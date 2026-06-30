لی جائه میونگ، رییس‌جمهوری کره‌ جنوبی،سه‌شنبه به وقت محلی، گفت که به جز دو کشتی متعلق به این کشور، سایر کشتی‌ها پس از ماه‌ها از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، لی که در نشست هیات دولت سخن می‌گفت، اشاره کرد دو کشتی باقی مانده به دلیل برخی شرایط نمی‌توانند از تنگه هرمز که پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران مسدود شده بود، خارج شوند.

او همچنین هشدار داد که «بحران هنوز تمام نشده است» زیرا حتی پس از امضای توافق صلح، زمان قابل توجهی برای بازگرداندن کامل اقتصاد جهان به حالت عادی لازم است.

لی گفت: «ما به مدیریت بحران مؤثرتر و متمرکزتر در میان‌مدت تا بلندمدت نیاز داریم» و از دولت کره جنوبی خواست که سیستم واکنش اضطراری کامل را حفظ کند و وظایف بلندمدتی مانند تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین انرژی و مواد اولیه را دنبال کند.