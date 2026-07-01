پلیس و آژانس امنیتی اسرائیل (شین بت) اعلام کردند که تحقیقات در مورد یک شهروند آمریکایی ۲۰ ساله که مظنون به «ارتباط با یک مأمور خارجی و انجام مأموریت‌ها از طرف ماموران اطلاعاتی ایران» است را به پایان رسانده‌اند.

شبکه خبری «اخبار ملی اسرائیل» بر اساس تحقیقات انجام شده توسط واحد جرایم بزرگ پلیس ناحیه اورشلیم نوشت این مظنون طی چند ماه گذشته با «رابط‌هایی که برای اطلاعات ایران کار می‌کردند، در تماس بوده است.»

بازرسان می‌گویند که او در ازای دریافت پول، ماموریت‌هایی را برای رابط‌های حکومت ایران، از جمله گرفتن فیلم و عکاسی از اماکن حساس در اسرائیل، انجام داده است.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود در روزهای آینده کیفرخواستی به همراه درخواست بازداشت موقت مظنون تا پایان مراحل قانونی ارائه شود.

بازرس آمیخای پانتا، افسر تحقیق در بخش بازجویی پلیس اورشلیم، گفت: «در ماه‌های اخیر، تعدادی از افراد متهم به جاسوسی برای دشمن لو رفته‌اند که برخی از آنها این اقدامات را در زمان جنگ مرتکب شده و به این ترتیب به دشمن در اجرای نقشه‌اش در داخل خاک اسرائیل کمک کرده‌اند.»

او تاکید کرد که پلیس به همراه سرویس امنیت عمومی، «به شناسایی و افشای جرایمی از این نوع، دستگیری و پیگرد قانونی هر کسی که به امنیت کشور و شهروندان آن آسیب می‌رساند و آن را به خطر می‌اندازد»، ادامه خواهد داد.