد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد در حملات اخیر خود چهار عضو دیگر شاخه نظامی حماس را کشته و چند سکوی پرتاب و پرتابگر موشک این گروه را در شمال نوار غزه منهدم کرده است.