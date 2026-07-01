جیدی ونس: از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکنیم
جیدی ونس گفت دونالد ترامپ به نیروهای آمریکایی دستور داده بود برنامه هستهای جمهوری اسلامی را نابود کنند و زیرساخت دفاعی این کشور را نیز هدف قرار دهند. او افزود توان نظامی متعارف و برنامه هستهای جمهوری اسلامی از بین رفته و آمریکا اکنون از موضع قدرت مذاکره میکند.
رویترز بهنقل از منابع آگاه نوشت آمریکا و جمهوری اسلامی، بهرغم تکذیبهای تهران، مذاکرات فنی غیرمستقیم را از شامگاه سهشنبه ۹ تیر در دوحه از سر گرفتند. در این گفتوگوها که چهارشنبه نیز ادامه یافت، طرف ایرانی با میانجیهای پاکستانی و طرف آمریکایی با میانجیهای قطری مذاکره میکند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۰ تیر بهنقل از یک منبع که بهطور مستقیم در جریان مذاکرات است و یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داد تهران و واشینگتن گفتوگوهای فنی غیرمستقیمی را در دوحه برگزار کردند.
هدف این گفتوگو توافق بر سر جریان کشتیرانی از تنگه هرمز و تثبیت آتشبسی پایدار اعلام شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۱۰ تیر در واکنش به این مذاکرات گفت که روند خلع سلاح هستهای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشستهای اخیر دو طرف در قطر نیز بهخوبی برگزار شده است.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «روند خلع سلاح هستهای ایران بهخوبی در حال پیشرفت است. آنها نشستهای بسیار خوبی داشتهاند و باید ببینیم چه میشود.»
او با اشاره به حملات اخیر علیه اهدافی در ایران افزود: «همانطور که میدانید، ما سه شب بهشدت آنها را هدف قرار دادیم، اما اکنون روابطمان بسیار خوب پیش میرود. روند خلع سلاح هستهای در جریان است و همهچیز بهخوبی پیش میرود.»
او با اشاره به اقتصاد آمریکا از جمله سرمایهگذاریها و بازار سهام گفت که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند، زیرا در غیر این صورت، همه این چیزهایی که درباره آنها صحبت میکنیم و همه اقداماتی که انجام میدهیم، تحت تاثیر قرار میگیرد.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین با اشاره به بازارهای جهانی گفت قیمت نفت به ۶۸ دلار کاهش یافته است؛ رقمی که به گفته او، از زمان آغاز حمله به ایران با هدف جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هستهای نیز پایینتر است.
به گفته مقام جمهوری اسلامی، این مذاکرات با میانجیگری قطر و پاکستان از سهشنبه شب آغاز شد و روز چهارشنبه ادامه داشت.
خبرگزاری فرانسه نیز در گفتوگو با یک دیپلمات، برگزاری این مذاکرات را تایید کرد و نوشت گفتوگوها بر یادداشت تفاهمنام و پیگیری پیشرفتهای حاصلشده در نشست سوئیس متمرکز خواهد بود.
منبع آگاه از مذاکرات به رویترز گفت این گفتوگوها در قالب نشستهایی میان مذاکرهکنندگان ارشد و متخصصان برگزار میشود.
او افزود جرد کوشنر، داماد رییسجمهوری آمریکا، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان در نشستهای چهارشنبه حضور نداشتند.
گزارشها درباره آغاز این مذاکرات در حالی منتشر شد که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۹ تیر گفته بود در روزهای آینده «هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی» با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد.
او تاکید کرده بود: «اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر میکنند، ارتباطی با سفر هیات ایرانی ندارد.»
این گفتوگوها بر پایه یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای انجام میشود که ۲۷ خرداد امضا شد؛ توافقی که قرار بود جنگ آغازشده با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفند را متوقف کند، تنگه هرمز را دوباره بازگشایی کند و زمینه ۶۰ روز مذاکره برای دستیابی به توافق صلح دائمی را فراهم آورد.
با این حال، آمریکا و جمهوری اسلامی درباره این یادداشت تفاهم بهطور علنی اختلاف داشتهاند. این اختلاف به حملات نظامی تلافیجویانه در هفته گذشته منجر شد و تردیدهایی درباره پیشرفت در موضوعات پیچیدهتر، از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، ایجاد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها اعلام کرده خارج کردن اورانیوم بسیار غنیشده ایران یکی از اولویتهای اصلی اوست.
وضعیت ناروشن تنگه هرمز
رویترز چهارشنبه ۱۰ تیر در گزارش دیگری به نقل از دو منبع ارشد ایرانی نوشت جمهوری اسلامی مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز و تواناییاش برای دریافت عوارض از کشتیهایی را که وارد خلیج فارس میشوند یا از آن خارج میشوند، به رسمیت بینالمللی برساند و اگر ناچار شود این کار را با زور انجام خواهد داد.
تهران بهطور علنی اعلام کرده است که اولویتهایش شامل توافق بر سر مدیریت تنگه و آزادسازی شش میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده است. مقام ایرانی نیز گفت دور کنونی گفتوگوها بر همین دو موضوع متمرکز خواهد بود.
در مقابل، یک منبع آگاه از مذاکرات گفت اولویت اعلامشده آمریکا تضمین جریان آزاد رفتوآمد کشتیها از تنگه هرمز است.
روزنامه نیویورکپست نیز ۱۰ تیر در گزارشی به نقل از یک مقام دولت آمریکا نوشت که جمهوری اسلامی هنوز هیچ بخشی از شش میلیارد دلار دارایی مسدودشده خود را دریافت نکرده و تا وقتی به «شاخصهای تعیینشده» نرسد چیزی دریافت نخواهد کرد.
رفتوآمد کشتیها از این آبراهه تا حدی از سر گرفته شده است اما اقدامهای خصمانه سپاه علیه کشتیهای باری روند خروج کشتیها از تنگه هرمز را با اختلال مواجه کرده و سبب تردید شرکتهای کشتیرانی نسبت به تردد در این مسیر شده است.
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ظهر چهارشنبه گزارش داد یک فروند کشتی خارجی که به گفته این رسانه از مسیری غیر از مسیر تعیینشده جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تردد میکرد، به گِل نشسته است.
این رسانه در گزارش اولیه خود جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، ملیت آن یا وضعیت سرنشینان و محموله آن ارائه نداد، اما حدود ۶ ساعت بعد، تصاویری از این کشتی منتشر کرد. در این تصاویر یک یدککش در کنار این کشتی دیده میشود که به نظر میرسد در حال تلاش برای کمک به آن است.
تانکرترکرز، نهاد مستقل ردیابی کشتیها، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر این کشتی فقط ۱۰ متر داخل آب واندانا هاری، بنیانگذار شرکت تحلیل بازار نفت «واندا اینسایتس»، نیز به رویترز گفت: «تنگه هرمز همچنان در حال بازگشایی است، اما این روند پراکنده، غیرقابل پیشبینی است و شفافیت کامل ندارد.»
یک هیات مستقل وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داد پیشرفت هوش مصنوعی با سرعتی فراتر از درک علمی و سیاستگذاری دولتها در حال وقوع است و در نتیجه، هیچ تضمینی وجود ندارد که این فناوری در آینده به آسیبهای فاجعهبار منجر نشود.
بر اساس گزارش اولیه «هیات مستقل بینالمللی علمی سازمان ملل درباره هوش مصنوعی» که چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، سیاستگذاران با چالشی فزاینده روبهرو هستند؛ از یک سو، تدوین مقررات موثر برای هوش مصنوعی به شواهد علمی معتبر نیاز دارد و از سوی دیگر، سرعت دستیابی به این شواهد از آهنگ تحول این فناوری عقب مانده است.
یوشوا بنجیو، رییس مشترک این هیات که از ۴۰ کارشناس از مناطق مختلف جهان تشکیل شده، گفت: «توانمندیهای هوش مصنوعی با سرعتی فراتر از درک علمی و توانایی دولتها برای سازگاری در حال پیشرفت هستند.»
او افزود: «با افزایش شواهد درباره رفتارهای فریبکارانه هوش مصنوعی، علم در حال حاضر نمیتواند تضمین کند که با ادامه رشد قابلیتهای این فناوری، هوش مصنوعی چه بهطور مستقل و چه در نتیجه سوءاستفاده کاربران مخرب، موجب آسیبهای فاجعهبار نخواهد شد.»
رویترز نوشت هدف این گزارش که نخستین ارزیابی مستقل جهانی از چالشها و فرصتهای هوش مصنوعی توصیف شده، ارائه تازهترین یافتههای علمی است تا به دولتها برای تصمیمگیری درباره سامانههای در حال تحول هوش مصنوعی کمک کند.
بر اساس این گزارش، توسعه سامانههای هوش مصنوعی عاملمحور (Agentic AI) در کوتاهمدت شتاب خواهد گرفت؛ سامانههایی که میتوانند وظایف واقعی را بهصورت مستقل و با حداقل دخالت انسان انجام دهند.
با این حال، محدودیتهای مربوط به تامین انرژی و کمبود دادههای باکیفیت ممکن است سرعت رشد را کاهش دهد.
این هیات همچنین پیشبینی کرد در بلندمدت، هوش مصنوعی خودبهبودگر (Self-Improving AI) بیش از پیش در بخشهای مختلف اقتصاد ادغام شود و همگرایی آن با فناوریهایی مانند رایانش کوانتومی و زیستفناوری شتاب بگیرد.
پیشتر در ۱۶ اردیبهشت، بنیاد دفاع از دموکراسیها هشدار داد جمهوری اسلامی به یکی از تهاجمیترین کاربران هوش مصنوعی در جنگ، فریب و سرکوب تبدیل شده است.
چالشها و فرصتهای پیشرو
هیات مستقل سازمان ملل در ادامه گزارش خود اعلام کرد هوش مصنوعی اکنون در استدلالهای پیشرفته در حوزههای ریاضیات و علوم به سطحی همتراز با متخصصان رسیده و روند توسعه داروها و واکسنها را نیز شتاب بخشیده است.
همچنین پیچیدگی وظایفی که این فناوری قادر به انجام آنهاست، هر چهار تا هفت ماه دو برابر میشود. این موضوع میتواند به سامانههای هوش مصنوعی امکان دهد کارهایی را که انجام آنها برای انسان چند روز یا چند هفته زمان میبرد، در مدت کوتاهتری به پایان برسانند.
بر اساس این گزارش، هرچند این پیشرفتها میتواند منافع اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشد، هنوز روشن نیست افزایش بهرهوری ناشی از بهکارگیری هوش مصنوعی به رشد فراگیر اقتصادی منجر خواهد شد یا پیامدهایی برای بازار کار رقم خواهد زد.
هیات مستقل سازمان ملل در ادامه، مجموعهای از نگرانیهای ایمنی درباره هوش مصنوعی را مطرح کرد و نسبت به خطر از دست رفتن کنترل بر این فناوری هشدار داد، زیرا سامانههای هوش مصنوعی «بهطور فزایندهای خودمختار و فریبکار» میشوند.
در این گزارش آمده است هوش مصنوعی هماکنون برای تولید اطلاعات نادرست و دیگر محتوای زیانبار به کار گرفته میشود و در صورت سوءاستفاده میتواند به ابزاری برای کلاهبرداری، حملات سایبری و حتی ایجاد تهدیدهای زیستی تبدیل شود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به چالشهای موجود در این زمینه، از دولتها خواست هرچه سریعتر دست به اقدام بزنند.
او در بیانیهای گفت: «جهان نمیتواند چیزی را که قادر به درک آن نیست، بهطور موثر اداره کند.»
گوترش افزود: «ظرفیتهای این فناوری بسیار زیاد است، اما خطرهای آن نیز واقعی است و هزینه تعلل در این مسیر بیشتر میشود.»
روزنامه گاردین تیر ۱۴۰۴ گزارش داد گروههای تروریستی از هوش مصنوعی برای جذب نیرو و تامین مالی عملیات خود بهره میگیرند.
تاکید کاتز بر مقابله با تامین مالی گروههای نیابتی
وزیر دفاع اسرائیل بر لزوم مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «نبرد با ایران تنها در میدان جنگ جریان ندارد، بلکه در مبارزه با منابع مالی محرک تروریسم نیز دنبال میشود.»
کاتز اضافه کرد: «هر دلاری که از دسترس سپاه پاسداران خارج شود، دلاری است که به حزبالله، حماس، حوثیها و دیگر نیروهای نیابتی ایران نخواهد رسید. ما به هدف قرار دادن همه مسیرهای تامین مالی محور تروریسم ایران، در هر مکان و با هر ابزاری، ادامه خواهیم داد.»
بر اساس یافتههای وزارت دفاع اسرائیل، در کیف پولهای دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران، رمزارزهایی به ارزش بیش از ۲۴ میلیون شِکِل (حدود هفت میلیون دلار) شناسایی شده است.
این وزارتخانه افزود این شبکه برای انتقال منابع مالی به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی، بهویژه حزبالله، مورد استفاده قرار میگرفت.
اسرائیل میگوید حزبالله پس از خسارتهای سنگینی که در جریان درگیریها با این کشور متحمل شده، برای بازسازی خود در جستوجوی منابع مالی جدید است.
بنا بر اعلام وزارت دفاع اسرائیل، شناسایی و مختل کردن شبکههای تامین مالی مرتبط با جمهوری اسلامی حاصل همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و حقوقی میان ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگر نهادهای امنیتی اسرائیل بوده است.
یورای متسلاوی، رییس این ستاد، در همین رابطه اعلام کرد هیچ مصونیتی برای «تامینکنندگان مالی تروریسم» در حوزه رمزارز وجود ندارد.
او تاکید کرد این ستاد به شناسایی، افشا کردن و هدف قرار دادن شبکههای مالی حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن ادامه خواهد داد.
در ماههای اخیر، واشینگتن نیز فشارهای خود را برای اعمال محدودیت بر استفاده تهران از ارزهای دیجیتال افزایش داده است.
مقامهای آمریکایی میکوشند کانالهای مالی وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کنند و دسترسی تهران به شبکههای مالی مبتنی بر رمزارز را کاهش دهند.
چهارم تیر، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد حکومت ایران طی سالهای اخیر از صرافی «کوینکس» (CoinEx) بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای اتصال به بازار جهانی رمزارز و دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کرده است.
پیشتر در خردادماه، ایالات متحده نوبیتکس و سه صرافی رمزارز ایرانی دیگر را تحریم کرد.
طالبان افغانستان اعلام کرد حملاتی هوایی به خاک پاکستان انجام داده است. در همین حال اسلامآباد خبر داد نیروهایش چهار پهپاد را در استان بلوچستان، منطقهای غنی از منابع طبیعی در جنوب این کشور، رهگیری و سرنگون کردهاند.
در تازهترین دور از درگیریهای میان دو همسایه شرقی ایران، وزارت دفاع طالبان چهارشنبه ۱۰ تیر اعلام کرد نیروهایش حملات هوایی و پهپادی را علیه آنچه «مرکز داعش» در شهر سرانان در استان مرزی بلوچستان پاکستان خواند، انجام دادهاند.
این وزارتخانه طالبان همچنین از حملاتی در نقاطی از استان خیبر پختونخوا خبر داد.
در مقابل ارتش پاکستان در بیانیهای اعلام کرد پهپادهای مهاجم بلافاصله شناسایی و منهدم شدند.
مقامهای محلی نیز حمله پهپادی را تایید کردند و گفتند یک پهپاد در نزدیکی یک مدرسه دولتی در شهر سرانان مشاهده شده است.
به گفته مقامها، دو نفر در این حمله زخمی شدند.
طالبان جنگنده در اختیار ندارد، اما بر اساس دادههای «موسسه بینالمللی مطالعات راهبردی» مستقر در لندن، دستکم شش هواپیما و ۲۳ بالگرد در اختیار دارد.
همچنین نیروهای طالبان به پهپادهایی مجهز هستند که پیشتر در درگیریها با پاکستان از آنها استفاده کردهاند.
پاکستان، افغانستان را به پناه دادن به شبهنظامیانی متهم میکند که به گفته اسلامآباد، حملات داخل پاکستان را طراحی میکنند.
طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و میگوید فعالیت گروههای شبهنظامی، مشکلی داخلی برای پاکستان است.
دستکم ۲۸ غیرنظامی در حملات هوایی دوشنبه هشتم تیر پاکستان به مناطق مرزی افغانستان کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدند.
اسلامآباد این حملات را پاسخی به آنچه «حملات تروریستی» در خاک پاکستان خواند، توصیف کرد.
عطاالله تارار، وزیر اطلاعرسانی پاکستان، بامداد دوشنبه، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد چهار عضو وابسته به گروه «جماعت الاحرار» در عملیات زمینی کشته شدند. جماعت الاحرار یکی از شاخههای طالبان پاکستان به شمار میرود.
این حمله، پاسخی به انفجار ششم تیر بود. ارتش پاکستان ششم تیر اعلام کرد در جریان بمبگذاری و حمله مسلحانه از سوی گروه جماعت الاحرار به یکی از مراکز نیروهای شبهنظامی «سند رنجرز» در شهر کراچی، سه نیروی این یگان کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
درگیری میان این دو متحد سابق که اکنون به رقیب یکدیگر تبدیل شدهاند، از زمستان ۱۴۰۴ تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است. تلاشهای میانجیگرانه چین برای کاهش تنش نیز تاکنون نتیجهای در پی نداشته است.
بررسی تازهترین اظهارنامههای مالی دونالد ترامپ نشان میدهد رییسجمهوری آمریکا سال گذشته بیش از ۱.۴ میلیارد دلار درآمد از فعالیتهای رمزارزی خانوادهاش گزارش کرده است.
بر اساس گزارش چهارشنبه ۱۰ تیرماه خبرگزاری رویترز، این موضوع نشان میدهد اکنون بخش عمده درآمد ترامپ از داراییهای دیجیتالی تامین میشود که از سیاستهای دولت او نیز منتفع شدهاند.
اسناد بررسی شده که اظهارنامه مالی سالانه ترامپ برای سال ۲۰۲۵ و ارائهشده به دفتر اخلاق دولت آمریکا است و نهم تیرماه منتشر شد، نشان میدهد شرکتهای او نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت رمزارزی «ورلد لیبرتی فایننشال» دریافت کردهاند. شرکتی که ترامپ و پسرانش آن را بنیان گذاشتهاند.
این درآمد که میان رییسجمهوری و اعضای خانوادهاش تقسیم میشود، شامل بیش از ۵۲۰ میلیون دلار حاصل از فروش توکنهای رمزارزی و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از محل فروش بخشی از سهام و منافع تجاری در شرکت ورلد لیبرتی بوده است.
ترامپ همچنین ۶۳۵ میلیون دلار دیگر درآمد حاصل از فروش میمکوینهای «ترامپ» را گزارش کرده است.
این ارقام نشان میدهند رمزارزها تا چه اندازه وضعیت مالی رییسجمهوری را متحول کردهاند.
برای نمونه، در اظهارنامه مالی مربوط به سال قبل از اظهارنامه جدید، ترامپ تنها ۵۷ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار درآمد از فروش توکنهای ورلد لیبرتی گزارش کرده بود. رقمی که در اظهارنامه جدید بیش از ۹ برابر شده است.
رویترز پیشتر برآورد کرده بود اعضای خانواده ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، دستکم ۲.۳ میلیارد دلار از پروژههای مرتبط با رمزارز درآمد کسب کردهاند.
ترامپ پس از آغاز به کار دولتش، مجموعهای از سیاستها و ابتکارها را به اجرا گذاشت که صنعت رمزارز آنها را به سود خود ارزیابی میکند. از اجرای مقررات فدرال برای استیبلکوینها گرفته تا کاهش فشارهای نظارتی وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار بر این صنعت.
ترامپ همچنین برای سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ میلیون دلار درآمد از محل توافقهای حقوقی با شرکتهای مختلف رسانهای و ۵۲ میلیون دلار درآمد از محل اعطای مجوز استفاده از نام خود به شرکتهای ساختمانی خارج از آمریکا گزارش کرده است. درآمدی که عمدتا حاصل قراردادها با شرکای خاورمیانهای بوده است.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای گفت: «نه رییسجمهوری و نه اعضای خانواده او هرگز در تعارض منافع دخیل نبودهاند و نخواهند بود. رییسجمهور ترامپ با اقدامات اجرایی خود، با افتخار ایالات متحده را به پایتخت رمزارز جهان تبدیل کرد.»
او افزود: «تمام اقدامات رییسجمهور ترامپ و دولت او در راستای منافع مردم آمریکا انجام میشود و هر خبرنگاری که خلاف این را مطرح کند، همان روایت قدیمی، تکراری و نادرستی را بازگو میکند که دموکراتها و رسانههای جریان اصلی نزدیک به یک دهه است مطرح میکنند.»
با وجود آنکه کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود منافع تجاری رییسجمهوری در حال حاضر بهوسیله فرزندانش اداره میشود، ترامپ همچنان ذینفع نهایی داراییهای موجود در صندوق امانی است که درآمدها در نهایت به آن واریز میشود.
ترامپ گزارش کرده است درآمد مجموعههای گلف و اقامتگاههای تفریحی او در سال ۲۰۲۵ با ۱۵ درصد افزایش به اندکی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
بیشترین رشد درآمد مربوط به باشگاههایی بوده که رییسجمهوری از زمان آغاز دوره ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۲۵، زمان قابل توجهی را در آنها سپری کرده است.
درآمد باشگاه مارالاگو در فلوریدا که ترامپ از آن با عنوان «کاخ سفید زمستانی» یاد میکند، از ۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۷۷ میلیون دلار افزایش یافته است. درآمد باشگاه گلف او در وست پالم بیچ، در نزدیکی مارالاگو، نیز ۲۷ درصد رشد کرده است.
در مقابل، درآمد زمین گلف ترامپ در لسآنجلس سال گذشته کاهش یافته است.
درآمد ترامپ از داراییهای ملکیاش - کسبوکاری که شهرت خود را با آن به دست آورد - رشد چندان چشمگیری نداشته است. او درآمد حاصل از حدود ۱۲ سرمایهگذاری مهم در املاک تجاری را گزارش کرده که عمدتا شامل منافع او در ساختمانهایی است که چند دهه پیش ساخته یا خریداری کرده.
اظهارنامه مالی، رقم دقیق درآمد اجاره املاکی مانند برج ترامپ در نیویورک را ارائه نمیکند و تنها بازههای درآمدی را نشان میدهد. برای بیشتر این املاک، بازه درآمدی ثبتشده در سال ۲۰۲۵ مشابه یا حتی کمتر از رقمی است که ترامپ حدود یک دهه پیش گزارش کرده بود.