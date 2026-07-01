وزارت خارجه قطر سه‌شنبه ۹ تیر اعلام کرد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، دیدار و درباره مذاکرات جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین تحولات منطقه گفت‌وگو کردند. با این حال، مقام‌های قطری اعلام کردند در حال حاضر هیچ نشست در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان نیست.

همزمان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد گفت‌وگوهای مقام‌های جمهوری اسلامی و قطر که چهارشنبه در دوحه برگزار می‌شود، بر اجرای توافق تهران با آمریکا و همچنین دارایی‌های مسدودشده ایران متمرکز خواهد بود.

در همین حال، یک دیپلمات منطقه‌ای و یک منبع آمریکایی آگاه گفتند عمان به‌تازگی پیشنهادی درباره آینده تنگه هرمز به آمریکا و دیگر متحدانش ارائه کرده است. همزمان، مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد با وجود ادامه عادی تردد کشتی‌های تجاری، سطح تهدید امنیتی در این آبراه راهبردی به دلیل خطر مین‌های دریایی و عملیات مین‌روبی به سطح «قابل توجه» افزایش یافته است.

از سوی دیگر، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، با انتقاد از شیوه مذاکره جمهوری اسلامی گفت همه اهرم‌های فشار در مذاکرات با تهران در اختیار ایالات متحده است، اما استفاده هم‌زمان از مشوق‌ها و فشار برای دستیابی به نتیجه، به زمان نیاز دارد.

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