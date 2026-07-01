دو کارزار دانشجویی با بیش از ۱۳ هزار امضا، از سیاستهای وزارت علوم در برخورد با دانشجویان و اجرای طرح جدید تغذیه دانشگاهها انتقاد کردهاند.امضاکنندگان نخستین کارزار، با اشاره به احضار صدها دانشجو به کمیتههای انضباطی و صدور احکامی مانند اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل پس از وقایع دیماه، خواستار بازنگری و لغو این احکام شدهاند. به گفته آنان، بخشی از این احکام بهصورت غیابی و مغایر با اصول دادرسی منصفانه صادر شده است.در دومین کارزار، بیش از ۱۱ هزار نفر خواستار توقف طرح جایگزینی یارانه نقدی با سلفهای دانشگاهی شدهاند. امضاکنندگان هشدار دادهاند این طرح با توجه به تورم، هزینههای زندگی و نبود زیرساخت مناسب، امنیت غذایی دانشجویان را تهدید کرده و میتواند به تشدید نابرابری و کاهش کیفیت خدمات تغذیه منجر شود.
تیم ملی فوتبال مکزیک با پیروزی ۲ بر صفر مقابل اکوادور در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به مرحله بعدی صعود کرد.
این مسابقه که به دلیل رعدوبرق و طوفان در اطراف ورزشگاه آزتکا با یک ساعت تاخیر آغاز شد، با برتری میزبان به پایان رسید.
خولیان کینیونس در دقیقه ۲۲ روی یک ضدحمله گل نخست مکزیک را به ثمر رساند و رائول خیمنس نیز در دقیقه ۳۵ با استفاده از اشتباه مدافعان اکوادور اختلاف را به دو گل افزایش داد.
مکزیک در نیمه دوم نیز با دفاعی منسجم برتری خود را حفظ کرد و برای چهارمین بازی متوالی در این جام دروازهاش را بسته نگه داشت.
مکزیک پس از کانادا، دومین میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است که به مرحله یکهشتم نهایی راه پیدا میکند و در دور بعد با برنده دیدار انگلیس و کنگو روبهرو خواهد شد.
مکزیک در چهار بازی جام جهانی هشت گل به ثمر رسانده و تاکنون دروازه این تیم باز نشده است.
پلیس و آژانس امنیتی اسرائیل (شین بت) اعلام کردند که تحقیقات در مورد یک شهروند آمریکایی ۲۰ ساله که مظنون به «ارتباط با یک مأمور خارجی و انجام مأموریتها از طرف ماموران اطلاعاتی ایران» است را به پایان رساندهاند.
شبکه خبری «اخبار ملی اسرائیل» بر اساس تحقیقات انجام شده توسط واحد جرایم بزرگ پلیس ناحیه اورشلیم نوشت این مظنون طی چند ماه گذشته با «رابطهایی که برای اطلاعات ایران کار میکردند، در تماس بوده است.»
بازرسان میگویند که او در ازای دریافت پول، ماموریتهایی را برای رابطهای حکومت ایران، از جمله گرفتن فیلم و عکاسی از اماکن حساس در اسرائیل، انجام داده است.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود در روزهای آینده کیفرخواستی به همراه درخواست بازداشت موقت مظنون تا پایان مراحل قانونی ارائه شود.
بازرس آمیخای پانتا، افسر تحقیق در بخش بازجویی پلیس اورشلیم، گفت: «در ماههای اخیر، تعدادی از افراد متهم به جاسوسی برای دشمن لو رفتهاند که برخی از آنها این اقدامات را در زمان جنگ مرتکب شده و به این ترتیب به دشمن در اجرای نقشهاش در داخل خاک اسرائیل کمک کردهاند.»
او تاکید کرد که پلیس به همراه سرویس امنیت عمومی، «به شناسایی و افشای جرایمی از این نوع، دستگیری و پیگرد قانونی هر کسی که به امنیت کشور و شهروندان آن آسیب میرساند و آن را به خطر میاندازد»، ادامه خواهد داد.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای تولید و ناکارآمدی پوشش بیمهای، موج تازهای از گرانی دارو را رقم زده و سهم پرداختی بیماران را به شکل محسوسی افزایش داده است.
این روزنامه به نقل از یک بیمار سرطانی نوشت هزینه هر دوره شیمیدرمانی که دو سال پیش حدود هفت میلیون تومان بود، اکنون به نزدیک ۷۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین بررسی این روزنامه نشان میدهد قیمت بسیاری از داروهای عمومی، تخصصی و بیماران خاص در ماههای اخیر چند ده درصد تا چند برابر افزایش یافته است.
دنیای اقتصاد با استناد به آمارهای رسمی نوشت تورم بخش بهداشت و درمان در ماههای اخیر بالاتر از تورم کل اقتصاد بوده و کارشناسان هشدار میدهند بدون اصلاح نظام بیمهای، هزینه تعدیل قیمت دارو مستقیما بر دوش بیماران، بهویژه مبتلایان به بیماریهای مزمن و خاص، خواهد ماند.
سایت آتیهآنلاین به نقل از دادههای جدید پلتفرم «ای-استخدام» نوشت در بهار سال جاری، تعداد آگهیهای استخدامی ۵۰ تا ۸۰ درصد کمتر از سال قبل بوده، اما ارسال رزومهها تا ۸۴ درصد افزایش یافته است.
بر اساس دادههای این گزارش، بهار امسال از لحاظ ثبت آگهیهای استخدامی، «کمرونقترین بهار» در سالهای اخیر بوده است.
در گزارش همچنین اشاره شده است که ماههای فروردین و اردیبهشت هر سال، پر رونقترین ماهها از لحاظ تعداد آگهی هستند. اما در سال جاری،«روند خلاف معمولی شکل گرفته است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرده است که در سال گذشته بیش از ۱.۴ میلیارد دلار از فعالیتهای رمزارزی خانوادهاش درآمد کسب کرده است. این موضوع بر اساس بررسی جدیدترین اظهارنامههای مالی ترامپ که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، مشخص شده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه نوشته است که این امر نشان میدهد اکنون بخش عمده درآمد دونالد ترامپ از داراییهای دیجیتالی تامین میشود که خود از سیاستهای دولت او در دومین دوره ریاست جمهوری سود بردهاند.
این اسناد که اظهارنامه مالی سالانه او برای سال ۲۰۲۵ نزد دفتر اخلاق دولت ایالات متحده است، نشان میدهد شرکتهای ترامپ نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial)، پروژه رمزارزی که او و پسرانش آن را بنیانگذاری کردهاند، درآمد داشتهاند.
این درآمد که میان رییسجمهوری آمریکا و اعضای خانوادهاش تقسیم میشود، شامل بیش از ۵۲۰ میلیون دلار از محل فروش توکنهای رمزارزی و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از فروش سهام و منافع مالکیتی در کسبوکار شرکت ورلد لیبرتی بوده است.
ترامپ همچنین ۶۳۵ میلیون دلار دیگر از محل فروش میمکوینهای خود گزارش کرده است.
این آمار نشان میدهد که رمزارزها تا چه اندازه وضعیت مالی دونالد ترامپ را متحول کردهاند. برای نمونه، در اظهارنامهای که یک سال پیش منتشر شده بود، ترامپ تنها ۵۷.۳۵ میلیون دلار درآمد از فروش توکنهای ورلد لیبرتی گزارش کرده بود؛ رقمی که در اظهارنامه امسال حدود ۹ برابر افزایش یافته است.
رویترز پیشتر برآورد کرده بود که خانواده ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ تاکنون، دستکم ۲.۳ میلیارد دلار از پروژههای مرتبط با رمزارز درآمد کسب کردهاند.
ترامپ پس از آغاز ریاستجمهوری خود، مجموعهای از سیاستها و ابتکارها را به اجرا گذاشت که صنعت رمزارز آنها را به نفع خود ارزیابی کرد؛ از جمله تدوین مقررات فدرال برای استیبلکوینها و کاهش سختگیریهای وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در برخورد با این صنعت.
ترامپ همچنین برای سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ میلیون دلار درآمد از محل توافقهای حقوقی با شرکتهای مختلف رسانهای و ۵۲ میلیون دلار درآمد از محل صدور مجوز استفاده از نام تجاری خود برای پروژههای ساختمانی در خارج از آمریکا گزارش کرده است؛ درآمدی که عمدتاً از قراردادهایی با شرکای خاورمیانهای حاصل شده است.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای گفت: «نه رییسجمهوری و نه خانواده او هرگز وارد تعارض منافع نشدهاند و هرگز نیز نخواهند شد. رییسجمهوری ترامپ با اقدامات اجرایی خود، با افتخار ایالات متحده را به پایتخت رمزارز جهان تبدیل کرد.»
او افزود: «تمام اقدامات رییسجمهوری ترامپ و دولت او در راستای منافع مردم آمریکا انجام میشود و هر فردی که خود را خبرنگار مینامد و خلاف این را القا میکند، همان روایت تکراری، خستهکننده و نادرستی را بازگو میکند که دموکراتها و رسانههای سنتی طی یک دهه گذشته مطرح کردهاند.»
در حالی که کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود مدیریت منافع تجاری رییسجمهوری در حال حاضر بر عهده فرزندان اوست، ترامپ همچنان ذینفع نهایی داراییهایی است که در صندوق امانی نگهداری میشوند و در نهایت این درآمدها به آن صندوق واریز میشود.
ثروت جدید، حاصل رمزارزها
اگرچه رمزارزها بزرگترین منبع درآمد ترامپ هستند، اما کسبوکارهای سنتی او، بهویژه زمینهای گلف و اقامتگاههای تفریحی، نیز همچنان میلیونها دلار درآمد ایجاد کردهاند.
ترامپ گزارش داده است که درآمد مجموعه زمینهای گلف و اقامتگاههای او در سال ۲۰۲۵ با ۱۵ درصد افزایش به اندکی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
بیشترین رشد درآمد مربوط به باشگاههایی بوده که ترامپ از زمان آغاز ریاستجمهوریاش در سال ۲۰۲۵، زمان زیادی را در آنها سپری کرده است.
درآمد باشگاه مارالاگو در فلوریدا، که ترامپ آن را «کاخ سفید زمستانی» مینامد، از ۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۷۷ میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین درآمد باشگاه گلف او در وست پالم بیچ در همان نزدیکی نیز ۲۷ درصد رشد کرده است.
در مقابل، درآمد زمین گلف ترامپ در لسآنجلس طی سال گذشته کاهش یافته است.
در آوریل، ترامپ از برندگان دومین مسابقه سالانه میمکوین خود در مارالاگو میزبانی کرد.
درآمد ترامپ از داراییهای ملکی، کسبوکاری که شهرت خود را با آن به دست آورد، رشد بسیار کمتری داشته است.
او درآمد حاصل از ۱۲ پروژه مهم املاک تجاری را گزارش کرده که عمدتا شامل سهام او در ساختمانهایی است که چند دهه پیش ساخته یا خریداری کرده بود.
در این اظهارنامه، رقم دقیق اجاره ساختمانهایی مانند برج ترامپ در نیویورک ذکر نشده و تنها بازههای درآمدی ارائه شده است.
برای بیشتر این املاک، بازه درآمدی ثبتشده در سال ۲۰۲۵ مشابه یا حتی پایینتر از رقمی بوده که ترامپ حدود یک دهه پیش گزارش کرده بود.
سخنگوی شرکت خانوادگی سازمان ترامپ (The Trump Organization) در بیانیهای اعلام کرد: «گستردگی و جزئیات این اظهارنامه بار دیگر تعهد ما به شفافیت را نشان میدهد. این گزارش که نزدیک به هزار صفحه است، یکی از جامعترین گزارشهای افشای مالی است که تاکنون ارائه شده و سطحی از شفافیت مالی را نشان میدهد که در تاریخ ریاستجمهوری آمریکا بیسابقه است.»
دان فاکس، رییس موقت پیشین دفتر فدرال اخلاق، که مسئول نظارت بر مقررات اخلاقی کارکنان دولت و بررسی اظهارنامههای مالی از جمله اظهارنامه ترامپ بوده است، گفت روسایجمهوری و معاونان رییسجمهوری از قوانین اخلاقی که تعارض منافع کارکنان قوه مجریه را ممنوع میکند، مستثنا هستند.
او گفت: «هر رییسجمهوری پس از دوران واترگیت، امور مالی خود را طوری مدیریت کرده که گویی مشمول قوانین تعارض منافع است.»
فاکس افزود: «اما در مورد ترامپ، تمام آن هنجارها کاملا کنار گذاشته شدهاند.»
او گفت: «هیچکس به اندازه خود او نشان نداده که زمان انجام اصلاحات بیشتر در قوانین اخلاقی فرا رسیده است. فکر میکنم از نظر قانونگذاری، یکی از اقداماتی که میتوان انجام داد این است که انواع سرمایهگذاریهایی را که رییسجمهوری و معاون رییسجمهوری میتوانند در اختیار داشته باشند، محدود کرد.»