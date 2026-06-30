الی کوهانیم، دیپلمات ایرانی‌تبار آمریکایی، به عنوان مشاور ارشد سیاست‌گذاری در نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل منصوب شد.

مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با اعلام انتصاب کوهانیم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کمتر کسی به اندازه الی، رژیم ایران را می‌شناسد. خوشحالم که او در این مبارزه کنار ماست.»

کوهانیم متولد تهران است و خانواده یهودی او پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران به آمریکا مهاجرت کردند. او در دولت نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، معاون فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور مقابله با یهودستیزی بود و از چهره‌های شناخته‌شده منتقد جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.